Израиль сбил истребитель «Су»

По словам военных, самолет был сирийским, а не российским. Он вторгся в израильское воздушное пространство примерно на два километра.

Истребитель был перехвачен ракетами Пэтриот, — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Судьба экипажа неизвестна. По некоторым данным, самолет упал на сирийской стороне Голанских высот, — об этом сообщает Рейтер.

Сирийский военный источник заявил РИА, что средства ПВО Израиля открыли огонь по сирийскому военному самолету, который наносил удары по позициям боевиков недалеко от Голанских высот.