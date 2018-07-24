Испанская прокуратура установит, чью именно печень пересадили страдавшему от рака защитнику Барселону Эрику Абидалю

Обвиняемым по делу выступает бывший президент клуба Сандро Россель, который сейчас отбывает наказание по другому делу. Он признан виновным в отмывании денег. В распоряжении следствия оказались записи телефонных переговоров, из которых косвенно следует, что Россель, помогавший Абидалю в лечении воспользовался услугами незаконной трансплантологии. Абидаль перенес операцию по пересадке печени в 2011 году и вернулся на поле спустя три месяца. Он играл за клуб еще два года, потом продолжил карьеру в другой стране, а по ее окончании вернулся в Барселону, где и работает на административной должности. На момент операции Абидаль уверял, что печень ему предоставил двоюродный брат Жерар, однако у следствия появились сомнения на этот счет. Правоохранители полагают, что она была куплена на черном рынке.

Прокуратура Каталонии направила письмо в суд Барселоны с просьбой возобновить дело и установить личность донора.