ФСБ обвинила в публичных призывах к экстремисткой деятельности 30-летнюю жительницу Хакасии Лидию Байнову
Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте, в котором Байнова рассказала о притеснении местных жителей в регионе, — рассказал РБК адвокат международной группы Агора Владимир Васин, — он выступает защитником обвиняемой.
Байнова свою вину не признает, она считает, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью по защите хакасской культуры.
Комментарии32
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 13:41
Хакасска Лидия обвиняет русских в притеснении великого хакасского народа, и требует революции. Ничего нового. Сто лет назад, молодые не нашедшие себе применения дворяне и разночинский сброд, подогретые деньгами с Запада, устроили русскому народу "революцию", опираясь, в том числе, и на местных националистов, которые спали и видели, как бы уничтожить "тюрьму народов". Потом ровно тоже сделал Борис Николаич, со своей региональной группой. А тперь пытается Лида Буинова.
verynaive 24 июля 2018 | 13:44
noxepy_7_40_: Удивительная каша у Вас в голове.
cattt 24 июля 2018 | 13:47
verynaive: Наш народ призывать к чему либо бесполезно, а тем более к сопротивлению власти, трусоват и ленив!!!
grigol331 24 июля 2018 | 13:48
verynaive: Удивительная каша у Вас в голове
____
Если унавоженная вата - это каша.
igorkot____1 24 июля 2018 | 13:49
verynaive:Да никакая у него не "каша в голове". Обычная пригожинская шлюха. 11-20 его тариф.
chernyij 24 июля 2018 | 13:56
igorkot____1: для пригожинских сильно много букав
prusol 24 июля 2018 | 14:08
igorkot____1: Вы же в прежних комментариях утверждали, что "тариф"- одиннадцать восемьдесят? Что, уже изменился? И откуда Вы об этих изменениях узнали?
vezdehod 24 июля 2018 | 14:23
Что происходит с Россией?...Она сходит с ума.
donez 24 июля 2018 | 13:46
noxepy_7_40_: Как могут русские, у которых в России нет флага, герба, столицы, государственных органов власти, нет и клочка русской земли, притеснять жителей Хакасской Республики наделенных всем этим?
тут уж захочешь сфабриковать дело не получится. Все налицо. Чистейшей воды экстремизм. Скоро нам русским, даже по-русски в России, нерусские россияне будут запрещать говорить...
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 13:50
donez: Ярусский!
ostapbey 24 июля 2018 | 13:53
noxepy_7_40_: чей ты??
Или обычный при3.14здуловатый сожитель за 7.40 сплясать можешь, и ничто тебе не мешает даже??
navsegda 24 июля 2018 | 14:00
noxepy_7_40_: Ты русский кто ? русский пельмень , русский валенок , русский борщ ?
martin5660 24 июля 2018 | 13:56
donez: Не надо врать.После развала СССР предлагали создать федерацию по национально-территориальному признаку-собственно Россия и другие национальные образования.Теперь угадайте кто был против.
ostapbey 24 июля 2018 | 14:05
martin5660: а чего угадывать??Против был ток, кто не имел своего национально-территориального образования.
По побасенке хотели которые..
Они прдлагали вначале, мол, едим ОБЩЕЕ а потом каждый СВОЕ.
Ан на это дураков не оказалось..
Даже..
abborigen 24 июля 2018 | 14:06
donez: \\\Скоро нам русским, даже по-русски в России, нерусские россияне будут запрещать говорить...\\\ пока всё идет в противоположном направлении. Даже в резервациях, именуемых автономиями. Вы как американец, возмущающийся тем, что у индейцев есть свои резервации, а у англосаксов нет. Если не считаете двуглавого и триколор русскими символами, то спорьте об этом со своими соплеменниками. которые явочным порядком навязали их туземцам.
Как нашот того, чтоб назвать к примеру Смоленскую область Русской, но Российскую Федерацию переименовать как то этнически нейтрально. К примеру Ордой. Уровнять русский язык по статусу со всеми туземными, Предоставить туземцам возможность своей внешней политики, ( к примеру, если вы поддерживаете сербов, то кто то может официально послать войска на помощь бошнякам.)? Всё это прямо вытекает из Ваших требований.
ostapbey 24 июля 2018 | 14:13
abborigen: смоленская область не упоминается ранее средних веков..
Зато в средние века что там учёные нарыли?
.
В начале средневековья (IV—VII вв.) на территории Смоленщины появляется тушемлинская культура, которая стала субстратом для переселившихся сюда из Прибалтики славян-кривичей. Формирование тушемлинской культуры связано с великим переселением народов и проникновением с юга кельто-славяно-германских элементов зарубинецкой культуры (киевская культура).
На рубеже VI—VIII веков на территории Смоленщины появляются славяне-кривичи, которые образуют единую субэтническую общность с восточной Белоруссией. Заселение славянами-кривичами региона шло с севера, с территории Псковщины. Погребальная обрядность присутствует в виде длинных курганов..
Найденные в гнёздовских курганах луннические височные кольца «нитранского типа» свидетельствуют о знакомстве гнёздовских мастеров с великоморавской ювелирной традицией.....
Россией, придуманой Петром в угоду своей девке Катерине, не упоминается.
ostapbey 24 июля 2018 | 13:50
noxepy_7_40_: хакасска Лидия на своей земле защищается от понаехавших "человеков" без определенной национальнотерриториальной индентичности?
А если они из Андромеды понаехали с мутной туманности даже?
pusin_patriot 24 июля 2018 | 13:52
noxepy_7_40_: По тексту там было... "Возникает желание"
Требовать это только вы тут стали.
И судят её за желание, за её внутреннее желание, возникающее.
Суть преступления не призыв или требование, а возникающее желание.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 13:56
pusin_patriot: "В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!"
Это что, поросёночек? Как не стыдно вам врать? Мы, гусские, не обманываем друг друга!
pusin_patriot 24 июля 2018 | 14:04
noxepy_7_40_: "Хочется", нохер, ей "хочется", вот лично ей.
Это её внутреннее возникающее желание, а не призыв кого-либо.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 14:07
pusin_patriot: Как я понимаю, можно трактовать по разному. Если в первом предложении присутствует уточняющее слово "хочется", то в последующих их нет. И эти фразы по форме являются именно призывами, императивами в чистом виде.
vlabumur 24 июля 2018 | 14:05
noxepy_7_40_:
Это что,
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Гипербола (из древнегреческого: «переход; чрезмерность, избыток; преувеличение») — стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли. Например: «я говорил это тысячу раз» или «нам еды на полгода хватит или хочется устроить революцию ».
Как не стыдно вам врать?
++++++++++++++++++++++
А Гоголь врал?
Редкая птица долетит до середины Днепра!
А Высоцкий.. ?
И рассказать бы Гоголю Про нашу жизнь убогую! Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы.....
blahovdav 24 июля 2018 | 13:58
noxepy_7_40_: Потом ровно тоже сделал Борис Николаич, со своей региональной группой. \\\ А свинопут помнит, что плешивый крыс 3 года при злодее ЕБНе занимал наивысшие посты, а затем, за непонятно какие заслуги (мне понятные) привел за лапку ее к власти?? Зачем было пытаться вешать Геринга (отравился) в Нюрнберге, если можно было его поставить канцлером после войны?? Ведь он же имел такое же отношение к гитлеру, как и плешивый крыс к Ельцину?? Так, портяныч??
platonnekafrin 24 июля 2018 | 13:41
Наблюдение: Экстремизм находится лишь там, где выделены сотрудники для борьбы с ним. Вывод: Чем больше сотрудников, тем больше экстремизма.
kaputvsemu 24 июля 2018 | 13:44
Самая настоящая сталинская 58-я статья. Как там сказал великий пу? "Сейчас не 37-й год"?
poster6996 24 июля 2018 | 13:46
Опять дармоеды от безделья лютуют.
noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 14:03
Молодцы, котики! Все отлично поскакали! теперь приятная новость! У господина Никербокера из американского посольства для есть есть сочная толстая колбаска! Причаститься можно на заднем дворе американского посольства, рядом со стареньким сломанным биотуалетом (резиденция Б. Е. Немцова). Скачем и бежим!
ostapbey 24 июля 2018 | 14:19
noxepy_7_40_: ты снова на повторения процедуры наскакивания тебе под гимностерку??
Может печенюшки у тебя из-под гимностерки вываливаются не той системы??
А ты ищешь и ищешь себе уже и биотуалет после ворованного в Грузии унитаза..
Даже..
prusol 24 июля 2018 | 14:05
"Защищать культуру" тоже можно разными методами. Но когда подключается "Агора" - это уже похоже на то, что не всё так просто, как считает сама Буйнова.
lager23 24 июля 2018 | 14:07
Разве борьба с оккупантами может быть экстремизмом?
sergo_25_26 24 июля 2018 | 14:10
а когда это русские кого то не притесняли, со своими скрепами и хромосомами ? А друзей только покупать умеют и в основном в Африке людоедов. Для того что бы хоть кто то мог признать ими анексированные земли.
ostapbey 24 июля 2018 | 14:21
......23 июля 2014 года Степу задержали в Донецке (который уже был оккупирован), потому что на рюкзаке десятиклассника заметили сине-желтую ленточку, а среди вещей нашли шарф футбольного клуба «Карпаты» – этого оказалось достаточно. Домой, в Краматорск, Степа больше не вернулся».
Степа не вернулся, потому что его убили. Его убили граждане чужой страны за символы его родины. На земле Украины.
«Пинали с ноги, пока сидел, связанный, под комендатурой. Зубы выбили. Повели к берегу реки. Руки скрутили за спиной скотчем, футболку – на голову. Кроссовки с него перед расстрелом сняли, мародеры. «Керчь» выстрелил в затылок. Всего выстрелов пять…».
И знаете, чему удивлялся человек, который присутствовал при казни мальчика? Что он не просил пощады. 16-летний мальчишка не плакал и не просил о милости...». .....
Даже....