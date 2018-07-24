Прокуратура Бурлинского района Алтайского края организовала проверку в связи с жестоким убийством котенка

В интернете тем временем звучат призывы наказать живодерок.

Прокуратура намерена дать оценку действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе школы, в которой они обучаются, говорится в сообщении ведомства. Ранее о проверке в связи с инцидентом сообщил региональный главк МВД.

Видео с расправой над животным появилось накануне в соцсетях. На нем девушка-подросток сперва с улыбкой рассказывает, что собирается зарубить котенка, а затем расчленяет его топором. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой, которая снимает происходящее. Пользователи быстро установили личность участницы съемки. Ею оказалась 16-летняя дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха. Родители извинились за ее поведение и объяснили, что котенок был больной, а девушка хотела поступить на ветеринара. Впрочем, мать признала, что это не оправдание. Также женщина пожаловалась, что им самим теперь угрожают самосудом. По ее словам, они уже удалили свои аккаунты в соцсетях.

На историю обратил внимание Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале глава Чечни выразил уверенность, что виновные понесут наказание. Он также отметил, что «случаи, когда живодерами выступает женский пол» — не редки. Это, по мнению чеченского лидера, показывает, что у этих девушек отсутствует материнский инстинкт.