Заключенный умер от пыток в исправительной колонии под Брянском

По факту случившегося в Следственном комитете возбудили уголовное дело, сотрудник ФСИН задержан.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, сообщили в СК. По данным ведомства, один из сотрудников исправительной колонии №6 в Брянской области применил к заключенному спецсредства и перевязал тканью лицо. Осужденный скончался от асфиксии, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Сотрудник колонии – его имя пока что не раскрывается – задержан, следствие же будет просить о его аресте, добавили в СК. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия причинением тяжких последствий. По этой статье подозреваемому грозит до 10 лет заключения. Тем временем прокуратура организовала проверку колонии №6 под Брянском, где от пыток погиб заключенный. А в аппарате уполномоченного по правам человека по Брянской области рассказали «Интерфаксу», что хотят провести свою проверку ситуации в учреждении.

Напомним, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток над заключенным Евгением Макаровым со стороны сотрудников ярославской колонии №1. По этому делу уже задержаны шесть человек.

Пытки заключенных в колониях и тюрьмах уже давно не ограничиваются только побоями, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Евгений Тонков. Среди распространенных практик Тонков упомянул пытку холодом или прием, когда к заключенному подсаживают другого зека — он навязывает сделку со следствием или оказывает иное давление.

Уголовный кодекс РФ необходимо дополнить статьей о пытках, считают правозащитники. Такая статья нужна хотя бы для того, чтобы появилась достоверная статистика таких преступлений, сказал «Эху Москвы» руководитель международной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.

«Это нужно ввести для того, чтобы у нас хотя бы появилась достоверная статистика. При наличии этих статей будет вестись статистика по тому, сколько дел возбуждено, сколько заявлений поступило», — заявил он.

Каляпин отметил, что сейчас обвиненных в пытках привлекают по 286 статье («Превышение должностных полномочий»), однако она включает в себя множество других преступлений, поэтому никакой официальной и достоверной статистики по таким делам на данный момент не существует. Однако, по его словам, сам по себе факт введения статьи о пытках не решит проблему.

Он добавил, что на введение этой статьи в Уголовный кодекс РФ настаивает комитет ООН против пыток.