На жительницу Хакасии Лидию Баинову завели дело об экстремизме после ее жалоб на притеснение хакасов

Поводом стал пост девушки в соцсети «ВКонтакте».

Своим подписчикам жительница Абакана Лидия Баинова рассказывала о том, что постоянно сталкивалась с оскорблениями на национальной почве, пишет «Тайга.инфо». То, что она хакаска, становилось предметом оскорблений и даже, например, запретов на проход детей в игровую комнату, утверждает девушка. Однако ФСБ заинтересовали строчки Баиновой, в которых она говорит о желании «в такие минуты» устроить революцию и переворот. Из-за них спецслужбы возбудили дело о призывах к экстремизму. Сам пост уже удален из соцсети «Вконтакте». Баинова не признает свою вину: она считает, что поводом для возбуждения дела стала ее работа по популяризации хакасской культуры.

Девушка, например, участвовала в фестивале национальных культур и выступала за сохранение народных традиций. Следствие, между тем, провело лингвистическую экспертизу поста, которая обнаружила в словах жительницы Абакана экстремизм. Адвокат Баиновой Владимир Васин считает проведенное исследование непрофессиональным и настаивает на невиновности своей подзащитной.

В прошлом году по статье о призывах к экстремизму были осуждены 170 человек, отмечает «Новая газета» со ссылкой на аналитический центр «Сова».