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15:02, 24 июля 2018

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

В правительстве обещают, что все льготы по НДС на основные услуги и социально-значимые товары будут сохранены, — об этом заявил премьер Медведев.

Закон о  повышении НДС был принят голосами депутатов-"единороссов". Остальные фракции инициативу правительства не поддержали.

В Минфине ожидают, что повышение ставки принесет бюджету 620 миллиардов рублей ежегодно. Новая ставка начнет действовать с  1 января будущего года.

Минфин признает, что повышение НДС разгонит инфляцию. Экономисты, опрошенные Ведомостями предупреждают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным отраслям, особенно по машиностроению и строительству.

Комментарии

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tv_victim 24 июля 2018 | 15:07

«К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гулянье в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, — ни один из них не подходил к данной ситуации.
И Остап придумал четыреста первый способ»

И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»

novyrusich 24 июля 2018 | 15:13

tv_victim: Минфин признает, что повышение НДС разгонит инфляцию.
--------------------
Так для этого и принимался этот закон.
Инфляция это налог на бедных.
Нефтедолларов, конечно, много, но они не для бедных.

archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 15:17

novyrusich:
" Я доволен свой проделанной работой..."
(с) Путин В.В.

starokozlovicky2gus 24 июля 2018 | 15:08

Может, дешевле будет для всей госдуры на киллеров скинуться?

polsan 24 июля 2018 | 15:11

НДС подняли на 11% ведь, а не на два как неверно пишут во многих отчётах. ведь 2 от 18 это 11% а вовсе не 2% ))
При этом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков: 22% вместо общеустановленного тарифа в размере 26% и страховой взнос в 10% сверх установленной величины облагаемой базы суммарно приведут к потере Пенсионным фондом 615,38 млрд руб. в 2021 году, 659,55 млрд руб. в 2022 году, 705,14 млрд руб. в 2023 году и 763,88 млрд руб. в 2024 году, говорится в документе.

В результате трансферт из федерального бюджета в ПФР вырастет в 2019 году на 502,6 млрд руб., в 2020 году - на 554,1 млрд руб.
Подробнее на сайте ТАСС:

angrew 24 июля 2018 | 15:16

Первый пошел!

zorkin75 24 июля 2018 | 15:17

Ваш выбор 18 марта был единственно правильным,свинорусские лопухи.И вы его для себя сделали,теперь утирайтесь.

henry52 24 июля 2018 | 15:43

zorkin75: Выбор был в нулевых, а теперь без разницы...

nf5096004 24 июля 2018 | 15:50

henry52: А в 17-том тоже был сделан выбор, однако. когда терпение лопнуло, быстро изменили положение. Не всегда получается сразу сделать правильный выбор, однако 18 лет слишком большой срок, чтобы не понять и изменить.

henry52 24 июля 2018 | 15:55

nf5096004: Сейчас власти по хрену кто и за кого проголосует. Она (власть) останется по любому.

svirepyi_gary 24 июля 2018 | 15:21

• Администрация Президента Российской Федерации

Уважаемые русскоязычные граждане РФ.
Для улучшения Вашего уровня жизни Владимир Путин выпустил очередные майские указы. Поскольку денег на их выполнение как бы нет, то принято единственно верное решение – вас ограбить, а именно:
Бензин будет стоить от 46 р. за литр, НДС будет повышен с 18% до 20% с последующим удорожанием абсолютно всего. !!! Повышение пенсионного возраста!!! Ввод налога с личных подсобных хозяйств. Запрет гражданам самостоятельно продавать свои автомобили. Таможенный сбор с каждой интернет-покупки за рубежом.
Специально к выборам мэра г. Москвы - повышение с 1 июля 2018 г. тарифов ЖКХ в Москве.
Администрация Президента РФ желает вам здоровья и долгих лет жизни.

nf5096004 24 июля 2018 | 15:53

svirepyi_gary: вы забыли о повышении тарифов на оформление загранпаспортов с 3500 на 5000.

sergs_sergs 24 июля 2018 | 15:23

Не ну а что не так? Когда радовались оккупации Крыма, все ведь прекрасно понимали, что платить придется, даже лозунги выкрикивали про тополь, искандеры и камни с неба.

ze_danil 24 июля 2018 | 15:28

sergs_sergs: неа

дорогие расеяне с чего-то решили что халява таки существует в природе, а пропагандоны их в этом активно поддерживали

sadda 24 июля 2018 | 15:23

Благодаря только этому закону цены вырастут на 8-12%

income 24 июля 2018 | 15:36

Крайние годы КАЖДЫЙ день приносит какую-нибудь фигню.

slavden 24 июля 2018 | 15:46

Россия , наверное единственная страна, которая выбирает будущего президента не за программу ( которой не было ) , а за то что он хороший , любящий страну человек. А вот представил бы ВВП программу , например как Трамп, еще не известно как выборы бы прошли... Легче всего управлять страной с помощью налогообложения всех и вся, на это много ума не надо

fosst13 24 июля 2018 | 15:54

Это же сколько работы 1С-никам! Может, сговор?

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