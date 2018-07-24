Российская рок-группа «Элизиум» отказалась от выступления на фестивале «Нашествие»

Главным условием участия было отсутствие на рок-фестивале милитаристской тематики и экспозиции Минобороны, — рассказал «Эху Москвы» лидер музыкальной группы Дмитрий Кузнецов.

Кузнецов добавил, что на многие рок-фестивали оказывается давление, что в итоге приводит к прекращению их существования.