Очередной этап велогонки Тур-де-Франс приостановили примерно на 15 минут из-за акции протеста фермеров
Очередной этап велогонки Тур-де-Франс приостановили примерно на 15 минут из-за акции протеста фермеров — они требовали продолжения выплат европейских субсидий и перегородили трассу тюками с сеном.
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что пострадали несколько спортсменов, в том числе действующий победитель Тур-де-Франс и велогонки Джиро д'Италиа, британец Крис Фрум.
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