В ФРГ фиксация психически больных теперь будет возможна лишь по решению компетентных судов и должна применяться как последняя вынужденная мера.

Конституционный суд ФРГ приравнял принудительную фиксацию пациентов психиатрических больниц к преднамеренному лишению свободы. Глава высшей юридической инстанции Германии Андреас Фоскуле подчеркнул, что эта мера нарушает право на свободу личности, о которой говорится в статье 104 основного закона ФРГ.

Конституционную жалобу подали два гражданина из федеральных земель Бавария и Баден-Вюртемберг. Первый истец был восемь часов принудительно в восьми местах прикреплен к кровати в состоянии алкогольного опьянения для предотвращения опасности суицида. Второй был по решению судьи направлен в закрытое отделение психбольницы, где несколько дней провел в зафиксированном состоянии, потому что бросался различными предметами.

До настоящего времени правовые нормы фиксации пациентов в некоторых землях ФРГ не были отрегулированы. В будущем о принудительном прикреплении к койке на более чем полчаса должен принимать решение суд. Простое врачебное предписание для этого будет недостаточным. Если фиксация произойдет ночью, решение судьи должно последовать на следующий день. Ранее в Германии несколько тысяч человек ежегодно подвергались фиксации в психбольницах. В среднем пациенты прикреплялись к кровати на 13 часов.

Конституционный суд ФРГ обязал федеральные земли Баварию и Баден-Вюртемберг до 30 июня разработать соответствующее правовое законодательство.