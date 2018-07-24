В российских регионах по распоряжению главы ФСИН создаются специальные комиссии

Они займутся проверкой заявлений заключенных о применении к ним силы и спецсредств, — сообщили Интерфаксу в пресс-бюро Службы.

Проверка проводится после того, как стало известно о пытках заключенного в Ярославской колонии. По этому делу задержаны шесть сотрудников регионального Управления ФСИН.