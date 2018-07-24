Дело об избиении заключенного Ярославской колонии передано в центральный аппарат СК по поручению Александра Бастрыкина
Дело об избиении заключенного Ярославской колонии передано в центральный аппарат Следственного комитета по поручению Александра Бастрыкина, — сообщила Интерфаксу официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следствие будет ходатайствовать об аресте шести задержанных сотрудников колонии.
Процессуальная проверка проводится в отношении следователя, который незаконно отказал в возбуждении уголовного дела после жалобы заключенного.
Между тем, на осужденных в Ярославской колонии, которые подтвердили факты избиений проверяющим прокурорам, оказывается давление. Как утверждает адвокат Ирина Бирюкова, оперативный сотрудник Антон Новоселов вызывает осужденных и отговаривает их «в культурной форме», при этом присутствует старший оперуполномоченный Виктор Липский.
Комментарии12
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liliputin_fashist 24 июля 2018 | 15:36
Сообщают, что задержаны шесть сотрудников той самой ярославской колонии. Надеюсь, их будут допрашивать в той самой "воспитательной комнате".
Бастрыкин впрягся? Человек, который угрожал людям вывозом в лес? Велика Русь, однако. Духовна до нельзя.
jetsam 24 июля 2018 | 15:50
liliputin_fashist: он же вывозил. но пальчиком грозил только. и в суде покаялся, кстати. признал "был неправ"...
а ведь мог просто морду набить и кокс казенный подкинуть.
danko1 24 июля 2018 | 15:53
liliputin_fashist: Бастрыкин сознался, что сам убивает и сам расследует.
Путин после такого заявления и прочих преступлений оставил во главе СК, что означает одно: беспредел в силовых структурах организован самим узурпатором.
И пока он у власти- беспредел будет всюду.
chubuk 24 июля 2018 | 15:37
"Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу палачи палачей."
azarga 24 июля 2018 | 15:41
chubuk:
Неактуально. Наш великий президент пообещал, что никакого повторения 37-го не будет. Не гоже силовикам "мочить" силовиков. "Мочить" будут только холопов.
chubuk 24 июля 2018 | 15:49
azarga: Э, нет. Какой же лейтенант не хочет стать капитаном? Или вы думаете что Ягоду или Ежова со товарищами замочили ради торжества социалистической законности и правопорядка?
neyexo 24 июля 2018 | 15:39
Придется потерпеть шестерым.
Но потом их вернут на место, когда все стихнет и дело развалится.
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 15:47
Всех провинившихся рыб немедленно выбросить в пруд!
guerrilleros 24 июля 2018 | 15:50
Жизнь квадратная. Сёдня ты гнобишь зэков , а завтра ту-ту . Встречай Нижний Тагил. Вам поцриотам на пальцах объясняли ,что у Господа своеобразное чувство юмора , не-е пох , в деревянную голову не достучишься. Ну ловите в обе ладошки.
victoro 24 июля 2018 | 15:50
Проверяющим прокурорам будет трудно сделать правильные выводы если представить, что в ведомстве СК где-то лежат наградные листы и грамоты на "отличившихся"
jetsam 24 июля 2018 | 15:53
@ и отговаривает их «в культурной форме»@
ну у кого и перо в бок культурно,
а у кого и рессора от камаза по голове культурно...
расшифровка требуется. уточнение.
stas12006 24 июля 2018 | 15:57
а остальные 11 где? в розыске ? или про них забыли?