Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
Инициатива была подготовлена правительством. Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.
Повышение налога станет преградой к достижению некоторых стратегических целей, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» экономист Игорь Николаев.
Игорь Николаев добавил, что налоговая нагрузка в последние годы только росла, и это стало одной из причин современного состояния экономики.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tom_tom 24 июля 2018 | 13:07
Госдума проголосовала за повышение НДС до 20%.
И как только Путин со своей яростью справляется?
Переживаю за него.
Или ему ещё не докладывали?
Ггг....
danko_voila 24 июля 2018 | 13:12
tom_tom: где старуха данко1 спец в законах?
tvitov66 24 июля 2018 | 13:14
это ПРОРЫВ ПОПУтински!
danko_voila 24 июля 2018 | 13:17
tvitov66: скоро жди прорыв твоего очка по ПОРАШенски.
balamuto 24 июля 2018 | 13:20
danko_voila: Ты в каждой новости затычка, спец по бабкам. Дома знают о твоих мазохистских извращениях?
danko_voila 24 июля 2018 | 13:23
balamuto: это ты спец по старым шл-ам. Бабка данко1 твоя свекровь.
tvitov66 24 июля 2018 | 13:29
danko_voila: у тваво пана атамана нема золотого запасу - проПУтил
nernerr 24 июля 2018 | 13:08
А пересидент как всегда был против, но подписал. ;))))))
dorin1987 24 июля 2018 | 13:11
nernerr: Ну так небось как и с пенсионерчиками - царек РФ ни за один из вариантов, но надо... И скрипя сердце, царек ставит подпись. Но оно не виновато - это все мурзилка и едросы... Тяжко царьку с такой ношей как вставшая с колен ымперия РФ...
tvitov66 24 июля 2018 | 13:17
dorin1987: только Тссс - ни слова про бесплатный валежник ... а то обложат тарифом
tv_victim 24 июля 2018 | 13:09
А толку-то от "принесенных в казну" миллиардов.... Опять на какую-нибудь аферу просрут все деньги и все....
ansata 24 июля 2018 | 13:09
Страшно подумать, что будет в 24-ом. Если досидит конечно...
polsan 24 июля 2018 | 13:32
ansata: При этом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков: 22% вместо общеустановленного тарифа в размере 26% и страховой взнос в 10% сверх установленной величины облагаемой базы суммарно приведут к потере Пенсионным фондом 615,38 млрд руб. в 2021 году, 659,55 млрд руб. в 2022 году, 705,14 млрд руб. в 2023 году и 763,88 млрд руб. в 2024 году, говорится в документе.
В результате трансферт из федерального бюджета в ПФР вырастет в 2019 году на 502,6 млрд руб., в 2020 году - на 554,1 млрд руб.
Подробнее на сайте ТАСС:
pro_hanov 24 июля 2018 | 13:11
"Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год"
Электорат должен быть доволен: будет на что содержать бандитов на Донбассе, Асада в Сирии, строить дворцы Путину, платить ментам и чиновникам, да и на новую яхту Сечину останется.
tvitov66 24 июля 2018 | 13:21
pro_hanov: если разделить эти "дополнительные доходы" на жителей сверхдержавы, то это примерно 4300рэ сдерут с каждого
pro_hanov 24 июля 2018 | 13:32
tvitov66: "если разделить эти "дополнительные доходы" на жителей"
Эта ваша математика - лженаука. Сказано же - экономику поднимем иконами. Надо тиливизер смотреть, молиться и верить Владимиру Владимировичу Путину.
nernerr 24 июля 2018 | 13:12
24 Июль 2018, 14:05 Екатеринбург
Областное правительство закупит сразу два десятка абсолютно новых Toyota Camry
Чиновники планируют ездить на седанах в богатой комплектации
Чиновники больше не хотят ездить на старом поколении Camry — им нужно новое
Областное правительство оптом приобретает автомобили — планирует взять сразу 21 машину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
При этом 11 седанов должны быть чёрного цвета и обязательно с мощными двигателями (от 240 до 249 л. с.). Для комфорта чиновника необходим двухзонный климат-контроль и кожаные сиденья. Также должны быть светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, 8-дюймовый экран у мультимедийной системы. Конечно, можно возмутиться, зачем для чиновника, который сидит сзади, все эти опции, но на самом деле просто в описании приведены характеристики Toyota Camry в комплектации «Люкс Safety».
nernerr 24 июля 2018 | 13:14
nernerr: А вы держитесь!©
pusin_patriot 24 июля 2018 | 13:17
nernerr: За спинку кровати в раскарячке?
polsan 24 июля 2018 | 13:20
nernerr: и по хорошей цене им продадут их же друзья ))
nernerr 24 июля 2018 | 13:24
polsan: Я рад за них!
bun777 24 июля 2018 | 13:16
Это рывок! Продолжение следует...
fikus74 24 июля 2018 | 13:19
Какая такая госдума. В этой стране такого института не существует. Все решает узурпатор
kokapu 24 июля 2018 | 13:19
Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.
----------------
А из казны опять в оффшоры.
nernerr 24 июля 2018 | 13:21
Почему не 22% или 24%, есть уверенность в ценах на нефть?
tvitov66 24 июля 2018 | 13:32
nernerr: тут стоит только нАчать, апосля углУбить и продОлжить
radionews 24 июля 2018 | 13:22
Ну да - там законно избранный король Йемена маляву прислал, "Путин, увидите вайска", грит.
Подайте, граждане, на войну за спасение законно избранного гопника.
skanon 24 июля 2018 | 13:23
Деньги есть, но вы держитесь!
norgemann 24 июля 2018 | 13:25
Что то мало повысили. Учитывая что Путина поддерживают 146% населения, можно было бы поднять налог и на 10%.
polsan 24 июля 2018 | 13:40
norgemann: так НДС подняли на 11% ведь, а не на два как неверно пишут во многих отчётах. ведь 2 от 18 это 11% а вовсе не 2% ))
neyexo 24 июля 2018 | 13:31
//принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.//
при условии, что бараны ничего не заметят и будут продолжать платить налоги