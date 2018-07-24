СК просит заочного ареста для бывшего председателя Совета директоров обанкротившегося Интраст-Банка, Олега Тарасова

Следственный комитет просит заочного ареста для бывшего председателя Совета директоров обанкротившегося Интраст-Банка, Олега Тарасова. Он объявлен в международный розыск. Банкиру предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, — сообщает Интерфакс.