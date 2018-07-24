Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет Сахалин с материком
Президент Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который свяжет остров Сахалин с материком. Об этом было объявлено на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
Как сказал Путин, он понимает эту проблему, в том числе, «с точки зрения справедливости для сахалинцев», но «нужно посмотреть экономику».
Ранее глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что эксперты обсуждали возможность строительства тоннеля до Сахалина, но в итоге назвали предпочтительным вариантом мост. В любом случае, стоимость этого проекта несколько сотен миллиардов рублей.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vla7815 24 июля 2018 | 15:40
Народ, держи карманы. Будет новая волна грабежа.
serhio_25__ 24 июля 2018 | 15:49
vla7815: Негодяй Путин развивает инфраструктуру страны, негодяй. Доколе!?
pyfrjvsqfldjrfn 24 июля 2018 | 15:53
serhio_25__: Главэкономист ищет на чем бы ещё попилить.
danko_voila 24 июля 2018 | 15:55
serhio_25__: где старуху данко1 спец по мостам? Сдохла?
danko_voila 24 июля 2018 | 15:57
pyfrjvsqfldjrfn: где все дежурные кокломраси? Стёрлись?
danko_voila 24 июля 2018 | 16:00
serhio_25__: а коклы майдан посмтроили и кормят коклотроллей, с тем и живут! Сколько одна старуха данко1 спемерша стоит! Мама не горюй. Это известно всему Миру!
serhio_25__ 24 июля 2018 | 15:57
pyfrjvsqfldjrfn: Это лучше, чем во времена либерастов, когда просто воровали из бюджета и ничего не строили.
dorin1987 24 июля 2018 | 15:55
__: /Негодяй Путин развивает инфраструктуру страны/ - Количество автобанов, которые были построены за 19 лет царька РФ? И сейчас и 19 лет до этого царек РФ только воздух сотрясает за ваши деньги :)
serhio_25__ 24 июля 2018 | 16:00
dorin1987: Автобаны существуют только в Германии, ни в одной стране мира их больше нет.
С 31 декабря 2000 г. до 31 декабря 2013 г. протяжённость автодорог общего пользования в России выросла с 584 тыс. км до 1 млн 396 тыс. км. (рост 139%). Протяженность дорог с твёрдым покрытием увеличилась на 85%: с 532 тыс. км до 984 тыс. км.
edyunia 24 июля 2018 | 15:55
serhio_25__: \\Негодяй Путин\\
ПАЦАК! Ты что себе позволяешь, знаешь, что бывает за оскорбление уважаемого пуЖо? Q!
i_one_off 24 июля 2018 | 15:46
После только что принятых законов уже не «нужно посмотреть экономику». Денег уже отжали, можно мутить новые мегапроекты.
prusol 24 июля 2018 | 15:55
i_one_off: А что лично Вам не нравится в "мегапроектах", которые улучшают жизнь людей в стране?
proxozhij 24 июля 2018 | 15:46
После выяснится, что по нему никто не ездит.
juche 24 июля 2018 | 15:53
Так и будет. Там большой крюк и населения с гулькин нос.
platonnekafrin 24 июля 2018 | 15:50
Чего там "посмотреть"!? Мы там уже ГУЛАГом строили туннель. Только на грунтовку сил хватило, да трупы чуть присыпали, притом что строители тогда откатами совсем не увлекались. Вот такая экономика.
compare 24 июля 2018 | 15:52
странно и нелепо смотрится,на фоне таких "замыслов громалья",повышение возраста пенсионеров...денег.судя по размаху,девать некуда...
prusol 24 июля 2018 | 15:53
Какие приятные новости.
lom2011 24 июля 2018 | 15:53
Экономически это невыгодно. Паромная переправа выгоднее, только нужна современная паромная переправа и отличная, чёткая организация её работы.
Ванино-Холмск, паромная переправа с допотопными паромами и отвратительной организацией.
Мост на Сахалин, при власти ОПГ "Путин и К", явится очередным коммерческим мега-проектом друзей Вальдемара и поводом для пропагандистского возвеличивания неумного подполковника КГБ. Весьма посредственного управленца и организатора.
punyoshohlai 24 июля 2018 | 15:56
lom2011: Весьма посредственного управленца и организатора.
Вы ему льстите
zorkin75 24 июля 2018 | 15:58
Уж если б строил мост-то сразу на Аляску.Чтоб потом оперативно получать от США гумпомощь в виде окорочков Трампа!
forum_participant 24 июля 2018 | 15:59
Если да Стали умер на 2 года позже, Сахалин и материк с 55 года связывал бы жд тоннель. Последующий руководитель похерил стройку которая была в самом разгаре, а потом зачем то и Крым отдал.