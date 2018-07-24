Более 60 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции

Пострадали не менее 150. Премьер-министр Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур. Одновременно он выразил особую благодарность пожарным, медикам, спасателям и добровольцам, которые борются со стихией

По данным российского посольства, россиян среди пострадавших нет. В районе Афин, где бушуют сразу несколько очагов лесных пожаров нет большого количества российских туристов, – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

С начала июля в Греции стоит жаркая погода. В последние дни температура достигала 40 градусов.