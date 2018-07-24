ФСИН создаст во всех регионах комиссии, которые будут рассматривать жалобы заключенных об издевательствах в колониях
Это распоряжение главы ведомства Геннадия Корниенко. Если факты подтвердятся, к сотрудникам колонии будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения.
Проверки начались после того, как стало известно о пытках заключенного в Ярославской колонии №1. 17 сотрудников, участвовавших в избиении, отстранены от работы, шестеро задержаны.
Комментарии12
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danko1 24 июля 2018 | 14:36
Сами себя проверят и скроют улики.
Тут, как в анекдоте, всю систему менять надо.
henry52 24 июля 2018 | 14:40
danko1: "Главное прокукарекать!"
kottigr1 24 июля 2018 | 14:57
henry52: Ситуация похожа на пожар.. Кремль признал, что не в состоянии контролировать то что происходит в осколке ГУЛАГа.. Он стал жить своей собственной жизнью, по собственным Законам и государству туда "вход строго воспрещен"..
politroller 24 июля 2018 | 15:42
kottigr1: признание первый шаг к преодолению... )
tv_victim 24 июля 2018 | 14:39
Потребуешь тут, когда предыдущий главфсиновец уже сидит. Это так, хозяйкам на заметку....
dubitabam 24 июля 2018 | 14:47
правильно, главное самим возглавить контроль за собой
yralez 24 июля 2018 | 14:49
Из отборных вертухаев садистов .
Выговоры будут обьявлять.....если жалоба поступит.....от заключенных.
puteshestvennik 24 июля 2018 | 14:51
Сначала общественные комиссии фактически лишили возможности что-то делать а теперь еще и свои создадут - и пчелы против меда будут бороться.
tovarich67 24 июля 2018 | 15:03
Будут научать так что бы не попадались
hihisha 24 июля 2018 | 15:04
Надеюсь, им из бюджета под это дело отгрохают и все сразу наладится.
platonnekafrin 24 июля 2018 | 15:06
Вот вам и сотрудник ФСИН... чей-то муж и чей-то сын, но главное, что чей-то подчиненный.
vladimir1967 24 июля 2018 | 15:13
Козлам поручили охранять капусту.