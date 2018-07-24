Греческий Паок перечислит выручку за билеты на матч Лиги чемпионов с Базелем пострадавшим от лесных пожаров в Греции

Греческий Паок перечислит всю выручку за билеты на матч Лиги чемпионов с Базелем пострадавшим от лесных пожаров в Греции. Об этом ТАСС рассказали в прес-службе клуба.

По последним данным, погибли уже 60 человек, около 150 пострадали. В Греции объявлен трехдневный траур.