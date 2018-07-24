Керлингист Александр Крушельницкий принял решение согласиться с двухлетней дисквалификацией за употребление допинга

Крушельницкий, который со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовую медаль Игр в Пхенчхане в дабл-миксте, провалил допинг-тест на мельдоний. Пара была лишена медалей, а Александр дисквалифицирован на два года. Спортивный арбитраж в Лозанне оставил это решение в силе. Руководство Федерации проводило свое расследование, но не смогло собрать достаточное количество доказательств невиновности Крушельницкого, хотя были предоставлены все законные сроки. Международная федерация керлинга предложила Крушельницкому заключить досудебное соглашение. По словам президента ФКР Дмитрия Свищева, спортсмен намерен согласится, хотя считает это невыгодным для себя. Свищев заверил, что российская сторона по-прежнему не признает, что Крушельницкий принимал мельдоний и намерена продолжать расследование вместе с правоохранительными органами.

Слушаний по делу Крушельницкого пройдут 16 сентября.