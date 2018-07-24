Z Архив новостей новости
5 23 6 3501
14:31, 24 июля 2018

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий готов признаться в употреблении мельдония на Олимпиаде в Пхенчхане

Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. По его словам, спортсмен заключит досудебное соглашение со  Всемирной федерацией керлинга и получит дисквалификацию на два года.

Основное требование российской стороны  — в соглашении должно быть прописано, что расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде и  срок дисквалификации может быть сокращен,  — добавил Свищев.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

chubuk 24 июля 2018 | 14:38

Осин, ау....

juche 24 июля 2018 | 14:46

Так совершенно ясно, был вынужден. Так как все равно не докажешь, не виновность. А так меньшие последствия. Чистого человека, фактически заставили признаться, потому что русский.

apels 24 июля 2018 | 14:51

juche: А в крови у него мельдоний тоже, от того, что русский?

novyrusich 24 июля 2018 | 14:55

juche: Значит все-так54и признался. А какакя истерика сначала была.
Но признался. Значит доказательства неоспоримы.
Все остальное просто дешевые отговорки.
В крови допинг был обнаружен безоговорочно и все это признали. А вот как он к нему в кровь попал?
Через желудок, конечно.

Российские спортивные чиновники ранее заявляли, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать в еду.

Товарищи по команде, говорят, постарались. Высокие отношения у российских спортсменов между собой.

Но допинг в крови был. Что тут еще расследовать?

jetsam 24 июля 2018 | 14:43

а я так верил, что ему его братья по команде сыпанули....

* хотя, есть маленькая вероятность, что за признание
дадут меньше, а если будет стоять на своем - больше.

tremens_delirium 24 июля 2018 | 14:51

jetsam: ✄  хотя, есть маленькая вероятность  ✄

Я думаю, что всё проще. Все понимают бессмысленность приёма мельдония в данном случае. Но найти истинного виновника или доказать преднамеренность приёма допинга самим спортсменом не представляется возможным. А время идёт, и в соревнованиях участвовать нельзя. Так что "признаться" может оказаться лучшим выходом, оговорив "а вдруг".
Простить его тоже нельзя - проба была положительной.

jetsam 24 июля 2018 | 15:00

tremens_delirium: дык, вроде, автор препарата говорил,
что и однократка дает эффект.
это потом вброс пошел "только курсовой прием"...
надо медиков теребить. пускай уточняют.
согласно минздраву - вообще эффекта не было обнаружено :)

olegleon 24 июля 2018 | 14:45

а он расскажет нафига он его принимал??? это же самое интересное

zaryad 24 июля 2018 | 15:04

olegleon: Ну, не может мужик держать швабру без допинга

drtomsky 24 июля 2018 | 14:46

А воплей было.

tv_victim 24 июля 2018 | 14:46

Осподя, ему-то зачем мельдоний? Камень сдвинуть не мог? И что значит "готов признаться"? Чем эта готовность отличается от признания?

apels 24 июля 2018 | 14:53

tv_victim: Мельдоний убирает дрожь в руках. Для керлинга чудесное качество. От признания это ничем и не отличается. Явка с повинной.

andre_klimov 24 июля 2018 | 14:59

tv_victim:
Это идёт сознательная подмена понятий. Досудебное соглашение прдполагает, что суда - не будет, и что стороны приходят к согласию до судебного разбирательства. Но, судя по "требованиям" - не тот случай:) В данном случае идёт речь об обычной "сделке со следствием", согласно которой в суде, которого всё равно не избежать, сторона обвинения смягчает или снимает часть обвинений в обмен на чистосердечное признание или в обмен на информацию об остальных участниках или случаях преступлений. Но поскольку просто написать "решил сотрудничать со следствием, что бы уменьшить полагающееся наказание" для России "западло" - вот и начинается опять жонглирование словами и изобретние "суверенных понятий".

shmuel63 24 июля 2018 | 15:00

tv_victim: "что значит "готов признаться"? - "Рука! Его пытали! " - ("Бриллиантовая рука")

apels 24 июля 2018 | 14:49

Трудно отрицать то, что очевидно. Ну и где версии отравления, обоснования, что нецеллесообразно, происки прагов? Значит сам принимал?

mikr 24 июля 2018 | 14:49

Принцип шантажа прост и безотказен. Если добровольно признаешься, то отсиживаешь два года и - на свободу с чистой совестью. А если не признаешься, то останешься под следствием и дисквалификацией до конца карьеры. При такой дилемме любой признается в чем угодно. Даже в убийстве Кеннеди.

yralez 24 июля 2018 | 14:58

Т.е. не подсыпали ?


К чему идем......этак скоро в отравлениях скрипалей, сбитии Боинга и ооо!!!. оккупации крыма, начнут признаваться !

Новичком отступника !.

drgonish 24 июля 2018 | 15:03

Вот зачем керлингисту допинг, даже такой недодопинг, как мельдоний?

andre_klimov 24 июля 2018 | 15:14

drgonish:
Керленгистов просто не жалко было. Надо было на ком-то проверять антидопинговую систему на Олимпиаде? Как исламятина поступает? Обвяжет пацана взрывчаткой и - на блок-пост. Пройдёт - взорвут дистанционно. Не пройдёт - не будут рисковать там обученным бойцом.

sergo_25_26 24 июля 2018 | 15:03

Мельдоний прилично стимулирует секс. Может от туда ноги растут.

jetsam 24 июля 2018 | 15:11

sergo_25_26: вы проверяли на себе? или рекламируете аптеку?

konogen 24 июля 2018 | 15:15

А как может сторона, пойманная на жульничестве, иметь наглость что-то "требовать"? Ну просить, обратить внимание... А то во всём наглость, сквозящая подворотней.

zorkin75 24 июля 2018 | 15:35

Сотрудники ФСБ не успели спрятать от ВАДА обоссаные мельдонием трусы российского кёрлингиста.....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8198 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 299 6 24992 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 97 6 15966 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 197 6 18560 20.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 12177 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 172 6 17092 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13277 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Новости

Спутниковые телефоны, которые были изъяты у японской делегации на Курилах, не будут возвращены владельцам Это вещественные доказательства по административным делам, сообщили в сахалинской таможне…

5 50 6 5452
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 119 6 14071 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12987 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7204 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 10951 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 210 6 27115 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Новости

Владельцев личных подсобных хозяйств могут обязать покупать патенты Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме…

5 56 6 7714
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 10939 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 111 6 16492 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Руководство ФСИН обвинило заключённого, которого пытали в колонии, в том, что он сам провоцировал сотрудников Как сказал замглавы ведомства Анатолий Рудый, у Евгения Макарова было около 140 нарушений и он постоянно вызывал администрацию на конфликт…

5 15 6 17303
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 126854 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 197 6 18560 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 253 6 655429 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 319 6 304804 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7135946
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3586435

Сегодня в эфире