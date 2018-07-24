Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала помочь адвокату, которая рассказала о пытках в ярославской колонии

Ранее женщине пришлось покинуть Россию из-за угроз в свой адрес.

Адвокат Ирина Бирюкова подпадает под действие закона о госзащите участников уголовного процесса и может обратиться за помощью. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, подчеркнув, что окажет женщине содействие в том случае, если ей действительно поступали угрозы.

Адвокат при этом пока не намерена просить о помощи, сказала «Эху Москвы» сама Ирина Бирюкова

Ранее адвокат передала «Новой газете» видеозапись с избиением заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Публикация вызвала скандал и привела к возбуждению уголовного дела. При этом замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров сознательно провоцировал сотрудников колонии и допустил 136 нарушений.

Видеозапись датирована июнем прошлого года, и ранее по этим обстоятельствам уже проводилась проверка. Ей занимался 22-летний следователь Родион Свирский, который посмотрел видео и пришел к выводу, что сотрудники ФСИН действовали в рамках полномочий. Теперь в отношении него также проводят проверку. Как сообщает «Коммерсант», Свирский успел уволиться по собственному желанию, был призвал в армию в ноябре прошлого года и находится на службе до сих пор.

После скандала с пытками глава ФСИН распорядился создать во всех регионах специальные комиссии, которые займутся рассмотрением заявлений заключенных об издевательствах в колониях.