Администрация Чебоксар объявила набор в  кибердружину

«Чтобы препятствовать распространению в интернете негативной и противоправной информации и формировать позитивный контент» — такое объявление опубликовано на сайте мэрии.

Желающим стать кибердружинниками предлагается заполнить специальную анкету с указанием личных данных, а также ссылками на профили в соцсетях, — сообщает МБХ-Медиа.