Адвокаты бывшего топ-менеджера Интер РАО пожаловались в Верховный суд на заместителя председателя Мосгорсуда Фомина
Адвокаты бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан пожаловались в Верховный суд на заместителя председателя Мосгорсуда Дмитрия Фомина, который запретил копировать несекретные материалы дела. Это нарушает принцип состязательности сторон, — уверена защита.
Напомним, Карину Цуркан обвиняют в шпионаже. Лефортовский суд арестовал ее на два месяца, напоминает РБК.
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