Роскосмос проводит внутреннее расследование по делу о госизмене
Первые результаты станут известны в течение недели, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что помимо прочего, внутренняя комиссия изучит деятельность ЦНИИмаша и могут быть приняты кадровые решения.
Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника института Виктора Кудрявцева – его подозревают в передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях. По некоторым данным, по делу о госзименен проходит еще один человек. Его имя не называется.
Комментарии12
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olegleon 24 июля 2018 | 13:38
"одной из стран НАТО"
а значит всем странам НАТО
grigol331 24 июля 2018 | 13:44
olegleon: а значит всем странам НАТО
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и не НАТО тоже
Да, деловой мужик, продал то, чего нет. Бендер отдыхает.
ostapbey 24 июля 2018 | 13:57
grigol331: поделили космос под дачные участки?? И продали??
С этих не убудет.
Эти смогут и не в такой способ ободрать россиянина почти честно..
Даже..
olegleon 24 июля 2018 | 14:22
grigol331: информация, даже о то, что чего-то нет, дорого стоит. а мужик получил свои крохи и позор на оставшуюся жизнь
grigol331 24 июля 2018 | 13:41
Роскосмос проводит внутреннее расследование по делу о госизмене
____
То есть, путается под ногами у ФСБ... или между.
anji70 24 июля 2018 | 13:45
Королёва тоже обвиняли в шпионаже, все зубы выбили.
tv_victim 24 июля 2018 | 13:51
anji70: Хуже. Сломали челюсть. По сути, какое-то госбезопасническое мурло украло несколько лет жизни у великого человека..... А само, небось, либо еще живо, до самой смерти жило с в сытости и почете.....
grigol331 24 июля 2018 | 13:57
tv_victim:
На этой территории все хорошее происходило и происходит по принципу "Не благлдаря, а вопреки".
glotze7 24 июля 2018 | 13:46
Мне кажется, вся эта ахинея - не более как сотрясение воздуха с единственной целью - да! у нас есть что воровать! (мультики)
tv_victim 24 июля 2018 | 13:46
"Измена, измена", кричит роскосмическое начальство, рассовывая пчки денег по карманам и стараясь не отходить далеко от самолета, приготовленного для отбытия за бугор.....
murad_manapov 24 июля 2018 | 14:02
ну всёёё, теперь пропавшие в бескрайнем роскосмосе деньги никто искать не будет. тут дела поважнее есть))
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 14:02
ШОК!
Российский инженер украл украл украденное!