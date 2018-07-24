ФСБ обвинила в публичных призывах к экстремисткой деятельности 30-летнюю жительницу Хакасии Лидию Байнову

Причиной стал пост в социальной сети ВКонтакте, в котором Байнова рассказала о притеснении местных жителей в регионе, — рассказал РБК адвокат международной группы Агора Владимир Васин, — он выступает защитником обвиняемой.

Байнова свою вину не признает, она считает, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью по защите хакасской культуры.