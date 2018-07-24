Адвокаты бывшего топ-менеджера Интер РАО пожаловались в Верховный суд на заместителя председателя Мосгорсуда Фомина

Адвокаты бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан пожаловались в Верховный суд на заместителя председателя Мосгорсуда Дмитрия Фомина, который запретил копировать несекретные материалы дела. Это нарушает принцип состязательности сторон, — уверена защита.

Напомним, Карину Цуркан обвиняют в шпионаже. Лефортовский суд арестовал ее на два месяца, напоминает РБК.