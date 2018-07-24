Z Архив новостей новости
5 38 6 4960
16:05, 24 июля 2018

Израиль сбил истребитель «Су»

По словам военных, самолет был сирийским, а не российским. Он вторгся в израильское воздушное пространство примерно на два километра.

Истребитель был перехвачен ракетами Пэтриот, — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Судьба экипажа неизвестна. По некоторым данным, самолет упал на сирийской стороне Голанских высот, — об этом сообщает Рейтер.

Сирийский военный источник заявил РИА, что средства ПВО Израиля открыли огонь по сирийскому военному самолету, который наносил удары по позициям боевиков недалеко от Голанских высот.

Комментарии

38

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tv_victim 24 июля 2018 | 16:12

Израилю можно. Не впервой, чай.... Ни всем в мире озабоченное министерство инодел, ни не прощающее обидчиков своих "друзей" МО ни слова не вякнет....

pyfrjvsqfldjrfn 24 июля 2018 | 16:15

tv_victim: Нехай щястить иранским "Су".

sandro_007 24 июля 2018 | 16:15

Много на себя берут. Пора проучить.

vasyaz 24 июля 2018 | 16:21

sandro_007: надо срочно выслать 5 мотоциклетов с пулеметами!

sandro_007 24 июля 2018 | 16:23

vasyaz:
Два тополя с Плющихи будет достаточно. И сраный купол не поможет. Это вам не палестинские петарды сшибать.

zorkin75 24 июля 2018 | 16:33

sandro_007: Кривизна Земли поможет. Ржавые Тополя разработки 1985 года вам в жопу.Да и никому вы не нужны,рукожопые свинорусские рабы.Даже ваши мокшанские бабы на мировом рынке не котируюся-проигрывают украинкам в красоте.

sandro_007 24 июля 2018 | 16:36

zorkin75:
Кинжал в ваш шестиконечный анус. И лазер от простаты.

zorkin75 24 июля 2018 | 16:48

sandro_007: Надень себе на лысину скрепоносный пуйловский кокошник,тебе пойдёт. И закудашчь- ко ко ко ко.

(комментарий скрыт)

parasuk_ 24 июля 2018 | 16:37

zorkin75: Да ладно, тополь это вам не миномет молот, к которому уже даже порашкины вояки подходить боятся :)

vit0nix 24 июля 2018 | 16:37

sandro_007: проучивай я разрешаю

sandro_007 24 июля 2018 | 16:13

Кто остановит ближневосточное чудовище?

shmuel63 24 июля 2018 | 16:18

sandro_007: Успокойся, болезный. Нарушителей границы - сбивают. Ведь и самой России в этом опыта не занимать, правда, вы больше по гражданским...

sandro_007 24 июля 2018 | 16:20

shmuel63:
Когда-уже пизданут этих лядей (по быкову-зильбертруду)? Сколько они будут борзеть?

(комментарий скрыт)

chichanik 24 июля 2018 | 16:22

sandro_007:Ты про Асада?

zor 24 июля 2018 | 16:31

sandro_007: не знаю.Но точно не пьяный русский мужик

blahovdav 24 июля 2018 | 16:37

sandro_007: Кто остановит ближневосточное чудовище?ъъъ Интересная логика у путлеровских свиней... Тебе же уже ответили-хефуй шастать на чужие территории. Получили по рылу от турков, теперь от Израиля. Так и продолжайте.... Уверен, что на КП этот самолет направляли рашкованские инструкторы..

shmuel63 24 июля 2018 | 16:55

blahovdav: Для справки - летчиков-нарушителей границы перед пуском ракет предупреждали на нескольких языках. Они не реагировали. И получили.

om7 24 июля 2018 | 16:14

Запретят израильские помидоры, как пить дать.

wuwer 24 июля 2018 | 16:18

om7: Неее... пущай присылают..
.чтоб по тиливизеру всей Руси показать, как наши доблестные трактора из Китая по помидорам елозят

andrii1979 24 июля 2018 | 16:17

Готов заспорить, что ваш

boseal 24 июля 2018 | 16:25

andrii1979: Прошу прощения, но чей именно "ваш"?

andrii1979 24 июля 2018 | 16:27

boseal: как там: ВКС РФ

boseal 24 июля 2018 | 16:28

andrii1979: Да-да, именно так. На что спорите, кстати?

andrii1979 24 июля 2018 | 16:36

boseal: 0,5? 0,7? 1,0? :)

boseal 24 июля 2018 | 16:41

andrii1979: Давайте на 1,0 домашней горилки? Если да, то вот мой аргумент:
Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывают, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам во вторник официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
"Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолет ВВС Сирии", — сказал он.

chichanik 24 июля 2018 | 16:29

boseal: А мне кажется - ихний ...

boseal 24 июля 2018 | 16:31

chichanik: Хм, все может быть)).

lager23 24 июля 2018 | 16:19

Правильно сделали! Нарушил получи..., чём они хуже турков?

putin_itogy 24 июля 2018 | 16:20

БРАВО, Израиль!!!
Мочить гопников, арапских,
и каких там ещё, "отпускников",
чмошных летунов, уходящих на пенсию в 29 лет!!

zolingen 24 июля 2018 | 16:21

Нарушили границу- получите. Не иначе у старших братьев научились плевать на нарушения в чужом пространстве. Но в Израиле учат толково, образование отменное, учителя грамотные.

vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 16:27

Военторг расширил ассортимент.

terens 24 июля 2018 | 16:28

израильские свиньи. пусть боевики вырежут пару еврейских семей, может они тогда будут уже помогать сирии бороться с терроризмом.

(комментарий скрыт)

len56 24 июля 2018 | 16:28

Россия опять наступает на грабли...
Помогали арабам и раньше,так они мало того,что долги не вернули миллиарды долларов,так и обвинили Россию(СССР) во всех своих бедах...

Близкие отношения с арабами или персами-деньги на ветер!!!

И этот сбитый СУ,наверняка, был взятым у России в долг без отдачи.
Вот куда уходят пенсии....

sergo_25_26 24 июля 2018 | 16:29

Врут что сирийский. Они что в Сирии бесконечные эти самолеты. Их там уже не осталось.На них только флаги сирийские гуашью нарисованные.

boseal 24 июля 2018 | 16:35

sergo_25_26: Официальный представитель армии Израиля врёт?

tks 24 июля 2018 | 16:35

И где же "Ответка" от союзника??

(комментарий скрыт)

gibs 24 июля 2018 | 16:37

сирийский самолёт су и по всей видимости корейский пилот по фамилии Ли Си Цын...

jetsam 24 июля 2018 | 16:39

очепятка. как пить дать.
не мог израиль сбить в спину нашему вошьдю.
небось сбили метеозонд, а когда подошли к наводчику за разъяснением
он прозаикался "Су..су..су...су" - вот и поспешили "су сбили".
а наводчик всего-то и хотел сказать "су..су..сучару какую-то замочил"...

надо ждать брифинг от МО РФ. там с линейкой в руках докажут, что не су.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8246 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 199 6 19004 20.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 12257 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 172 6 17107 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Новости

Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам Это вещественные доказательства по административным делам, сообщили в сахалинской таможне…

5 54 6 5625
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13289 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12993 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 119 6 14083 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7208 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 10961 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 211 6 27145 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Новости

Владельцев личных подсобных хозяйств могут обязать покупать патенты Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме…

5 58 6 8417
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 10950 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 110 6 16512 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Новости

Владимира Путина попросили остановить войну в Йемене Письмо президенту России направил глава Верховного политического Совета страны Махди аль-Машат…

5 48 6 7733
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 64 6 10599 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Руководство ФСИН обвинило заключённого, которого пытали в колонии, в том, что он сам провоцировал сотрудников Как сказал замглавы ведомства Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт…

5 18 6 17868
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 127210 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 199 6 19004 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 253 6 657433 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 339 6 335131 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7136065
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3586550

Сегодня в эфире