Греческий Паок перечислит выручку за билеты на матч Лиги чемпионов с Базелем пострадавшим от лесных пожаров в Греции
Греческий Паок перечислит всю выручку за билеты на матч Лиги чемпионов с Базелем пострадавшим от лесных пожаров в Греции. Об этом ТАСС рассказали в прес-службе клуба.
По последним данным, погибли уже 60 человек, около 150 пострадали. В Греции объявлен трехдневный траур.
Комментарии1
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sim 24 июля 2018 | 16:23
А у нас бабло, предназначенное для ликвидации наводнений в Сибири, распилят едросы.
Предсказуемо!