Сотрудник брянской колонии подозревается в  превышении должностных полномочий, повлекших смерть заключенного

Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области.

«Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного

помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (п.п.

«а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)»,— говорится в сообщении.

По версии следствия 22 июля, «сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний

скончался от асфиксии».