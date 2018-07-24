Российский кёрлингист Александр Крушельницкий готов признаться в употреблении мельдония на Олимпиаде в Пхенчхане

Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. По его словам, спортсмен заключит досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга и получит дисквалификацию на два года.

Основное требование российской стороны — в соглашении должно быть прописано, что расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде и срок дисквалификации может быть сокращен, — добавил Свищев.