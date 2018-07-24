В колонии в Брянской области 22 июля от пыток умер заключенный
Против сотрудника ФСИН возбуждено уголовное дело – он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему4у будет избрана мера пресечения, — сообщает Следственный комитет.
Комментарии28
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 15:09
Странно, радиостанция Эхо Москвы всегда отличалась любовью к прекрасному, такой породистой интеллигентностью, и европейской элитарностью. А чего не публикуют такое -
Писательницу из России признали лучшим фантастом Европы
Российская писательница Анна Старобинец получила премию Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель». Об этом сообщает Europa SF.
Победители были объявлены по итогам фестиваля «Еврокон», который прошел во французском Амьене.
Старобинец — журналист, сценарист и писатель. Она пишет фантастику и мистику для взрослых, а также детективные детские произведения. В 2014 года Старобинец получила премию «Национальный бестселлер» за сборник рассказов «Икарова железа». Является автором книг «Переходный возраст», «Убежище 3/9», «Резкое похолодание».
Почему молчит Мария Пешкова?!
chernyij 24 июля 2018 | 15:29
noxepy_7_40_: Может, вам создать собственную радиостанцию или хотя-бы сайт для начала, а потом давать советы и экспертные оценки?
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 15:40
chernyij: Кажется, поросёночек, ты выступаешь против плюрализма мнений, и хочешь запретить мне иметь своё мнение?)))) Тоскуешь по тридцать седьмому, котик?
vezdehod 24 июля 2018 | 15:44
noxepy_7_40_:
Кажется, поросёночек, ты выступаешь против плюрализма мнений, и хочешь запретить мне иметь своё мнение?)))) Тоскуешь по тридцать седьмому, котик?
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Послушай Щенок...Выступай со своей блевотиной сколько угодно. но не вспоминай своих предков из 1937 года - это ты о нём тоскуешь.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 15:50
vezdehod: О! Ещё один боец с врагами народа))))) Что барсучёныш, тоже небось "была б моя воля.." и т.д.? Смешные вы, совки)))))
elenaj1959 24 июля 2018 | 15:46
noxepy_7_40_: Нет, вы разве не заметили, что он пытается увести разговор в сторону от гибели запытанного насмерть человека в брянской колонии?
drgonish 24 июля 2018 | 15:30
noxepy_7_40_:
Не надо нам никакой попсы. Только хардкор.
А то у местной публики заданный эмоциональный вектор будет коротить.
guerrilleros 24 июля 2018 | 15:35
noxepy_7_40_: noxepy_7_40_: Мужик , ты методички попутал. Тут за беспредел , жмуров и цириков . Старобинец ,конечно молодца ,но к Брянской колонии она каким краем ? Старательней , похеру ,старательней . Понимаю жара,за путинизм бороться болт не стоит , но голову то включай . Чё копипастить не по теме ?
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 15:46
guerrilleros: Ты чо дурак? Я потому сюда и пишу, что не размещают новость интересную и важную, и литературную, и культурную. Украинец, что-ли?
honduras_na_colyme 24 июля 2018 | 15:38
noxepy_7_40_: //Почему молчит Мария Пешкова?! // Зато ты здесь кукарекаешь копипастами не в сабж.
Точно так же и я могу спросить - почему Эхо не постит о статьях в амеровской прессе, в которых подробно раскрывается деятельность Бутиной по финансированию кампании Трампа через Национальную стрелковую ассоциацию США?
Там очень всё подробно расписано, как и деятельность Торшина в Таганской ОПГ.
Так "чего не публикуется такое", а, портянка?
edyunia 24 июля 2018 | 16:01
noxepy_7_40_: \\Почему молчит Мария Пешкова?!\\
Семьсорок, а сам то ты читаешь книжки? Или копипастишь для выработки?
compare 24 июля 2018 | 15:12
не колонии,а какие-то филиалы "гестапо",словно души умерших немецких костоломов,вселились в них...
archibald_dandy_esquire 24 июля 2018 | 15:14
compare:
" Я доволен свой проделанной работой..."
(с) Путин В.В.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 15:16
compare: Вы какой-то неправильный либерал, дружище. Некачественный. При чём здесь гестапо, которое боролось с мировым жидокоммунизмом? Русский фашизм страшнее немецкого же! Вспомните казематы Гулага, подвалы Лубянки. Своих душегубов до чёрта! Каждый второй, можно сказать.
honduras_na_colyme 24 июля 2018 | 15:53
noxepy_7_40_: //При чём здесь гестапо, которое боролось с мировым жидокоммунизмом? //
Совершенно необразованный сегодня дежурный по тролльчатнику.
Не знает, что нацисты строили социализм - так же как и большевики.
И в названии их партии присутствовали слова социалистическая и рабочая.
Что до гестапо, то в Совке был его полный аналог - НКВД, ныне ФСБ.
Сфера деятельности этих двух организаций была совершенно одинакова - политическая полиция. И методы тоже совпадали, правда, гестапо всё же действовало помягче и народу загубило меньше, чем их совковые коллеги.
Уже дошло или ещё добавить?
zorkin75 24 июля 2018 | 15:13
У таких пап рождаются детишки,откусывающие головы у котят.(см.башкирскую историю с котёнком).
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 15:15
Вот так вот, под пещерно-патриотическую риторику выросла свора садистов и убийц...
sergs_sergs 24 июля 2018 | 15:17
Приговором будет звание героя россии и место в госдуме.
xuato 24 июля 2018 | 15:20
Эставетную резиновую палочку передали из Ярославля в Брянск, жюри, во главе с ойбудьсментом Москальковой, эстафетту одобрило.
furuncul1 24 июля 2018 | 15:21
Какое же это превышение полномочий? Это умышленное убийство.
angrew 24 июля 2018 | 15:21
А почему превышение полномочий, а не убийство, используя служебное положение?
aler_il1 24 июля 2018 | 15:56
angrew: ну так просто все. Глумиться, издеваться и пытать - полномочия есть. Значит убийство - превышения полномочий.
azarga 24 июля 2018 | 15:29
Ну вот, теперь премию не получит :(
chubuk 24 июля 2018 | 15:30
А где эти с крестами и хоругвями? Ловля покемонов и обнаженка на выставках, им приносят невероятные моральные страдания, а здесь "тварь божию" пытают и убивают и ни одного раненого в чуткую душу... Да и Патриарх мог бы слово молвить, "что ни говори, а супротив слова-то Божия не устоишь".
greeg1 24 июля 2018 | 15:32
Хорошего вы себе гаранта выбрали.
poluputing 24 июля 2018 | 15:36
какая мера? В Думу,в Думу. Луговой там, а этот тоже социально близкий. Чем он хуже?
proxozhij 24 июля 2018 | 15:42
А разве путинские антисанкции не есть те же самые "спецсредства". И все молчат. Так вам и надо.
four_star_captain 24 июля 2018 | 15:46
А шо же это наши доблестные органы не исполняют свои обязанности согласно пункту ж) статьи 12 федерального закона от 03.04.95 №40-ФЗ... Как медведей стратегическим ресурсом признать, так впереди.