В ФРГ фиксация психически больных теперь будет возможна лишь по решению компетентных судов
В ФРГ фиксация психически больных теперь будет возможна лишь по решению компетентных судов и должна применяться как последняя вынужденная мера.
Конституционный суд ФРГ приравнял принудительную фиксацию пациентов психиатрических больниц к преднамеренному лишению свободы. Глава высшей юридической инстанции Германии Андреас Фоскуле подчеркнул, что эта мера нарушает право на свободу личности, о которой говорится в статье 104 основного закона ФРГ.
Конституционную жалобу подали два гражданина из федеральных земель Бавария и Баден-Вюртемберг. Первый истец был восемь часов принудительно в восьми местах прикреплен к кровати в состоянии алкогольного опьянения для предотвращения опасности суицида. Второй был по решению судьи направлен в закрытое отделение психбольницы, где несколько дней провел в зафиксированном состоянии, потому что бросался различными предметами.
До настоящего времени правовые нормы фиксации пациентов в некоторых землях ФРГ не были отрегулированы. В будущем о принудительном прикреплении к койке на более чем полчаса должен принимать решение суд. Простое врачебное предписание для этого будет недостаточным. Если фиксация произойдет ночью, решение судьи должно последовать на следующий день. Ранее в Германии несколько тысяч человек ежегодно подвергались фиксации в психбольницах. В среднем пациенты прикреплялись к кровати на 13 часов.
Конституционный суд ФРГ обязал федеральные земли Баварию и Баден-Вюртемберг до 30 июня разработать соответствующее правовое законодательство.
Комментарии10
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 16:09
Кстати, чо там у нас?
3 июля Государственная Дума РФ приняла закон, дающий право прокуратуре направлять на принудительное психиатрическое лечение, говорится на сайте российского парламента.
Закон дает право прокурору подавать иск в суд о госпитализации гражданина в учреждение, которое оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях в принудительном порядке.
Кроме того, прокурор получает право обратиться с исковым заявлением о продлении срока принудительной госпитализации страдающего психическим расстройством. Также стала возможной принудительная госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию.
Очень надеюсь, что все местные художники Павленские и правозащитники Брейвики переедут на ПМЖ в Германию.
edyunia 24 июля 2018 | 16:18
noxepy_7_40_: \\переедут на ПМЖ в Германию\\
Надеешься после этого тебя лечить станут лучше?
jetsam 24 июля 2018 | 16:09
ну все, кирдык германии.
мы ее голыми руками за сутки возьмем - пациентов кащенко. ГД и ЕР в германию!
пока там суды будут решать "вязать\не вязать" мы там уже захватим
почту, телеграф, интернет и мерседес с майбахом...
zorkin75 24 июля 2018 | 16:21
jetsam: Это ужасно,что германцы со своими психами вытворяли.И без суда.Видно,насмотрелись роликов о пытках в Ярославской СИЗе.Ну,теперь их окоротили!
tv_victim 24 июля 2018 | 16:10
Будет как с обысками. Просто по первому требованию следаков или прокурорских. Этот "суд" по-российски - просто формальность. Место, где ставят печать.
banyi3 24 июля 2018 | 16:10
Т.е , например, я сегодня, как всегда, перепьюсь боярышником, и с топором пойду по району с белочкой за пазухой, то что бы меня зафиксировать, суд нужен? )))
x_signal 24 июля 2018 | 16:13
А чё, правильно - психиски больные лётчики у них летают, теперь будут буйные по улицам с оружием ходить, пока кого-нибудь не прихлопнут - фиксировать нельзя. "Когда убьют, тогда и приходите". Зато соблюдение прав человека на 146%
stebinmaku 24 июля 2018 | 16:31
А вдоль автобанов психи с косами стоят.. И тишинаа..
stebinmaku 24 июля 2018 | 16:14
Нужно также своевременно обеспечивать пациентов колюще-режущими и другими предметами для бросания..
amstaff_30rus 24 июля 2018 | 16:19
Следующий шаг -- назначение им курса терапии "лишь по решению компетентных судов". ;))