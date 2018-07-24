Президент Эквадора Ленин Морено обсуждает с Лондоном условия выдачи Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает газета «Индепендент» со ссылкой на источник. О том, что стороны могут договориться по этому вопросу, ранее неоднократно сообщали разные СМИ.
Основатель сайта WikiLeaks, которого разыскивают власти США из-за утечки секретных документов, с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадицию в Швецию, где был выдан ордер на его арест из-за обвинения в изнасиловании.
Комментарии7
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nampuom_nugopaxu 24 июля 2018 | 13:11
А )(уйло думает, что он в пидорахе вечный рейх слепил.
cattt 24 июля 2018 | 13:17
nampuom_nugopaxu: Не родственник лт этот президент, Карлосу Ильичу по прозвищу Шакал
tvitov66 24 июля 2018 | 13:24
cattt: несчастный Ассанж через ВикиЛикс выкладывал слитую инфу с серверов демпартии США - ценный свидетель по делу о 12-ти ГРУшников. Так что США его примет с распростертыми объятиями
novyrusich 24 июля 2018 | 13:21
nampuom_nugopaxu: Зачем врут даже на Эхе.
Ассанж не разыскивается США. Там против него даже уголовное дело не заведено.
Если он обгадился и спрятался в посольстве, то это означает только то, что он трус и обгадился.
ltvjrhfn2 24 июля 2018 | 13:59
novyrusich:
так, ты, скотособака, считаешь что это просто совпадения.. публикация и дырявый презерватив приравненный к изнасилованию?
novyrusich 24 июля 2018 | 14:28
ltvjrhfn2: мразь поганая, разве я тебя, тварь, еще не на всех твоих никах забанил?
Ну лети в дерьмоприемник и глотай там свое дерьмо. Я горю тебе, дерьмоголовый, адью.
polsan 24 июля 2018 | 13:13
любой Ленин продаст за деньги и выгоду кого-угодно