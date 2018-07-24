«Роскосмос» проводит внутреннюю проверку по делу об утечке за границу данных о гиперзвуковом оружии

В руководстве госкорпорации ожидают первые результаты в следующий понедельник.

Проверка состоится в головном научном институте Роскосмоса — ЦНИИмаше. Она будет иметь закрытый характер, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Там отметили, что предстоит решить комплексные вопросы по режиму секретности, охране и антитеррору. Работа должна быть выполнена в течение недели.

В Роскосмосе также подтвердили факт ареста по обвинению в госизмене только одного сотрудника ЦНИИмаша — Виктора Кудрявцева, еще об одном ничего не известно. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники о задержании второго подозреваемого по делу.

Тем временем, защита просит Мосгорсуд избрать более мягкую меру пресечения в отношении 74-летнего Кудрявцева. Сейчас ученый содержится в тяжелых условиях, рассказала «Эху Москвы» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркчева.

По данным газеты Коммерсантъ, Кудрявцева подозревают в передаче одной из стран НАТО информации о российском гиперзвуковом оружии.

В конце прошлой недели прошли обыски в институте, где работает ученый, а также в офисе теперь уже бывшего директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Он после этого ушел в отставку, но остается в качестве свидетеля.