В «Фемен» сообщили о смерти одной из основательниц движения Оксаны Шачко
Она покончила с собой в своей парижской квартире. Оксана оставила предсмертную записку, в которой называет «фейком» парижскую богему.
Женское движение «Фемен» было создано в 2008 году на Украине. Сейчас в нем состоит около 40 человек.
Комментарии8
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 13:47
Бинго! Банзай! Джеронимо! Слава Украине! Пазл замкнулся, мозаика сошлась. Вагинальная активистка оставила предсмертную записку с толстым намёком! "Вы все - фейк!". Объявила донька Украины. Или .... Или об этом договорился Путен с Трампом в Хельсинки! Вот что! Об ликвидации гражданской дочери неньки Украины!!! Позорище!
sergs_sergs 24 июля 2018 | 14:02
noxepy_7_40_: забыл принять лекарства?
andre_klimov 24 июля 2018 | 14:09
sergs_sergs:
Просто кора дуба и боярышник - ему не помогают. А Пригожин на лекарства денег не даёт.
aluksejsilver 24 июля 2018 | 13:56
Любая богема фейк. А сиськи у неё были хорошие.
olegleon 24 июля 2018 | 13:56
а дальше что? Эхо начнёт публиковать новости о том, кто с кем переспал из тусовки?
freedom55 24 июля 2018 | 14:02
olegleon: Шел бы ты куда подальше. Воздух станет чище.
olegleon 24 июля 2018 | 14:17
freedom55: а тебе нравится "жёлтая пресса"? тогда что ты тут делаешь?
vlabumur 24 июля 2018 | 14:13
Жалко человека.