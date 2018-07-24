На жительницу Хакасии Лидию Баинову завели дело об экстремизме после ее жалоб на притеснение хакасов
Поводом стал пост девушки в соцсети «ВКонтакте».
Своим подписчикам жительница Абакана Лидия Баинова рассказывала о том, что постоянно сталкивалась с оскорблениями на национальной почве, пишет «Тайга.инфо». То, что она хакаска, становилось предметом оскорблений и даже, например, запретов на проход детей в игровую комнату, утверждает девушка. Однако ФСБ заинтересовали строчки Баиновой, в которых она говорит о желании «в такие минуты» устроить революцию и переворот. Из-за них спецслужбы возбудили дело о призывах к экстремизму. Сам пост уже удален из соцсети «Вконтакте». Баинова не признает свою вину: она считает, что поводом для возбуждения дела стала ее работа по популяризации хакасской культуры.
Девушка, например, участвовала в фестивале национальных культур и выступала за сохранение народных традиций. Следствие, между тем, провело лингвистическую экспертизу поста, которая обнаружила в словах жительницы Абакана экстремизм. Адвокат Баиновой Владимир Васин считает проведенное исследование непрофессиональным и настаивает на невиновности своей подзащитной.
В прошлом году по статье о призывах к экстремизму были осуждены 170 человек, отмечает «Новая газета» со ссылкой на аналитический центр «Сова».
Комментарии16
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navsegda 24 июля 2018 | 13:13
Если её осудят , то ещё у многих и многих хакасов ( татар) возникнет желание устроить революцию
fmsf FMSF 24 июля 2018 | 13:48
navsegda:
Судить надо всех этих слабовиков-чайкистов.
gvs 24 июля 2018 | 13:15
Замечено, что желание устроить революцию возникает не только у хакасов ))))
sergo_25_26 24 июля 2018 | 13:19
Одни экстремисты кругом. Не пугайте так сцаря он уже всего боится.
danko1 24 июля 2018 | 13:29
sergo_25_26: "Царь"- трус, а статью эту антиконституционную ввели, чтобы народ запугивать, сажая одних, других запугивая. По этой статье любого посадить можно, а нужно бы тех, кто за неё голосовал и кто её депутатам подсунул.
shai13 24 июля 2018 | 13:34
sergo_25_26: Шпионов не меньше.
cattt 24 июля 2018 | 13:35
sergo_25_26: Я за сохранение народных традиций, у некоторых народов принято отрезать головы прилюдно!
tv_victim 24 июля 2018 | 13:29
Ну вот и реакция властей на жалобы! А вы боялись, что жалобы граждан останутся без внимания!
pusin_patriot 24 июля 2018 | 13:30
Послушайте, уважаемые, если при виде симпатичной, голубоглазой, стройной, спортивной, грудастой, подтянутой блондинки у меня возникает желание заняться с ней сексом, значит ли это что по факту такого желания здесь сразу будут привлекать по насилию? К тому же если она замысловато улыбается и подмигивает с поманиванием пальчиком. Т.е. некоторые объективные составляющие к появления такого желания присутствуют.
Желание у неё возникает и призывы - это одно и то же?
Желать - значит нарушить закон?
Желание уже нарушение?
murad_manapov 24 июля 2018 | 13:33
сегодня посты пишут в соцсетях, а завтра родину продадут - к стенке, и вся недолга
yralez 24 июля 2018 | 13:34
Русский мир для путриотов....национальности не главное.
vetsurgeon 24 июля 2018 | 13:35
в своё время писатель гайдар не на шутку разгулялся в хакасии во главе войска пьяных гопников. по христиански так сколько хакасов было вырезано? никто не считал. быдлогопники никогда не простят хакасам этих убийств
vlabumur 24 июля 2018 | 13:41
устроить революцию и переворот.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Если революция плохо. То почему дедушке ленину еще статью не вменили?
sadda 24 июля 2018 | 13:49
Полицейское государство имени Путина.
nigelliri56 24 июля 2018 | 13:55
"...Своим подписчикам жительница Абакана Лидия Баинова рассказывала о том, что постоянно сталкивалась с оскорблениями на национальной почве...
...Девушка, например, участвовала в фестивале национальных культур и выступала за сохранение народных традиций...."
Из Вики - по национальному составу две самых многочисленные национальности в Хакасии хакасы и русские: 1926г. хакасы - 44 тыс. чел. (53,0 %), русские - 36,0 тыс. чел. (43,4 %);...
2010г. хакасы - 63,6 тыс. чел. (12,1 %), русские 427,6 тыс. чел. (81,7 %).
engineer_economist77 24 июля 2018 | 14:07
Вот тут все забыли резолюции ООН о самоопределении наций.