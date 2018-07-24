Израиль сбил истребитель «Су»
По словам военных, самолет был сирийским, а не российским. Он вторгся в израильское воздушное пространство примерно на два километра.
Истребитель был перехвачен ракетами Пэтриот, — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Судьба экипажа неизвестна. По некоторым данным, самолет упал на сирийской стороне Голанских высот, — об этом сообщает Рейтер.
Сирийский военный источник заявил РИА, что средства ПВО Израиля открыли огонь по сирийскому военному самолету, который наносил удары по позициям боевиков недалеко от Голанских высот.
Комментарии38
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tv_victim 24 июля 2018 | 16:12
Израилю можно. Не впервой, чай.... Ни всем в мире озабоченное министерство инодел, ни не прощающее обидчиков своих "друзей" МО ни слова не вякнет....
pyfrjvsqfldjrfn 24 июля 2018 | 16:15
tv_victim: Нехай щястить иранским "Су".
sandro_007 24 июля 2018 | 16:15
Много на себя берут. Пора проучить.
vasyaz 24 июля 2018 | 16:21
sandro_007: надо срочно выслать 5 мотоциклетов с пулеметами!
sandro_007 24 июля 2018 | 16:23
vasyaz:
Два тополя с Плющихи будет достаточно. И сраный купол не поможет. Это вам не палестинские петарды сшибать.
zorkin75 24 июля 2018 | 16:33
sandro_007: Кривизна Земли поможет. Ржавые Тополя разработки 1985 года вам в жопу.Да и никому вы не нужны,рукожопые свинорусские рабы.Даже ваши мокшанские бабы на мировом рынке не котируюся-проигрывают украинкам в красоте.
sandro_007 24 июля 2018 | 16:36
zorkin75:
Кинжал в ваш шестиконечный анус. И лазер от простаты.
zorkin75 24 июля 2018 | 16:48
sandro_007: Надень себе на лысину скрепоносный пуйловский кокошник,тебе пойдёт. И закудашчь- ко ко ко ко.
parasuk_ 24 июля 2018 | 16:37
zorkin75: Да ладно, тополь это вам не миномет молот, к которому уже даже порашкины вояки подходить боятся :)
vit0nix 24 июля 2018 | 16:37
sandro_007: проучивай я разрешаю
sandro_007 24 июля 2018 | 16:13
Кто остановит ближневосточное чудовище?
shmuel63 24 июля 2018 | 16:18
sandro_007: Успокойся, болезный. Нарушителей границы - сбивают. Ведь и самой России в этом опыта не занимать, правда, вы больше по гражданским...
sandro_007 24 июля 2018 | 16:20
shmuel63:
Когда-уже пизданут этих лядей (по быкову-зильбертруду)? Сколько они будут борзеть?
chichanik 24 июля 2018 | 16:22
sandro_007:Ты про Асада?
zor 24 июля 2018 | 16:31
sandro_007: не знаю.Но точно не пьяный русский мужик
blahovdav 24 июля 2018 | 16:37
sandro_007: Кто остановит ближневосточное чудовище?ъъъ Интересная логика у путлеровских свиней... Тебе же уже ответили-хефуй шастать на чужие территории. Получили по рылу от турков, теперь от Израиля. Так и продолжайте.... Уверен, что на КП этот самолет направляли рашкованские инструкторы..
shmuel63 24 июля 2018 | 16:55
blahovdav: Для справки - летчиков-нарушителей границы перед пуском ракет предупреждали на нескольких языках. Они не реагировали. И получили.
om7 24 июля 2018 | 16:14
Запретят израильские помидоры, как пить дать.
wuwer 24 июля 2018 | 16:18
om7: Неее... пущай присылают..
.чтоб по тиливизеру всей Руси показать, как наши доблестные трактора из Китая по помидорам елозят
andrii1979 24 июля 2018 | 16:17
Готов заспорить, что ваш
boseal 24 июля 2018 | 16:25
andrii1979: Прошу прощения, но чей именно "ваш"?
andrii1979 24 июля 2018 | 16:27
boseal: как там: ВКС РФ
boseal 24 июля 2018 | 16:28
andrii1979: Да-да, именно так. На что спорите, кстати?
andrii1979 24 июля 2018 | 16:36
boseal: 0,5? 0,7? 1,0? :)
boseal 24 июля 2018 | 16:41
andrii1979: Давайте на 1,0 домашней горилки? Если да, то вот мой аргумент:
Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывают, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам во вторник официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
"Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолет ВВС Сирии", — сказал он.
chichanik 24 июля 2018 | 16:29
boseal: А мне кажется - ихний ...
boseal 24 июля 2018 | 16:31
chichanik: Хм, все может быть)).
lager23 24 июля 2018 | 16:19
Правильно сделали! Нарушил получи..., чём они хуже турков?
putin_itogy 24 июля 2018 | 16:20
БРАВО, Израиль!!!
Мочить гопников, арапских,
и каких там ещё, "отпускников",
чмошных летунов, уходящих на пенсию в 29 лет!!
zolingen 24 июля 2018 | 16:21
Нарушили границу- получите. Не иначе у старших братьев научились плевать на нарушения в чужом пространстве. Но в Израиле учат толково, образование отменное, учителя грамотные.
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 16:27
Военторг расширил ассортимент.
terens 24 июля 2018 | 16:28
израильские свиньи. пусть боевики вырежут пару еврейских семей, может они тогда будут уже помогать сирии бороться с терроризмом.
len56 24 июля 2018 | 16:28
Россия опять наступает на грабли...
Помогали арабам и раньше,так они мало того,что долги не вернули миллиарды долларов,так и обвинили Россию(СССР) во всех своих бедах...
Близкие отношения с арабами или персами-деньги на ветер!!!
И этот сбитый СУ,наверняка, был взятым у России в долг без отдачи.
Вот куда уходят пенсии....
sergo_25_26 24 июля 2018 | 16:29
Врут что сирийский. Они что в Сирии бесконечные эти самолеты. Их там уже не осталось.На них только флаги сирийские гуашью нарисованные.
boseal 24 июля 2018 | 16:35
sergo_25_26: Официальный представитель армии Израиля врёт?
tks 24 июля 2018 | 16:35
И где же "Ответка" от союзника??
gibs 24 июля 2018 | 16:37
сирийский самолёт су и по всей видимости корейский пилот по фамилии Ли Си Цын...
jetsam 24 июля 2018 | 16:39
очепятка. как пить дать.
не мог израиль сбить в спину нашему вошьдю.
небось сбили метеозонд, а когда подошли к наводчику за разъяснением
он прозаикался "Су..су..су...су" - вот и поспешили "су сбили".
а наводчик всего-то и хотел сказать "су..су..сучару какую-то замочил"...
надо ждать брифинг от МО РФ. там с линейкой в руках докажут, что не су.