«Роскосмос» проводит внутреннюю проверку по делу об утечке за границу данных о гиперзвуковом оружии
В руководстве госкорпорации ожидают первые результаты в следующий понедельник.
Проверка состоится в головном научном институте Роскосмоса — ЦНИИмаше. Она будет иметь закрытый характер, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Там отметили, что предстоит решить комплексные вопросы по режиму секретности, охране и антитеррору. Работа должна быть выполнена в течение недели.
В Роскосмосе также подтвердили факт ареста по обвинению в госизмене только одного сотрудника ЦНИИмаша — Виктора Кудрявцева, еще об одном ничего не известно. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники о задержании второго подозреваемого по делу.
Тем временем, защита просит Мосгорсуд избрать более мягкую меру пресечения в отношении 74-летнего Кудрявцева. Сейчас ученый содержится в тяжелых условиях, рассказала «Эху Москвы» зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркчева.
По данным газеты Коммерсантъ, Кудрявцева подозревают в передаче одной из стран НАТО информации о российском гиперзвуковом оружии.
В конце прошлой недели прошли обыски в институте, где работает ученый, а также в офисе теперь уже бывшего директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Он после этого ушел в отставку, но остается в качестве свидетеля.
Комментарии12
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vasyakirin 24 июля 2018 | 14:13
Вы разрабатываете гиперзвуковое оружие?
- нет!
вот за это нет и сидит?
skif_05 24 июля 2018 | 14:24
vasyakirin:
Возможно никакой утечки и не было. Но это хороший повод, чтобы начать массовые репрессии против либеральной мразоты, которые с энтузиазмом поддержат российские трудящиеся.
Теперь "Раздавить гадину", будет орать не Ахеджакова Черниченко, Прилепин с Удальцовым.
vilingrad 24 июля 2018 | 14:15
Так вот чего Россию все обогнали?! Утечки! Вредители, шпионы, террористы, онанисты...эээ...последние- бойцы неыидимой конторы:)
skif_05 24 июля 2018 | 14:20
vilingrad:
Что щас начнется...
Не завидую я шендеровичам, макаревичам и чубайсам. но прежде надо свалить либераса Медведа и всю него либеральную правительственную камарилью.
navsegda 24 июля 2018 | 14:25
skif_05: только назначал и утверждал Медведева и камарилью сам Путин
radionews 24 июля 2018 | 14:28
skif_05: хыхыхы...
аккурат сто лет назад, в 1917-м, уже свалили таковских.
И чо? Помогло?
Вывод: рахе уже ничо не поможет.
yralez 24 июля 2018 | 14:20
Проверка данных утечки вранья об оружии и о пилении.
skif_05 24 июля 2018 | 14:26
yralez:
После проверки страна не досчитается несколько десятков тысяч шендеровичей и макаревичей.
navsegda 24 июля 2018 | 14:29
skif_05: купи губозакатывательную машинку , тебе надо
wuwer 24 июля 2018 | 14:23
))) режимников то проверили?
Самое гнилое звено...главные продавцы всех секретов...
на одного ученого - ботана - 10 перебежчиков- фсбешников
skif_05 24 июля 2018 | 14:28
wuwer:
Предлагаете либерасню поставить следить за утечкой секретов в США?
navsegda 24 июля 2018 | 14:27
Правильно , добьём российский космос . В этом году было 59 запусков , из них российских только 9 ! вот сейчас последних учёных пересажают и будет 0