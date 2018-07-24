Z Архив новостей новости
5 21 6 1111
15:31, 24 июля 2018

Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет Сахалин с материком

Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет остров Сахалин с материком. Об этом было объявлено на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
Как сказал Путин, он понимает эту проблему, в том числе, «с точки зрения справедливости для сахалинцев», но  «нужно посмотреть экономику».

Ранее глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что эксперты обсуждали возможность строительства тоннеля до Сахалина, но в итоге назвали предпочтительным вариантом мост. В любом случае, стоимость этого проекта несколько сотен миллиардов рублей.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vla7815 24 июля 2018 | 15:40

Народ, держи карманы. Будет новая волна грабежа.



serhio_25__ 24 июля 2018 | 15:49

vla7815: Негодяй Путин развивает инфраструктуру страны, негодяй. Доколе!?

pyfrjvsqfldjrfn 24 июля 2018 | 15:53

serhio_25__: Главэкономист ищет на чем бы ещё попилить.

danko_voila 24 июля 2018 | 15:55

serhio_25__: где старуху данко1 спец по мостам? Сдохла?

danko_voila 24 июля 2018 | 15:57

pyfrjvsqfldjrfn: где все дежурные кокломраси? Стёрлись?

danko_voila 24 июля 2018 | 16:00

serhio_25__: а коклы майдан посмтроили и кормят коклотроллей, с тем и живут! Сколько одна старуха данко1 спемерша стоит! Мама не горюй. Это известно всему Миру!

serhio_25__ 24 июля 2018 | 15:57

pyfrjvsqfldjrfn: Это лучше, чем во времена либерастов, когда просто воровали из бюджета и ничего не строили.

dorin1987 24 июля 2018 | 15:55

__: /Негодяй Путин развивает инфраструктуру страны/ - Количество автобанов, которые были построены за 19 лет царька РФ? И сейчас и 19 лет до этого царек РФ только воздух сотрясает за ваши деньги :)

serhio_25__ 24 июля 2018 | 16:00

dorin1987: Автобаны существуют только в Германии, ни в одной стране мира их больше нет.
С 31 декабря 2000 г. до 31 декабря 2013 г. протяжённость автодорог общего пользования в России выросла с 584 тыс. км до 1 млн 396 тыс. км. (рост 139%). Протяженность дорог с твёрдым покрытием увеличилась на 85%: с 532 тыс. км до 984 тыс. км.

edyunia 24 июля 2018 | 15:55

serhio_25__: \\Негодяй Путин\\
ПАЦАК! Ты что себе позволяешь, знаешь, что бывает за оскорбление уважаемого пуЖо? Q!

i_one_off 24 июля 2018 | 15:46

После только что принятых законов уже не «нужно посмотреть экономику». Денег уже отжали, можно мутить новые мегапроекты.

prusol 24 июля 2018 | 15:55

i_one_off: А что лично Вам не нравится в "мегапроектах", которые улучшают жизнь людей в стране?

proxozhij 24 июля 2018 | 15:46

После выяснится, что по нему никто не ездит.

juche 24 июля 2018 | 15:53

Так и будет. Там большой крюк и населения с гулькин нос.

platonnekafrin 24 июля 2018 | 15:50

Чего там "посмотреть"!? Мы там уже ГУЛАГом строили туннель. Только на грунтовку сил хватило, да трупы чуть присыпали, притом что строители тогда откатами совсем не увлекались. Вот такая экономика.

compare 24 июля 2018 | 15:52

странно и нелепо смотрится,на фоне таких "замыслов громалья",повышение возраста пенсионеров...денег.судя по размаху,девать некуда...

prusol 24 июля 2018 | 15:53

Какие приятные новости.

lom2011 24 июля 2018 | 15:53

Экономически это невыгодно. Паромная переправа выгоднее, только нужна современная паромная переправа и отличная, чёткая организация её работы.
Ванино-Холмск, паромная переправа с допотопными паромами и отвратительной организацией.
Мост на Сахалин, при власти ОПГ "Путин и К", явится очередным коммерческим мега-проектом друзей Вальдемара и поводом для пропагандистского возвеличивания неумного подполковника КГБ. Весьма посредственного управленца и организатора.

punyoshohlai 24 июля 2018 | 15:56

lom2011: Весьма посредственного управленца и организатора.

Вы ему льстите

zorkin75 24 июля 2018 | 15:58

Уж если б строил мост-то сразу на Аляску.Чтоб потом оперативно получать от США гумпомощь в виде окорочков Трампа!

forum_participant 24 июля 2018 | 15:59

Если да Стали умер на 2 года позже, Сахалин и материк с 55 года связывал бы жд тоннель. Последующий руководитель похерил стройку которая была в самом разгаре, а потом зачем то и Крым отдал.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8198 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 299 6 24992 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 97 6 15966 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 197 6 18560 20.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 12177 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 172 6 17092 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13277 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Новости

Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам Это вещественные доказательства по административным делам, сообщили в сахалинской таможне…

5 50 6 5452
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 119 6 14071 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12987 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7204 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 10951 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 210 6 27115 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Новости

Владельцев личных подсобных хозяйств могут обязать покупать патенты Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме…

5 56 6 7714
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 10939 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 111 6 16492 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Руководство ФСИН обвинило заключённого, которого пытали в колонии, в том, что он сам провоцировал сотрудников Как сказал замглавы ведомства Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт…

5 15 6 17303
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 126854 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 197 6 18560 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 253 6 655429 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 319 6 304804 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7135946
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3586435

Сегодня в эфире