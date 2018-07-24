Роскосмос проводит внутреннее расследование по делу о госизмене

Первые результаты станут известны в течение недели, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. В Роскосмосе уточнили, что помимо прочего, внутренняя комиссия изучит деятельность ЦНИИмаша и могут быть приняты кадровые решения.

Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника института Виктора Кудрявцева – его подозревают в передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях. По некоторым данным, по делу о госзименен проходит еще один человек. Его имя не называется.