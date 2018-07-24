Очередной этап велогонки Тур-де-Франс приостановили примерно на 15 минут из-за акции протеста фермеров — они требовали продолжения выплат европейских субсидий и перегородили трассу тюками с сеном.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что пострадали несколько спортсменов, в том числе действующий победитель Тур-де-Франс и велогонки Джиро д'Италиа, британец Крис Фрум.