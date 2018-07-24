Госдума приняла закон о повышении НДС с  18 до 20%

«За» проголосовали только «единороссы», остальные партии были против.

В «Единой России» не понимают причин такого единодушия, — сказал первый зам.главы фракции Андрей Исаев.

Повышение налога ухудшит экономическое положение граждан, — сказал депутат от КПРФ Валентин Шурчанов.

Рост НДС приведет к замедлению темпов развития экономики, — сказал первый зам.главы фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Категорически против повышения налоговой ставки выступила ЛДПР, — заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Закон о повышении НДС вступил в силу с 1 января 2019 года. Тем временем, в Госдуме рассматривается еще одно ужесточение налогов — теперь уже для сельских жителей.Эксперты опасаются, что если этот законопроект будет принят, то россияне будут вынуждены отказаться от личных подсобных хозяйств.