Прокуратура Бурлинского района Алтайского края организовала проверку в связи с жестоким убийством котенка
В интернете тем временем звучат призывы наказать живодерок.
Прокуратура намерена дать оценку действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе школы, в которой они обучаются, говорится в сообщении ведомства. Ранее о проверке в связи с инцидентом сообщил региональный главк МВД.
Видео с расправой над животным появилось накануне в соцсетях. На нем девушка-подросток сперва с улыбкой рассказывает, что собирается зарубить котенка, а затем расчленяет его топором. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой, которая снимает происходящее. Пользователи быстро установили личность участницы съемки. Ею оказалась 16-летняя дочь главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха. Родители извинились за ее поведение и объяснили, что котенок был больной, а девушка хотела поступить на ветеринара. Впрочем, мать признала, что это не оправдание. Также женщина пожаловалась, что им самим теперь угрожают самосудом. По ее словам, они уже удалили свои аккаунты в соцсетях.
На историю обратил внимание Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале глава Чечни выразил уверенность, что виновные понесут наказание. Он также отметил, что «случаи, когда живодерами выступает женский пол» — не редки. Это, по мнению чеченского лидера, показывает, что у этих девушек отсутствует материнский инстинкт.
Комментарии14
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jamba 24 июля 2018 | 13:08
Смотришь так, на весь этот ужас, и понимаешь, что полстраны зачата в пьяном угаре((((
hastings 24 июля 2018 | 13:10
jamba: эхо гайдаровских реформ...
pusin_patriot 24 июля 2018 | 13:19
hastings: "Ею оказалась 16-летняя дочь"...
2018 - 16 = 2002 => Владимир Владимирович Путин.
jetsam 24 июля 2018 | 13:54
был док.фильм одного патологоанатома.. что-то со словом "смерть\виды смерти"...
в нем были кадры - ливан - ресторан - "народное ливанское блюдо"
- в центре столика торчит голова маленькой обезьянки. живая - крутится с ужимкой.
4-5 гостей рассаживаются, им дают ложки (чуть толще обычных) и они этими
ложками бьют по голове живой обезьянки. сначала несмело. потом сильнее.
разбивают голову и этими ложками едят теплый сырой мозг. улыбаются. вкусно.
посмотреть (и уж досмотреть) эти кадры - редко кому удается. но можно погуглить,
найдете. я после просмотра на всю жизнь получил отвращение к серому мясу.
это я к тому, что не пьянство, не жара, не безработица, не партийность... виновата.
что-то другое. комплексное. одного путена мало.
andre_klimov 24 июля 2018 | 14:14
jetsam:
Только - не Ливан. Нет у них такого в кулинарных традициях. Это, скорее - Камерун или Нигерия. Возможно - индонезийцы.
jamba 24 июля 2018 | 14:20
jetsam: Нет, вы путаете! В Ливане такого никогда не было. Но такой ресторан был во Вьетнаме и Камбодже, но их ( по слухам) закрыли после массовых протестов и фильма BBC! Зато, во Вьетнаме остался ресторан змей! Увы, все это никак не оправдывает глупую девицу и ее родителей! Им, всем троим, нужен хороший психиатр, но где его взять в их деревне?! В свое время, когда Чикатило, будучи еще подростком, в своей деревне (на Полтавщине), жаловался местному фельдшеру на проблемы сексуального характера, последний советовал пользовать "зеленку" и отвары из крапивы (это есть в материалах уголовного дела!)(((
andre_klimov 24 июля 2018 | 14:26
jetsam:
Вспомнил. Был фильм Рольфа Ольсона "Шокирующая Азия". Там тоже было про подобное.
four_star_captain 24 июля 2018 | 13:12
Родители извинились за ее поведение и объяснили, что котенок был больной, а девушка хотела поступить на ветеринара...
Похоже, что в этой стране без Lex talionis уже не обойтись!
По УК РФ здесь часть вторая ст.245 "Жестокое обращение с животными", совершенное группой лиц по предварительному сговору, с с публичной демонстрацией в сети "Интернет", что наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Как несовершеннолетние, по первому разу, с положительными характеристиками, родители подсобят... отделаются они "легким испугом", который забудется через пару лет. А вот если "око за око", Lex talionis, отсечь прелюдно по паре пальцев, ранки обработать... то здесь будет толк и воспитательный и профилактирующий.
https://t.me/four_star_captain
four_star_captain 24 июля 2018 | 13:19
four_star_captain: конечно же, по приговору суда: возмездие по принципу "равному за равное"
jetsam 24 июля 2018 | 13:19
наверное редчайший случай, но я рад кадырову.
и я тоже жду что "виновные понесут наказание".
* хотя, если в фб (через фб) будете помогать
бездомным животным - начитаетесь историй
куда страшнее. и фото.
и эта двуногая покажется херувимчиком.
idruker 24 июля 2018 | 13:35
jetsam: Очень понимаю твои чувства, ибо я сам два раза в сутки согласен со стоящими часами.
vetsurgeon 24 июля 2018 | 13:29
детям с малолетства прививаются агрессия жестокость чувство вседозволенности и безнаказанности. наверное им преподают, что иначе не выжить
sergo_25_26 24 июля 2018 | 13:30
Что с Россией сделал обычный телевизор. Дети головы котам режут, взрослые - людям на Донбассе. А им еще за это медали дают. Мордор.
murad_manapov 24 июля 2018 | 13:36
глава михайловского сельсовета vs глава чеченской республики