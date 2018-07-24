Президент Эквадора Ленин Морено обсуждает с Лондоном условия выдачи Джулиана Ассанжа

Об этом сообщает газета «Индепендент» со ссылкой на источник. О том, что стороны могут договориться по этому вопросу, ранее неоднократно сообщали разные СМИ.

Основатель сайта WikiLeaks, которого разыскивают власти США из-за утечки секретных документов, с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадицию в Швецию, где был выдан ордер на его арест из-за обвинения в изнасиловании.