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15:32, 24 июля 2018

Армия обороны Израиля сбила двумя ракетами «Пэтриот» сирийский истребитель «Су»

Как утверждают военные, самолет вторгся на два километра в воздушное пространство Израиля. По данным телеканала Скай-Ньюз-Арабия, самолет упал на территории Сирии. Удалось ли  пилотам катапультироваться, не уточняется.

Комментарии

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liliputin_fashist 24 июля 2018 | 15:39

Браво, Израиль!!! Респект!!))))))) Чем больше асадовцев (или ихтамнетов?( отправится грузом 200, тем мир будет чище.

sandro_007 24 июля 2018 | 15:42

Ближневосточное чудовище нужно обложить пво по периметру и если хоть на миллиметр высунутся, тут же сбивать.

tvitov66 24 июля 2018 | 15:45

sandro_007: сирийский истребитель «Су» ... иранский Искандер напрягся - этнемы моментально ответил наш неполживый генштаб

sandro_007 24 июля 2018 | 15:47

tvitov66:
Два тополя с Плющихи и нет проблем.

dataan 24 июля 2018 | 15:46

sandro_007: Жестко вы об Израиле. Я бы даже сказал жестоко. :)))
А впрочем, согласен, Израиль напросится скоро, похоже.

lom2011 24 июля 2018 | 15:59

dataan: Твои перлы, портянка:
1. А я не хочу. Перестреляем же друг друга наx.
А вот Марию освободить надо. Незаконно пиндосня нашего чела повязала.
2. Петля на шее Пети начала затягиваться... :)
3. Опять Маск обос рался. В этот раз пропиариться на халяву не удалось. :)
====================
Ты кто?
"Вашего чела повязали"? Ты что, в путинских спецслужбах трудишься?
Ты видно тролль с особым чувством юмора.

henry52 24 июля 2018 | 15:59

dataan: Смешно. Израиль с момента своего создания "напрашивается"...

ebze 24 июля 2018 | 16:00

dataan: все тоже самое, помнится,в своё время говорил Абдель Насер.
Не напомните, чем закончилось для Израиля его «напросился»?

rom8883 24 июля 2018 | 15:41

Что теперь будет закупать Турция? Пэтриот или С-400.

ostapbey 24 июля 2018 | 15:45

rom8883: а кто купит у Турции Пэтриот??
На анализы, типа как С- 400 потрошили.. .
Даже..

dataan 24 июля 2018 | 15:48

rom8883: Пэтриоты у Турции давно уже. Но они понимают, что Пэтриоты против С400 не пляшут никак.

ostapbey 24 июля 2018 | 15:50

dataan: на лампах не пляшут?? Или на транзистрах даже??

tag188 24 июля 2018 | 15:53

dataan: И скока реальных воздушных целей сбито С-400?
Патриотами их насбивали уже не один десяток, не взирая на кривизну земли.

ostapbey 24 июля 2018 | 15:42

Задача для учеников третьего класса..
С какой скоростью удирал СУ, если упал за два километра??
Сопротивлением воздуха при падении можно пренебречь
Даже....

kukrynx 24 июля 2018 | 15:45

ostapbey: А что это так архиважно?
Даже...

ostapbey 24 июля 2018 | 15:47

kukrynx: главштаб Шойги представит свои сведения о границе..
Будет возможность сверить ответы к плоской земле и выпуклой..
На правильность даже.

dataan 24 июля 2018 | 15:50

ostapbey: Полностью согласен, что за штурвалом сушки сидел баран. Угробить такой самолет таким барахлом как Пэтриот... Это надо постараться пилоту, а не пвошникам.

zorkin75 24 июля 2018 | 15:51

ostapbey: Сопротивление воздуха весьма важно в деле падения иракско-сирийских обосСУ!А ещё кривизна планеты,что очень помогает в борьбе с руссосряшскими С-300,400.

ostapbey 24 июля 2018 | 16:01

.подсказки по Пэтриот:
Макс. скорость полета: не более 1700 м/с ракеты и 1800 м/с цели

MIM-104A/B 3 Маха
MIM-104C 5 Маха (PAC-2)

Дальность стрельбы

минимальная: 3 км
максимальная по баллистической цели: 20 км (MIM-104C/D/E)
максимальная по аэродинамической цели: 80 км, максимум 100 от РЛС с учётом удаления дивизиона и ПУ

Высота поражения цели

минимальная: 0,06 км
максимальная: 24/25 км

anarhosindikalist 24 июля 2018 | 15:49

Отличная новость! Ихтамнеты отправляются домой в цинковых гробах. Хотя, наверное, и в гроб положить нечего, разве что нагрудный знак "Верный Солдат Путина" и фляжку из-под водки. Ну, и ленточку колорадскую.

rips4 24 июля 2018 | 15:49

Кто то удивлен? После поддержки террористов, и убийства детей "белыми касками" , сбить самолет- такая мелочь...
Израиль стал хуже, в разы хуже нацистской германии. Слишком уж жадны, до чужих земель, и слишком уж беспринципны.

ostapbey 24 июля 2018 | 15:52

rips4: а что?? Уже и Израиль русская земля??
И русский мир там пора овладевать русским языком без обрезания даже?

compare 24 июля 2018 | 16:01

rips4: чужих?! разуй глаза-залетел на территорию Израиля...про "убивста" белых касок полный бред...ты бы,порток,меньше травился "соловьятиной" под "киселем"...

proxozhij 24 июля 2018 | 15:50

Это вам за погромы.

tag188 24 июля 2018 | 15:50

А сирийский ли был истребитель?
В этом районе отмечали и российские самолеты.

jetsam 24 июля 2018 | 15:59

печалька для израиля и радость для россии!

шойгу - Да сбили, да новейший, да на гиперзвуке, да за границей, НО ВТОРОЙ РАКЕТОЙ!.

aleksei123m 24 июля 2018 | 15:59

Молодцы.

sergo_25_26 24 июля 2018 | 15:59

Йеменские хуситы просят путина ввести войска в йемен и помочь им в войне против шиитов. ЙЕМЕННАШ. Грядет новое повышение налогов. Но российские пенсионеры с удовольствием помогут йеменским хуситам. Да и путин себя почувствует мировым решалом. Все складывается просто изЮмительно. Все на йемен.

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