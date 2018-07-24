Дело об избиении заключенного Ярославской колонии передано в центральный аппарат СК по поручению Александра Бастрыкина

Дело об избиении заключенного Ярославской колонии передано в центральный аппарат Следственного комитета по поручению Александра Бастрыкина, — сообщила Интерфаксу официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следствие будет ходатайствовать об аресте шести задержанных сотрудников колонии.

Процессуальная проверка проводится в отношении следователя, который незаконно отказал в возбуждении уголовного дела после жалобы заключенного.

Между тем, на осужденных в Ярославской колонии, которые подтвердили факты избиений проверяющим прокурорам, оказывается давление. Как утверждает адвокат Ирина Бирюкова, оперативный сотрудник Антон Новоселов вызывает осужденных и отговаривает их «в культурной форме», при этом присутствует старший оперуполномоченный Виктор Липский.