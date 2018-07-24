Омбудсмен Татьяна Москалькова пообещала помочь адвокату, которая рассказала о пытках в ярославской колонии
Ранее женщине пришлось покинуть Россию из-за угроз в свой адрес.
Адвокат Ирина Бирюкова подпадает под действие закона о госзащите участников уголовного процесса и может обратиться за помощью. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, подчеркнув, что окажет женщине содействие в том случае, если ей действительно поступали угрозы.
Адвокат при этом пока не намерена просить о помощи, сказала «Эху Москвы» сама Ирина Бирюкова
Ранее адвокат передала «Новой газете» видеозапись с избиением заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Публикация вызвала скандал и привела к возбуждению уголовного дела. При этом замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что Макаров сознательно провоцировал сотрудников колонии и допустил 136 нарушений.
Видеозапись датирована июнем прошлого года, и ранее по этим обстоятельствам уже проводилась проверка. Ей занимался 22-летний следователь Родион Свирский, который посмотрел видео и пришел к выводу, что сотрудники ФСИН действовали в рамках полномочий. Теперь в отношении него также проводят проверку. Как сообщает «Коммерсант», Свирский успел уволиться по собственному желанию, был призвал в армию в ноябре прошлого года и находится на службе до сих пор.
После скандала с пытками глава ФСИН распорядился создать во всех регионах специальные комиссии, которые займутся рассмотрением заявлений заключенных об издевательствах в колониях.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vilingrad 24 июля 2018 | 14:13
Таня защитит адвоката широкой грудью
n_a_t_a7777777 24 июля 2018 | 14:19
vilingrad: Видимо, Москалькова - порядочный человек. Мало их осталось во власти.
pusin_patriot 24 июля 2018 | 14:29
n_a_t_a7777777: Да, генерал МВД, из системы. Дослужиться до генерала, у них и ... получить пост от Путина по правам человека :)
Лучшим способом защиты адвоката будет ни при каких обстоятельствах не сообщать Москальковой о своем текущем расположении.
olegleon 24 июля 2018 | 14:13
"был призвал в армию в ноябре прошлого года и находится на службе до сих пор. "
как придёт из армии, так сразу в СИЗО отправится
prusol 24 июля 2018 | 14:17
То, что делает Москалькова - это очень похвально. Но, при каких условиях она гарантирует безопасность Бирюковой?