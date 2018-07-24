В российских регионах по распоряжению главы ФСИН создаются специальные комиссии
Они займутся проверкой заявлений заключенных о применении к ним силы и спецсредств, — сообщили Интерфаксу в пресс-бюро Службы.
Проверка проводится после того, как стало известно о пытках заключенного в Ярославской колонии. По этому делу задержаны шесть сотрудников регионального Управления ФСИН.
Комментарии12
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anji70 24 июля 2018 | 13:42
А раньше чего не занимались, внешние силы не позволяли?
novyrusich 24 июля 2018 | 13:50
anji70: А смысла нет этим заниматься.
Все равно проверки ничего не выявят. Сами себя проверять будут.
А то правая рука не знает, что делает левая и наоборот.
Система построена на насилии и иначе не может.
Без насилия она развалится. И все это понимают
danko1 24 июля 2018 | 13:50
anji70: Так и опять гестаповцы сами себя проверять будут и разоблачающие улики в виде видео уничтожать будут, чтобы опять не проколоться.
Ведь такие издевательства повсюду творятся. И то, что десятки и сотни тысяч вымогают садисты у родственников, желающих избежать избиений, давно известно и много раз заявлялось.
Но ничего не меняется, когда ФСИН возглавляют преступники и побои в реальности узаконены, как и рабский труд заключенных, на котором руководство колоний наживается.
anji70 24 июля 2018 | 14:11
danko1: Да понятно, что эти проверки служат только одной цели — прикрыть свою жопу.
ansata 24 июля 2018 | 13:50
А глава ФСИН дурачком прикидывается, не знает что у него в ведомстве происходит? Если не знает, значит хреновый руководитель, но скорее всего знает прекрасно, и тогда в этом случае- покрывает преступников.
polsan 24 июля 2018 | 13:55
Они займутся проверкой заявлений заключенных о применении к ним силы и спецсредств, — сообщили Интерфаксу в пресс-бюро Службы.
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На самом деле эти комиссии созданы, чтобы выпустить пар и показать всей стране, что это был единичный и только в Ярославле случай, а так всё в порядке и никто никого никогда не пытал и пытать не будет! Только кто в это поверит?!
jetsam 24 июля 2018 | 13:59
волки проверят волков на предмет "не обижают ли волки зайцев"?
ответ с трех раз отгадать или сразу?
jamba 24 июля 2018 | 13:59
Любой внутриведомственный контроль, это глупость и пустая трата бюджетных средств!
irinakingsize1 24 июля 2018 | 14:07
Только что ДОЖДЬ
\\В Брянской области возбуждено уголовное дело против заместителя дежурного помощника начальника исправительной колонии №6, сообщается на сайте регионального следственного управления СК. Его подозревают в том, что он до смерти запытал заключенного.\\
Вот как борьба с коррупцией издревле является национальной забавой, так же примерно и борьба с пытками
vlabar1960 24 июля 2018 | 14:08
Очередная галочка, чтобы успокоить общественное мнение.
murad_manapov 24 июля 2018 | 14:08
аж страшно такое читать, как в литературе про заград-отряды
oldcitizen 24 июля 2018 | 14:11
Выводы подобных комиссий любой грамотный россиянин набросает не глядя за пять минут. Какой в них смысл?