Сотрудник брянской колонии подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших смерть заключенного
Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области.
«Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного
помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (п.п.
«а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)»,— говорится в сообщении.
По версии следствия 22 июля, «сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний
скончался от асфиксии».
Комментарии2
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vladimirgornitsky 24 июля 2018 | 14:14
Превышение должностных полномочий означает, видимо, что запытал до смерти, перестарался малость.
dictvena 24 июля 2018 | 14:17
Пытки в России получили новое название: превышение должностных полномочий. Малюта Скуратов и Берия о таком не слыхивали.