Заключенный умер от пыток в исправительной колонии под Брянском
По факту случившегося в Следственном комитете возбудили уголовное дело, сотрудник ФСИН задержан.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, сообщили в СК. По данным ведомства, один из сотрудников исправительной колонии №6 в Брянской области применил к заключенному спецсредства и перевязал тканью лицо. Осужденный скончался от асфиксии, это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Сотрудник колонии – его имя пока что не раскрывается – задержан, следствие же будет просить о его аресте, добавили в СК. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия причинением тяжких последствий. По этой статье подозреваемому грозит до 10 лет заключения. Тем временем прокуратура организовала проверку колонии №6 под Брянском, где от пыток погиб заключенный. А в аппарате уполномоченного по правам человека по Брянской области рассказали «Интерфаксу», что хотят провести свою проверку ситуации в учреждении.
Напомним, на прошлой неделе «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток над заключенным Евгением Макаровым со стороны сотрудников ярославской колонии №1. По этому делу уже задержаны шесть человек.
Пытки заключенных в колониях и тюрьмах уже давно не ограничиваются только побоями, — рассказал в эфире «Эха Москвы» адвокат Евгений Тонков. Среди распространенных практик Тонков упомянул пытку холодом или прием, когда к заключенному подсаживают другого зека — он навязывает сделку со следствием или оказывает иное давление.
Уголовный кодекс РФ необходимо дополнить статьей о пытках, считают правозащитники. Такая статья нужна хотя бы для того, чтобы появилась достоверная статистика таких преступлений, сказал «Эху Москвы» руководитель международной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.
«Это нужно ввести для того, чтобы у нас хотя бы появилась достоверная статистика. При наличии этих статей будет вестись статистика по тому, сколько дел возбуждено, сколько заявлений поступило», — заявил он.
Каляпин отметил, что сейчас обвиненных в пытках привлекают по 286 статье («Превышение должностных полномочий»), однако она включает в себя множество других преступлений, поэтому никакой официальной и достоверной статистики по таким делам на данный момент не существует. Однако, по его словам, сам по себе факт введения статьи о пытках не решит проблему.
Он добавил, что на введение этой статьи в Уголовный кодекс РФ настаивает комитет ООН против пыток.
Комментарии17
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banyi3 24 июля 2018 | 16:07
У меня есть либеральное предложение!!! Серьёзно. Закрыть все ИК, СИЗО! Всех выпустить, но можно несколько , наверное, оставить. И сотрудников туда набирать , исключительно , из филфака МГУ и учителей танцев )
dwon 24 июля 2018 | 16:12
Есть ощущение, что они туда специально набирают прирожденных извергов и садистов, у которых пытки получаются наиболее страшными, а значит в их понимании профессиональными и эффективными. Страшная контора.
banyi3 24 июля 2018 | 16:17
dwon: Вы же человек вроде нормальный, идите там с рецедуями поработайте! )
donez 24 июля 2018 | 16:48
banyi3: А разве он с*ученный или без арабок, что бы с парашниками тереться?
osj99 24 июля 2018 | 16:20
dwon: набирают они обычных, среднестатистических граждан. Среди которых доля садистов (как и доля пацифистов) такая же, как и в остальном обществе. Просто закрытые учреждения, выведенные из зоны внешнего контроля, всегда (просто - всегда, по буквам) являются рассадником самых страшных безобразий. Никакие "страшные законы" не изменят этого. Только внешний контроль - легкость и доступность этого контроля - могут начать изменять. Люди, там работающие, не уродились садистами. Их таковыми сделала безнаказанность и отсутствие этого самого контроля.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 16:33
dwon: Это естественный отбор, дружище. "Нормальные" туда просто не пойдут работать. Что у нас, что в Америке, что в Англии. Там ровно то же самое, просто более профессионально люди работают, потому как - школа и традиция. А у нас топорно всё делают, по колхозному.
donez 24 июля 2018 | 16:50
noxepy_7_40_: Вот и на кичу их отправлять, но не красную, а на обычную, по масти... Как вы там сказали, как работали "по колхозному" так и пусть и чалятся.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 17:00
donez: Простите, я не сидел, и предпочитаю общение на обычном русском языке.
donez 24 июля 2018 | 16:36
dwon: Это не ощущение. Это верный вывод основанный на интеллекте и опыте проживания в нашей стране.
shplint_05 24 июля 2018 | 16:37
Есть такие профессии, подробности о которых лучше не подвергать публичному обсуждению. Вряд ли кому интересно слушать, что делает паталогоанатом, работник морга или кладбища. Но шнобелеватые носы правозащитников лезут и туда. Им надо, чтобы повсюду царили "права человека" и Цапков, убивших за один раз 12 человек, в том числе и грудного ребёнка, нельзя было посадить в ШИЗО или подсадить к нему осведомителя. Пытки, пытки, пытки... сейчас эта тема в тренде, заменив собой и уже давно жрущего в 3 горла Сенцова, и возврат Крыма, и зонтик Путина на закрытии ЧМ-2018, и даже безумные кары, которыми грозит нам Конгресс за "Северный поток 2". А нам плевать. Надо строить больше "Авангардов", "Посейдонов", подлодок "Хаски" и смело отправлять в колонии шнобелеватые носы.
donez 24 июля 2018 | 16:56
shplint_05: Нам бы научится копировать то что могли в СССР. Хотя бы калькулятор суметь скопировать тот который в сССР делали в 1977 году. А Про всякие Авангарды и Хаски ... не смотритен мультиков от путина на ночь. ОВсе эти названия окажутся там, где оказалась Ангара, Булава, Армата и прочие Черные Орлы с СУ 57 м...
Страна которая не умеет сделать современную стиральную машину и холодильник, телефон скопировать... про такие вещи о которых вы кремлевское анимэ насмотрелись на иностранном компьютере или телевизоре не стоит вспоминать...
dorin1987 24 июля 2018 | 16:31
_: /есть либеральное предложение!!! Серьёзно. / - Серьезно? Был бы Ваш родственник на месте погибшего - такие же предложения выдвигали бы?
hz6691 24 июля 2018 | 16:08
"Превышение должностных полномочий"? Т.е. в полномочия входит избиение, а убийство - превышение.
bor_borg 24 июля 2018 | 16:19
фигня какая-то, платочек носовой к соплям вроде не сильно затянул. а оно вона как.
хилый ныне заключенный пошел. шибко слабоголовый.
donez 24 июля 2018 | 16:29
// По факту случившегося в Следственном комитете возбудили уголовное дело, сотрудник ФСИН задержан.//
Т.е. сделал он это первый
petrivanov 24 июля 2018 | 16:30
Пытки заключённых, задержанных и прочих граждан в России - разновидность духовных скреп. Поэтому бороться с ними никто не будет. Борьба с пытками это как борьба с коррупцией. Как пчёлы против мёда...
donez 24 июля 2018 | 16:33
//По факту случившегося в Следственном комитете возбудили уголовное дело, сотрудник ФСИН задержан. //
Т.е. сделал он это первый раз и ранее такого не делал. Неудачный дебют, так сказать...
И другие, его коллеги, ему не стали подсказывать технологию пыток, поскольку ничтоже сумняшеся не знали, что это такое...
И ранее ни в какой колонии страны не было обращений по поводу пыток, а если были, то в Смоленской области СМИ нет, и разговорной речи сотрудники не обучены, разговаривают сплошь с помощью жестов и наскальных рисунков...