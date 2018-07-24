До 50 человек возросло количество погибших в результате пожаров в Греции в районе Афин
По данным российского посольства, россиян среди пострадавших нет.
Президент Греции объявил национальный траур. В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения.
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 13:45
Как из душа окатило... Терран ответочку послал за высланных дипломатов. Стало вдруг совестливо, и гадливо на душе..