Российский кёрлингист Александр Крушельницкий готов признаться в употреблении мельдония на Олимпиаде в Пхенчхане
Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. По его словам, спортсмен заключит досудебное соглашение со Всемирной федерацией керлинга и получит дисквалификацию на два года.
Основное требование российской стороны — в соглашении должно быть прописано, что расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде и срок дисквалификации может быть сокращен, — добавил Свищев.
Комментарии23
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chubuk 24 июля 2018 | 14:38
Осин, ау....
juche 24 июля 2018 | 14:46
Так совершенно ясно, был вынужден. Так как все равно не докажешь, не виновность. А так меньшие последствия. Чистого человека, фактически заставили признаться, потому что русский.
apels 24 июля 2018 | 14:51
juche: А в крови у него мельдоний тоже, от того, что русский?
novyrusich 24 июля 2018 | 14:55
juche: Значит все-так54и признался. А какакя истерика сначала была.
Но признался. Значит доказательства неоспоримы.
Все остальное просто дешевые отговорки.
В крови допинг был обнаружен безоговорочно и все это признали. А вот как он к нему в кровь попал?
Через желудок, конечно.
Российские спортивные чиновники ранее заявляли, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать в еду.
Товарищи по команде, говорят, постарались. Высокие отношения у российских спортсменов между собой.
Но допинг в крови был. Что тут еще расследовать?
jetsam 24 июля 2018 | 14:43
а я так верил, что ему его братья по команде сыпанули....
* хотя, есть маленькая вероятность, что за признание
дадут меньше, а если будет стоять на своем - больше.
tremens_delirium 24 июля 2018 | 14:51
jetsam: ✄ хотя, есть маленькая вероятность ✄
Я думаю, что всё проще. Все понимают бессмысленность приёма мельдония в данном случае. Но найти истинного виновника или доказать преднамеренность приёма допинга самим спортсменом не представляется возможным. А время идёт, и в соревнованиях участвовать нельзя. Так что "признаться" может оказаться лучшим выходом, оговорив "а вдруг".
Простить его тоже нельзя - проба была положительной.
jetsam 24 июля 2018 | 15:00
tremens_delirium: дык, вроде, автор препарата говорил,
что и однократка дает эффект.
это потом вброс пошел "только курсовой прием"...
надо медиков теребить. пускай уточняют.
согласно минздраву - вообще эффекта не было обнаружено :)
olegleon 24 июля 2018 | 14:45
а он расскажет нафига он его принимал??? это же самое интересное
zaryad 24 июля 2018 | 15:04
olegleon: Ну, не может мужик держать швабру без допинга
drtomsky 24 июля 2018 | 14:46
А воплей было.
tv_victim 24 июля 2018 | 14:46
Осподя, ему-то зачем мельдоний? Камень сдвинуть не мог? И что значит "готов признаться"? Чем эта готовность отличается от признания?
apels 24 июля 2018 | 14:53
tv_victim: Мельдоний убирает дрожь в руках. Для керлинга чудесное качество. От признания это ничем и не отличается. Явка с повинной.
andre_klimov 24 июля 2018 | 14:59
tv_victim:
Это идёт сознательная подмена понятий. Досудебное соглашение прдполагает, что суда - не будет, и что стороны приходят к согласию до судебного разбирательства. Но, судя по "требованиям" - не тот случай:) В данном случае идёт речь об обычной "сделке со следствием", согласно которой в суде, которого всё равно не избежать, сторона обвинения смягчает или снимает часть обвинений в обмен на чистосердечное признание или в обмен на информацию об остальных участниках или случаях преступлений. Но поскольку просто написать "решил сотрудничать со следствием, что бы уменьшить полагающееся наказание" для России "западло" - вот и начинается опять жонглирование словами и изобретние "суверенных понятий".
shmuel63 24 июля 2018 | 15:00
tv_victim: "что значит "готов признаться"? - "Рука! Его пытали! " - ("Бриллиантовая рука")
apels 24 июля 2018 | 14:49
Трудно отрицать то, что очевидно. Ну и где версии отравления, обоснования, что нецеллесообразно, происки прагов? Значит сам принимал?
mikr 24 июля 2018 | 14:49
Принцип шантажа прост и безотказен. Если добровольно признаешься, то отсиживаешь два года и - на свободу с чистой совестью. А если не признаешься, то останешься под следствием и дисквалификацией до конца карьеры. При такой дилемме любой признается в чем угодно. Даже в убийстве Кеннеди.
yralez 24 июля 2018 | 14:58
Т.е. не подсыпали ?
К чему идем......этак скоро в отравлениях скрипалей, сбитии Боинга и ооо!!!. оккупации крыма, начнут признаваться !
Новичком отступника !.
drgonish 24 июля 2018 | 15:03
Вот зачем керлингисту допинг, даже такой недодопинг, как мельдоний?
andre_klimov 24 июля 2018 | 15:14
drgonish:
Керленгистов просто не жалко было. Надо было на ком-то проверять антидопинговую систему на Олимпиаде? Как исламятина поступает? Обвяжет пацана взрывчаткой и - на блок-пост. Пройдёт - взорвут дистанционно. Не пройдёт - не будут рисковать там обученным бойцом.
sergo_25_26 24 июля 2018 | 15:03
Мельдоний прилично стимулирует секс. Может от туда ноги растут.
jetsam 24 июля 2018 | 15:11
sergo_25_26: вы проверяли на себе? или рекламируете аптеку?
konogen 24 июля 2018 | 15:15
А как может сторона, пойманная на жульничестве, иметь наглость что-то "требовать"? Ну просить, обратить внимание... А то во всём наглость, сквозящая подворотней.
zorkin75 24 июля 2018 | 15:35
Сотрудники ФСБ не успели спрятать от ВАДА обоссаные мельдонием трусы российского кёрлингиста.....