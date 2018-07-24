Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
«За» проголосовали только «единороссы», остальные партии были против.
В «Единой России» не понимают причин такого единодушия, — сказал первый зам.главы фракции Андрей Исаев.
Повышение налога ухудшит экономическое положение граждан, — сказал депутат от КПРФ Валентин Шурчанов.
Рост НДС приведет к замедлению темпов развития экономики, — сказал первый зам.главы фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Категорически против повышения налоговой ставки выступила ЛДПР, — заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Закон о повышении НДС вступил в силу с 1 января 2019 года. Тем временем, в Госдуме рассматривается еще одно ужесточение налогов — теперь уже для сельских жителей.Эксперты опасаются, что если этот законопроект будет принят, то россияне будут вынуждены отказаться от личных подсобных хозяйств.
Комментарии14
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pro_hanov 24 июля 2018 | 14:05
Очевиден цинизм "остальных партий". Любишь кататься - люби и саночки возить (с). Разве не они рукоплескали аннексии Крыма, подигрывали Путину на выборах?
pusin_patriot 24 июля 2018 | 14:22
pro_hanov: Никто же не говорил им по телевизору, мы мол оттяпаем крыма и запалим войну в Украине, будем кормить 3 миллиона на Донбассе и держать там тучи техники с инструкторами-наемниками с рос. бюджета опять же рублями, расходами и прочим...
А вы за это заплатите, уже никогда не вернут ограбленные накопительные с пенсии, акцизы вам поднимем, НДС и пенсионный возраст +5..+8 лет, ещё и санкций с инфляцией отсыпят со скачком бакса в два раза.
Ну что мол, граждане, одобрямс, проголосуем? :)
За всё это ответственный верховный. Либо просчитался и вляпался, либо умышленно и запланированно загонял страну с народом в яму.
Потому что народу на референдум водку бесплатно и чубайсов на спасскую за правую ногу в пн.-чт с 13 до 16 - примут на ура. Только что дальше?
Не надо их спрашивать то что противоречит международке, кого повесить, кого завоевать и чего отжать. Нужно разъяснять что и почему с прогнозами.
danko1 24 июля 2018 | 14:07
А зачем вообще нужны депутаты помимо ЕР, если у них конституционное большинство и они все законы против народа единогласно принимают?
Да и депутаты от ЕР вообще не нужны, т.к. достаточно только председателя фракции оставить, который за любой закон сверху проголосует.
Какая экономия будет. Может и из дома голосовать, а аппарат ГД ликвидировать, сдавая здание на Охотном в аренду.
liliyask 24 июля 2018 | 14:12
danko1: да никто не нужен - путин же есть...
danko1 24 июля 2018 | 14:24
liliyask: Выполнение майских указов узурпатора по повышению жизненного уровня населения оплатит само население через рост цен и своим обнищанием.
Но благосостояние ворья во власти за счет повышения НДС будет повышено.
vezdehod 24 июля 2018 | 14:17
Эта "благодарность" нашей партии и правительства и их беспартийного Руководителя. своим холопам за то что они верой и правдой пашут на них.
olegleon 24 июля 2018 | 14:08
"Рост НДС приведет к замедлению темпов развития экономики"
а власть плюёт на будущее. для неё важен сегодняшний день и чтобы Путину говорили "и тогда Вы были? ой, большое спасибо Вам" и голосовал за него и ЕР самый стойкий путинский электорат, которому и пойдут деньги с повышения налогов.
gardaratat 24 июля 2018 | 14:09
ГОЛ ГОЛ ГОЛ.
yralez 24 июля 2018 | 14:11
Было бы невероятным, если бы партия жуликов и воров проголосовала против воровства и жульничества.
pusin_patriot 24 июля 2018 | 14:12
"В «Единой России» не понимают причин такого единодушия"
"Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,:"
Очередное познерское тупоотмазанное. "Не понимаю".
Не понимаешь - зачем выставлять свою глупость напоказ и на своей же глупости выстраивать позицию с точкой зрения? Не понимаешь? Ну так спроси у тех, кто понимает, хотя бы, зачем тупить?
riots 24 июля 2018 | 14:17
Нормы приличия соблюдены. Даже показана ,,оппозиция,, .
Каток правительства движется дальше.
prusol 24 июля 2018 | 14:19
riots: Это не "нормы", это демократия и разность мнений. И всё очень просто: большинство оказалось "за".
romantik56 24 июля 2018 | 14:19
riots: мнимая...
zztop1960 24 июля 2018 | 14:22
Пожинайте , россияне, плоды , аннексии Крыма, Донбасса, внешней политики РФ , а дальше будет ещё хуже