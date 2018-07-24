Керлингист Александр Крушельницкий принял решение согласиться с двухлетней дисквалификацией за употребление допинга
Крушельницкий, который со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовую медаль Игр в Пхенчхане в дабл-миксте, провалил допинг-тест на мельдоний. Пара была лишена медалей, а Александр дисквалифицирован на два года. Спортивный арбитраж в Лозанне оставил это решение в силе. Руководство Федерации проводило свое расследование, но не смогло собрать достаточное количество доказательств невиновности Крушельницкого, хотя были предоставлены все законные сроки. Международная федерация керлинга предложила Крушельницкому заключить досудебное соглашение. По словам президента ФКР Дмитрия Свищева, спортсмен намерен согласится, хотя считает это невыгодным для себя. Свищев заверил, что российская сторона по-прежнему не признает, что Крушельницкий принимал мельдоний и намерена продолжать расследование вместе с правоохранительными органами.
Слушаний по делу Крушельницкого пройдут 16 сентября.
Комментарии7
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compare 24 июля 2018 | 15:16
ерунда какая-то...зачем допинг в таком,спокойном и философском виде спорта? конечно,понимаю,что дилетанстки подхожу.не зная нюансов этого вида спорта.но будучи поклонником керлинга,сожалею,что хорошие стартовые позиции наших ребят портят сами спортсмены..
dataan 24 июля 2018 | 15:21
Вот такая ерундовина получается, что лучше согласится на то чего не было, на 2 года, чем найти правду что ты не виновен.
dadmorose 24 июля 2018 | 15:25
compare: Мельдоний не допинг, а запрещенный препарат. А почему запрещенный, уже другой вопрос.
alex_omsk1 24 июля 2018 | 15:22
А лживого визга то было?
jetsam 24 июля 2018 | 15:25
alex_omsk1: а его никто не отменял - читайте внимательно @Свищев заверил, что российская сторона по-прежнему ___не признает____, что Крушельницкий принимал мельдоний и намерена ____продолжать___ ___расследование____ вместе с правоохранительными органами. @
jetsam 24 июля 2018 | 15:22
@спортсмен намерен согласится, хотя считает это невыгодным для себя. @
ща прям. вместо пожизненно - двушка и ему. видите ли, невыгодно...
@Свищев заверил, что российская сторона по-прежнему не признает,
что Крушельницкий принимал мельдоний@
а в крови полоний обнаружили? новичок? неа - мельдоний, но мы не согласны.
@продолжать расследование вместе с правоохранительными органами. @
это те органы, что признали магницкого самоубийцей, а потом вину
за его САМОубийство на браудера кинули? хотя тот в англии сидел?
и эти органы ДО СИХ ПОР НЕ НАШЛИ ушей обамы в деле????????????????
jetsam 24 июля 2018 | 15:29
хотя очень странно, что в период "обсуждения повышения пенсионного возраста"
вдруг полезли новости каждую минуту, одна хлеще другой
фсин уже 3 новости, допинг забытый, котенок рубленный, испанская печень футболиста...
полчаса искал, но нашел - НДС повысили. а могла бы затеряться в таком кровавом списке...