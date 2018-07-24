Депутат Госдумы Сергей Боярский считает возможным распространить нормы об ин. агентах на физических лиц
Он считает возможным распространить нормы об ин. агентах на физических лиц в связи с делом россиянки Марии Бутиной. Такое заявление он сделал во вторник, выступая от фракции «Единая Россия» на пленарном заседании нижней палаты парламента.
По словам Боярского, в США в качестве иноагентов зарегистрированы 1700 лиц и организаций.
Комментарии9
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wuwer 24 июля 2018 | 14:15
Депутатов ГД во главу списка...
ещё ни один вражеский агент не сподобился так нагадить стране ..как эти "слуги народа"
tv_victim 24 июля 2018 | 14:21
wuwer: А они-то кто? Где Пехтин, где Митрофанов? Это как раз и есть вражеская ставка в самом центре Москвы!
danko1 24 июля 2018 | 14:15
А этот холуй путинский понимает, что там в качестве иностранных агентов зарегистрированы иностранные компании и лица, работающие на свои государства, а в России иностранными агентами называют российские организации и желат называть так россиян, которые работают во благо России.
Даже экологов и благотворительные фонды причислили к иностранным агентам.
Да и смысл в этот ярлык абсолютно разный вкладывают на Западе и у нас, где со сталинских времен всё идет.
alexakimfaa 24 июля 2018 | 14:15
Этот Боярский Сергей - такая гнида,похлеще Ирины Яровой...
vezdehod 24 июля 2018 | 14:21
У отпрыска хренового мушкетёра поехала "крыша" - пора и ему носить шляпу.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 14:16
ОЧень прекрасно. Так же давно пора открыть сайт Миротрворец.ру, и публиковать там адреса и телефоны врагов России и их родителей с детьми.
yralez 24 июля 2018 | 14:17
Какое то ничтожество считает ....когда в США то оно свалит на ПМЖ ?
Уже вроде с папашкой напутриотичили достаточно для безбедного существования 7
Или думают, что еще мало из нас выгребли ?
platonnekafrin 24 июля 2018 | 14:17
Ох, ты прости меня, Господи, но если бы на репетиции бутафорская рапира попала мушкетеру Мише точно между ног, глядишь, и в нынешней думе одним боярским стало меньше.
y3emen1 24 июля 2018 | 14:25
прально папашка купил "динозаврику" местечко в гд, у динозавриков самый большой спинной мозг