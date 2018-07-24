В ближайшем сезоне чемпионата России по футболу возможно использование системы видеопомощи арбитрам в тестовом режиме
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что уже в ближайшем сезоне чемпионата России по футболу возможно использование системы видеопомощи арбитрам в тестовом режиме.
Как отметил Президент РПЛ, введение ВАР — решение неоднозначно в мировом футбольном сообществе: ФИФА на это пошло, УЕФА отнёсся скептически. Да и у специалистов и болельщиков отношение к видеокунсультанту двоякое.
Тем не менее, в Российской премьер-Лиге нововведение поддержали, и клубы его одобрили.
Отмечается, что всё оборудование, которое было установлено к чемпионату мира 18-го года, ФИФА сняла. Однако два клуба Премьер Лиги — «Краснодар» и столичный «Спартак» — изъявили желание использовать систему ВАР за свой счёт.
Как добавил Прядкин, в данный момент идет обучение специалистов, которые и будут обслуживать работу системы на некоторых матчах Чемпионата в тестовом режиме.
Чемпионат мира по футболу в России стал первым, на котором использовалась VAR.
Новый сезон чемпионата России стартует в субботу матчем между екатеринбургским «Уралом» и махачкалинским «Анжи».
Комментарии1
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proxozhij 24 июля 2018 | 16:56
Каждый судья будет бегать с 16-мм камерой и время от времени лихорадочно проявлять. Так мне это представляется.