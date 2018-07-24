СК просит заочного ареста для бывшего председателя Совета директоров обанкротившегося Интраст-Банка, Олега Тарасова
Следственный комитет просит заочного ареста для бывшего председателя Совета директоров обанкротившегося Интраст-Банка, Олега Тарасова. Он объявлен в международный розыск. Банкиру предъявлено обвинение в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, — сообщает Интерфакс.
Комментарии1
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jetsam 24 июля 2018 | 15:55
интересная жизнь.
как вороватый банкир - заочно, очно отдыхает на канарах...
как холоп - так на пенсию в 100 лет и налог на яблони.