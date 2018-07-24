Российская рок-группа «Элизиум» отказалась от выступления на фестивале «Нашествие»
Главным условием участия было отсутствие на рок-фестивале милитаристской тематики и экспозиции Минобороны, — рассказал «Эху Москвы» лидер музыкальной группы Дмитрий Кузнецов.
Кузнецов добавил, что на многие рок-фестивали оказывается давление, что в итоге приводит к прекращению их существования.
Комментарии5
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wuwer 24 июля 2018 | 14:17
А заплывы с автоматами наперевес будут?
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 14:20
Вроде бы мы живем в свободной стране, хочешь, организуй свой фестиваль, хочешь, едь в Гластонбери, или на Примаверу, или в Киев. Но нет, титаны композиции и аристократы духа из всемирно неизветной никому группы Элизиум надувают губки, и встают в позу "Путен во всём виноват".
andre_klimov 24 июля 2018 | 14:30
noxepy_7_40_:
Вот пусть военно-пропагандонские войска и устраивают свой фестиваль, а не лезут к хардовикам и металлистам. Когда-то советская пропаганда вдолбила им в мозги, что хэви и трэш - проявления милитаризма, так они до сих пор так думают.
tv_victim 24 июля 2018 | 14:24
Да и вообще там как-то всегда все похоже на что-то среднее между стоянкой древнего человека, становищем цыганского табора и просто помойкой....
pravdatut 24 июля 2018 | 14:27
Лучше купаться в фонтанах , запивая Бояркой.