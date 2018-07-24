Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

Инициатива была подготовлена правительством. Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.

Повышение налога станет преградой к достижению некоторых стратегических целей, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» экономист Игорь Николаев.

Игорь Николаев добавил, что налоговая нагрузка в последние годы только росла, и это стало одной из причин современного состояния экономики.