В российских регионах появятся комиссии для проверки жалоб о пытках заключенных

ФСИН приняла такое решение после скандала, связанного с издевательствами в ярославской колонии.

Комиссии должны рассмотреть все случаи применения физической силы и спецсредств за прошедший год, а также устройство работы штрафных изоляторов. По каждому выявленному случаю насилия ведомство обещает дать «правовую оценку» и наказать виновных. Начальники территориальных управлений будут нести персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение проверок. Распоряжение главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко Интерфакс связывает с публикацией в «Новой газете» видео с истязаниями в ярославской колонии №1. Запись была предоставлена фондом «Общественный вердикт». После ее появления, было возбуждено уголовное дело. Несколько человек арестованы.

Между тем, на этом фоне суд в Челябинске перевел в закрытый режим судебный процесс над сотрудниками ФСИН, обвиняемых в избиении заключенных.

Правозащитники, в свою очередь, требуют ввести в Уголовный кодекс новую статью — пытки. По их мнению, это позволит более активно расследовать факты избиений в колониях, СИЗО и полицейских участках и наказывать виновных.