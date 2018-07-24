Администрация Чебоксар объявила набор в кибердружину
«Чтобы препятствовать распространению в интернете негативной и противоправной информации и формировать позитивный контент» — такое объявление опубликовано на сайте мэрии.
Желающим стать кибердружинниками предлагается заполнить специальную анкету с указанием личных данных, а также ссылками на профили в соцсетях, — сообщает МБХ-Медиа.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 24 июля 2018 | 13:38
Сволочи с нагайками прибыло.
danko1 24 июля 2018 | 13:44
yralez: Портянок набирают уже по регионам.
А для людей у них денег нет, только на лживую пропаганду и бред в свою защиту.
tag188 24 июля 2018 | 13:38
Чтобы на платной основе привлекать троллей, уже значит, денег нет?
henry52 24 июля 2018 | 13:44
tag188: Деньги есть -- платить этим убогим не за что. Достаточно почитать здесь комменты "ольгинских кибер-гренадеров"...
danko1 24 июля 2018 | 13:46
tag188: Ну не могут же они в объявлении написать, что за ложь платить будут?
А по факту, т.к. бесплатно гадящих даже самим себе не найдут, платить будут.
sharko_2 24 июля 2018 | 14:21
В богоносном народце наверняка обнаружатся любители троллить нашару. Для дальнейшего карьерного роста.
navsegda 24 июля 2018 | 13:42
Вот очень хорошо что должны будут заполнять анкету , страна должна знать своих троллей
ansata 24 июля 2018 | 13:42
Идийоты, жизнь надо позитивную формировать, а не контент. Дружинники хреновы!
chubuk 24 июля 2018 | 13:46
Для потенциальных дружинников следует напомнить: "Ведомости не горят..." - а жизнь она длинная.
zhrv 24 июля 2018 | 13:47
А что полагается кибердружиннику, чтобы "препятствовать распространению в интернете негативной и противоправной информации и формировать позитивный контент" - кибернагайка, киберпистолет, или кибер красная кнопка связи с местным ФСБ?
polsan 24 июля 2018 | 13:48
Жизнь невозможно повернуть назад
И время ни на миг не остановишь (с)
aleksei123m 24 июля 2018 | 14:00
Набор стукачей?
И ведь пойдут.
jamba 24 июля 2018 | 14:03
В 37-м это называлось как то иначе? Увы, время не стоит на месте, а чиновники блещут изобретательностью)))
orein51 24 июля 2018 | 14:07
попросту, набор чебоксарых стукачей-производителей фуфла...
rash 24 июля 2018 | 14:11
Призыв Мвд в жизнь! Записывайтесь в стукачи!