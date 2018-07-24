ФСИН создаст во всех регионах комиссии, которые будут рассматривать жалобы заключенных об издевательствах в  колониях

Это распоряжение главы ведомства Геннадия Корниенко. Если факты подтвердятся, к сотрудникам колонии будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения.

Проверки начались после того, как стало известно о пытках заключенного в Ярославской колонии №1. 17 сотрудников, участвовавших в избиении, отстранены от работы, шестеро задержаны.