В российских регионах появятся комиссии для проверки жалоб о пытках заключенных
ФСИН приняла такое решение после скандала, связанного с издевательствами в ярославской колонии.
Комиссии должны рассмотреть все случаи применения физической силы и спецсредств за прошедший год, а также устройство работы штрафных изоляторов. По каждому выявленному случаю насилия ведомство обещает дать «правовую оценку» и наказать виновных. Начальники территориальных управлений будут нести персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение проверок. Распоряжение главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко Интерфакс связывает с публикацией в «Новой газете» видео с истязаниями в ярославской колонии №1. Запись была предоставлена фондом «Общественный вердикт». После ее появления, было возбуждено уголовное дело. Несколько человек арестованы.
Между тем, на этом фоне суд в Челябинске перевел в закрытый режим судебный процесс над сотрудниками ФСИН, обвиняемых в избиении заключенных.
Правозащитники, в свою очередь, требуют ввести в Уголовный кодекс новую статью — пытки. По их мнению, это позволит более активно расследовать факты избиений в колониях, СИЗО и полицейских участках и наказывать виновных.
Комментарии12
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kottigr1 24 июля 2018 | 15:09
Нужно руководителям российского ГУЛАГа жестко ответить на злые нападки Кремля и срочно провести референдум о Независимости..
neyexo 24 июля 2018 | 15:11
Работа несложная
Отписки:
"не подтвердились"
"сам спровоцировал"
"спровоцировали внешние силы"
jetsam 24 июля 2018 | 15:33
neyexo: еще забыли клопов - помните?
40мм между парными точками по всему телу - это не следы шокера,
а укусы клопов в камере.
так что "клопы покусали" - в список, пожалуйста...
и еще - "30й кадр на видео вызывает неправильное понимание происходящего"
rash 24 июля 2018 | 15:14
А чтобы совсем хорошо было, надо председателями комиссий назначить начальников проверяемых колоний.
polsan 24 июля 2018 | 15:26
rash: а тех, кто был в этих колониях замечен в пытках, должны в наказание входить в эти комиссии.
pavlovsky 24 июля 2018 | 15:15
Нате вам! Вы нам видео с пытками, а мы вам еще ону комиссию! ))). В этой стране скоро одни чиновники и вертухаи останутся. Вот тогда веселье начнется...
croaker 24 июля 2018 | 15:15
Не нужны никакие комиссии,достаточно выгнать главу ФСИН и его замов за профнепригодность. Новые задницу надорвут,чтобы выслужиться в образцовые.
leonidrb 24 июля 2018 | 15:33
croaker: Придут на смену такие же.
angrew 24 июля 2018 | 15:18
Возглавлять эти комиссии будут, естественно, бывшие вертухаи, которых "бывших" не бывает.
sparky 24 июля 2018 | 15:19
Пчелы против меда?
А как еще назвать проверку ФСИНом действий ФСТНа?
Результаты даже и предсказывать не нужно, они уже известны: "Он сам спровоцировал".
dchd49 24 июля 2018 | 15:27
Кто будет входить в состав этих комиссий?
serg2010 24 июля 2018 | 15:57
Жалобы не о пытках... Жалобы на несоблюдение Конституции РФ, которую не очень чтут в ФСИН.