Сотрудник Брянской колонии стал подозреваемым по делу о смерти заключенного
Об этом сообщает региональное Управление СК. По версии следствия, сотрудник колонии, применяя насилие и используя спецсредства, обездвижил осужденного и перевязал тканью его лицо. В результате заключенный скончался от асфиксии.
Комментарии15
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tv_victim 24 июля 2018 | 14:37
Руки прочь от патриота и профессионала своего дела! Ведь ясно же, что заключенный сам его спровоцировал на садизм! А вы бы сами смогли бы работать с такими провокаторами-заключенными за нищенскую зарплату?
zorkin75 24 июля 2018 | 15:03
tv_victim: Не все сразу сотрудники ПСИНЫ становитесь в очередь за расследованиями в прокуратуру,только в порядке очерёдности по 1 сроку в одни руки!
gordy 24 июля 2018 | 15:12
"... сотрудник колонии, применяя насилие и используя спецсредства, обездвижил осужденного и перевязал тканью его лицо."
Фанат Гестапо?
skier64 24 июля 2018 | 14:40
Это все по просьбе заключенного! Руки прочь от социальной группы!
kottigr1 24 июля 2018 | 15:01
skier64: Ситуация похожа на пожар.. Кремль признал, что не в состоянии контролировать то что происходит в осколке ГУЛАГа.. Он стал жить своей собственной жизнью, по собственным Законам и государству туда "вход строго воспрещен".. Каждая тюрьма и колония сами стали отдельной бандой-каморрой, живущим по собственным правилам и существующим за свой счет, куда при помощи репрессивного аппарата шлют новых рекрутов..
henry52 24 июля 2018 | 14:44
Не стоит над этим шутить.
Человека убили по настоящему...
tv_victim 24 июля 2018 | 15:00
henry52: Хорошо бы, чтобы и убийца получил по полной, а не условно за какое-то притянутое за уши "превышение служебных полномочий"! Полновесный срок за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах ( воспользовался беспомощностью жертвы), вот статья для урода!
motooppic 24 июля 2018 | 14:44
значит, так было надо, и действия сотрудника колонии были демократически оправданными!
kanym 24 июля 2018 | 14:45
Давайте начнём с пуйла. А?
kanym 24 июля 2018 | 14:52
Долбодятлы, хлеборезки закройте! ЧЕЛОВЕК умер! Вы б.яди, готовы умереть просто так, как захотела мразь фсиновская? А?
jetsam 24 июля 2018 | 15:03
kanym: вы уж определитесь или хлеборезки закрыть или с пуйла начать.
а до того свое поддувало не разевайте, не в котельной, чай.
tv_victim 24 июля 2018 | 15:04
kanym: А ты? С чего это ты решил, что вправе судить и осуждать? Разобрался в деталях дела? Знаешь обстоятельства?
yralez 24 июля 2018 | 14:52
Подозреваемым ?
Из всей банды выставили одного козла.
jetsam 24 июля 2018 | 14:53
"Никогда такого не было, и вот опять." (с) Черномырдин.
заметка маленькая, не уместилось что покойный сам виноват - вынудил применение?
@обездвижил осужденного и перевязал тканью его лицо@
дык пару месяцев назад уже было - строго 40мм между
двумя точками по всему телу - говорили, что шокер, а
выяснилось - клопы в камере так кусали. строго по 40мм.
строго по всему телу парно.
= вот он от этих клопов, видимо, лицо тряпочкой и укрыл.
хотел как луче, а получилось - как всегда (с) Черномырдин.
* покойного жаль таки.
eroot 24 июля 2018 | 15:07
Что, без шампанского обошелся?
Непорядок, ненадлежащее исполнение полномочий.