Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что уже в ближайшем сезоне чемпионата России по футболу возможно использование системы видеопомощи арбитрам в тестовом режиме.

Как отметил Президент РПЛ, введение ВАР — решение неоднозначно в мировом футбольном сообществе: ФИФА на это пошло, УЕФА отнёсся скептически. Да и у специалистов и болельщиков отношение к видеокунсультанту двоякое.

Тем не менее, в Российской премьер-Лиге нововведение поддержали, и клубы его одобрили.

Отмечается, что всё оборудование, которое было установлено к чемпионату мира 18-го года, ФИФА сняла. Однако два клуба Премьер Лиги — «Краснодар» и столичный «Спартак» — изъявили желание использовать систему ВАР за свой счёт.

Как добавил Прядкин, в данный момент идет обучение специалистов, которые и будут обслуживать работу системы на некоторых матчах Чемпионата в тестовом режиме.

Чемпионат мира по футболу в России стал первым, на котором использовалась VAR.

Новый сезон чемпионата России стартует в субботу матчем между екатеринбургским «Уралом» и махачкалинским «Анжи».