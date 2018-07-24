Испанская прокуратура установит, чью именно печень пересадили страдавшему от рака защитнику Барселону Эрику Абидалю
Обвиняемым по делу выступает бывший президент клуба Сандро Россель, который сейчас отбывает наказание по другому делу. Он признан виновным в отмывании денег. В распоряжении следствия оказались записи телефонных переговоров, из которых косвенно следует, что Россель, помогавший Абидалю в лечении воспользовался услугами незаконной трансплантологии. Абидаль перенес операцию по пересадке печени в 2011 году и вернулся на поле спустя три месяца. Он играл за клуб еще два года, потом продолжил карьеру в другой стране, а по ее окончании вернулся в Барселону, где и работает на административной должности. На момент операции Абидаль уверял, что печень ему предоставил двоюродный брат Жерар, однако у следствия появились сомнения на этот счет. Правоохранители полагают, что она была куплена на черном рынке.
Прокуратура Каталонии направила письмо в суд Барселоны с просьбой возобновить дело и установить личность донора.
Комментарии16
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 14:38
Молдавскую, или украинскую.
drgonish 24 июля 2018 | 15:07
noxepy_7_40_:
Говорят АТОшников знатно потрошили на органы...
zorkin75 24 июля 2018 | 15:07
noxepy_7_40_: Мордовскую,вдруг может внезапно оказаться,что Абидаль заговорит на русском и мокшанском одновременно.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 15:12
zorkin75: Не, не, что вы. Ватники же все алкаши, бояра-водяра, путинка-стекломой. А вот украинцы дюже гарнi и здоровы холопы, пардон, хлопцы. Их почка высоко ценится и пользуется большим накладом. Вы спросите нарочно, по деревням хохляцким и румынским, там уже половина населения однопочечные.
poluputing 24 июля 2018 | 15:22
noxepy_7_40_: не пора ли улучшить мокшанскую породу путём стерилизации
zorkin75 24 июля 2018 | 15:26
noxepy_7_40_: В Русосраше половина жителей без мозгов ходит,продали мозг на пересадку и ничего.Другая половина-без одного полушария,тоже на органы,это те,кто слушает Шария.И я же молчу?
andrewm 24 июля 2018 | 15:19
noxepy_7_40_: Придется вернуть?
olegleon 24 июля 2018 | 14:47
это же кремлёвская пропаганда с целью опорочить европейскую медицину. поэтому и ведут разговор про "чёрный рынок", хотя любому свободному человеку понятно, что такого в Европе быть не может
kottigr1 24 июля 2018 | 15:07
olegleon: Лучше молитесь на то что бы в РФ нефть не кончилась.. А то едропутинцы мигом вспомнят что главное богатство России - это её люди.. Вот к примеру за Вашу печень сколько можно деньжищ выручить ?
glotov 24 июля 2018 | 14:53
Чья была, того уж нет.
apels 24 июля 2018 | 14:56
glotov: Ну не надо столь трагически. Печень не пересаживают полностью, берется только часть.
glotov 24 июля 2018 | 15:03
apels: На черном рынке и целую можно приобресть: для хорошего человека можно и не скупиться.
apels 24 июля 2018 | 15:05
glotov: Не знаю как там. Но у нас печень от донора не родственника для пересадки не годится. Хоть частью, хоть целая.
jetsam 24 июля 2018 | 15:07
в какой-то испании печень пересаживают еще в 2011 году.
а тут. в россии, рак предлагают корой дуба лечить.
и боярышником запивать.
дикий народ. эти эспанцы, конечно...
polba 24 июля 2018 | 15:19
jetsam: Вообще-то, в России, подобные операции начали делать в 1990 году. Нынче, за год, подобных операций производится около 200, в четырёх специализированных центрах.
poluputing 24 июля 2018 | 15:25
polba: так всё таки испанцу мокшанскую печень пересадили? Одного из "ихтамнетов" или лугандонских страдальцев?