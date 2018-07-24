Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
В правительстве обещают, что все льготы по НДС на основные услуги и социально-значимые товары будут сохранены. В Минфине ожидают, что повышение ставки принесет бюджету 620 миллиардов рублей ежегодно. Новая ставка начнет действовать с 1 января будущего года.
Минфин признает, что повышение НДС разгонит инфляцию. Экономисты, опрошенные Ведомостями предупреждают, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным отраслям, особенно по машиностроению и строительству.
Комментарии15
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tag188 24 июля 2018 | 13:34
Каждый гражданин должен ощущать в своем кармане заботливую руку государства :))
tvitov66 24 июля 2018 | 13:36
tag188: если разделить эти "дополнительные доходы" на всех жителей сверхдержавы, то это примерно 4300р они намерены содрать с каждого, включая стариков и новорожденных - это ПРОРЫВ!
sergs_sergs 24 июля 2018 | 13:58
tag188: Каждый гражданин должен ощущать что КРЫМНАШ!!!! остальное мелочи.
prusol 24 июля 2018 | 14:13
sergs_sergs: Очень жаль, что многие этого просто не понимают, что это дорогое удовольствие, требующее дополнительных затрат во всех смыслах. Удивительно то, что на Вас ещё никто не успел накинуться и обругать Вас. Традиционно подобное происходит достаточно быстро.
avp235 24 июля 2018 | 13:34
Жить стало лучше, жить стало веселей!
pro_hanov 24 июля 2018 | 13:35
Уже дырок на ремне не осталось, чтобы его затягивать. Когдв уже эти гады нажрутся, а население очнётся от телевизионного дурмана?
radionews 24 июля 2018 | 13:46
pro_hanov: население уже не очнётся никогда, его, в состоянии телевизионного сомнамбулизма, перемелют в мясорубке, в Сирии ли, в лугандоне ли, в Йемене..
При этом оно будет издавать звуки вроде как хорошо что вы наш президент госспади, или Путин ввиди вайска, или пути-пути-расия. Мозг же их мертв давно.
olegleon 24 июля 2018 | 13:35
рост налогов ударит по тем, кто работает. зато Путин свои социальные указы выполнит. т.е. опять тех, кто работает не спросили.
platonnekafrin 24 июля 2018 | 13:36
Любителям халявного сыра посвящается...
" Бесплатный валежник бывает только в России".
radionews 24 июля 2018 | 13:43
Приветствую законное решение законно избранной Госдумы.
vlabumur 24 июля 2018 | 13:46
radionews: Грабить это наш профиль.
pusin_patriot 24 июля 2018 | 13:46
"все льготы по НДС на основные услуги и социально-значимые товары будут сохранены."
У-ха-ха. Про 0% НДС на обслуживание сеченской трубы там не забыли упомянуть? :)
Им всё сохранят так же, льготно?
Не, вы только представьте, труба, нефть-газ, экспорт, валюта, выручка, основные там, их труба тут по регионам на земле. Обслуживают субподрядчики, плательщик сечиномиллеры. НДС в местные бюджеты в том числе на земле с трубой, где обслуживают.
И за обслуживание этой трубы в налоги, НДС, им 0% )))
Классно, да? Подумайте об этом, читая графу в чеке с НДС на хлеб и молоко с гречкой.
nata_roo 24 июля 2018 | 13:55
Кремлевские мурзилки - сектанты-экономисты Алеши пока молчат. Посмотрим, что будет дальше. Впрочем, никакого запроса от хомячков на обсуждение этой новости к ним не поступало и не поступит. Так зачем напрягаться, если хомячки и так кушают все подряд, что им скармливает Кремль?..
ansata 24 июля 2018 | 14:00
Ну и замечательно. Только не говорите потом, что вы не хотели разрушать экономику государства, а всего лишь получить 620 ярдов.
orein51 24 июля 2018 | 14:05
"620 миллиардов рублей ежегодно" - сколько из них отнимут у пенсионеров в магазинах?.. Чтобы не отнимать у новых, повысим пенс. возраст...