Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

В правительстве обещают, что все льготы по НДС на основные услуги и социально-значимые товары будут сохранены, — об этом заявил премьер Медведев.

Закон о повышении НДС был принят голосами депутатов-"единороссов". Остальные фракции инициативу правительства не поддержали.

В Минфине ожидают, что повышение ставки принесет бюджету 620 миллиардов рублей ежегодно. Новая ставка начнет действовать с 1 января будущего года.

Минфин признает, что повышение НДС разгонит инфляцию. Экономисты, опрошенные Ведомостями предупреждают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным отраслям, особенно по машиностроению и строительству.