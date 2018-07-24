Депутат Госдумы Сергей Боярский считает возможным распространить нормы об ин. агентах на физических лиц

Он считает возможным распространить нормы об ин. агентах на физических лиц в связи с делом россиянки Марии Бутиной. Такое заявление он сделал во вторник, выступая от фракции «Единая Россия» на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По словам Боярского, в США в качестве иноагентов зарегистрированы 1700 лиц и организаций.