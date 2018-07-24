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Эксклюзив Эха 13:00, 24 июля 2018

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

Инициатива была подготовлена правительством. Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.

Повышение налога станет преградой к достижению некоторых стратегических целей, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» экономист Игорь Николаев.

Игорь Николаев добавил, что налоговая нагрузка в последние годы только росла, и это стало одной из причин современного состояния экономики.

Комментарии

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tom_tom 24 июля 2018 | 13:07

Госдума проголосовала за повышение НДС до 20%.
И как только Путин со своей яростью справляется?
Переживаю за него.
Или ему ещё не докладывали?

Ггг....

danko_voila 24 июля 2018 | 13:12

tom_tom: где старуха данко1 спец в законах?

tvitov66 24 июля 2018 | 13:14

это ПРОРЫВ ПОПУтински!

danko_voila 24 июля 2018 | 13:17

tvitov66: скоро жди прорыв твоего очка по ПОРАШенски.

balamuto 24 июля 2018 | 13:20

danko_voila: Ты в каждой новости затычка, спец по бабкам. Дома знают о твоих мазохистских извращениях?

danko_voila 24 июля 2018 | 13:23

balamuto: это ты спец по старым шл-ам. Бабка данко1 твоя свекровь.

tvitov66 24 июля 2018 | 13:29

danko_voila: у тваво пана атамана нема золотого запасу - проПУтил

nernerr 24 июля 2018 | 13:08

А пересидент как всегда был против, но подписал. ;))))))

dorin1987 24 июля 2018 | 13:11

nernerr: Ну так небось как и с пенсионерчиками - царек РФ ни за один из вариантов, но надо... И скрипя сердце, царек ставит подпись. Но оно не виновато - это все мурзилка и едросы... Тяжко царьку с такой ношей как вставшая с колен ымперия РФ...

tvitov66 24 июля 2018 | 13:17

dorin1987: только Тссс - ни слова про бесплатный валежник ... а то обложат тарифом

tv_victim 24 июля 2018 | 13:09

А толку-то от "принесенных в казну" миллиардов.... Опять на какую-нибудь аферу просрут все деньги и все....

ansata 24 июля 2018 | 13:09

Страшно подумать, что будет в 24-ом. Если досидит конечно...

polsan 24 июля 2018 | 13:32

ansata: При этом изменения тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для основной категории плательщиков: 22% вместо общеустановленного тарифа в размере 26% и страховой взнос в 10% сверх установленной величины облагаемой базы суммарно приведут к потере Пенсионным фондом 615,38 млрд руб. в 2021 году, 659,55 млрд руб. в 2022 году, 705,14 млрд руб. в 2023 году и 763,88 млрд руб. в 2024 году, говорится в документе.

В результате трансферт из федерального бюджета в ПФР вырастет в 2019 году на 502,6 млрд руб., в 2020 году - на 554,1 млрд руб.


Подробнее на сайте ТАСС:

pro_hanov 24 июля 2018 | 13:11

"Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год"

Электорат должен быть доволен: будет на что содержать бандитов на Донбассе, Асада в Сирии, строить дворцы Путину, платить ментам и чиновникам, да и на новую яхту Сечину останется.

tvitov66 24 июля 2018 | 13:21

pro_hanov: если разделить эти "дополнительные доходы" на жителей сверхдержавы, то это примерно 4300рэ сдерут с каждого

pro_hanov 24 июля 2018 | 13:32

tvitov66: "если разделить эти "дополнительные доходы" на жителей"

Эта ваша математика - лженаука. Сказано же - экономику поднимем иконами. Надо тиливизер смотреть, молиться и верить Владимиру Владимировичу Путину.

nernerr 24 июля 2018 | 13:12

24 Июль 2018, 14:05 Екатеринбург
Областное правительство закупит сразу два десятка абсолютно новых Toyota Camry
Чиновники планируют ездить на седанах в богатой комплектации
Чиновники больше не хотят ездить на старом поколении Camry — им нужно новое
Областное правительство оптом приобретает автомобили — планирует взять сразу 21 машину. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

При этом 11 седанов должны быть чёрного цвета и обязательно с мощными двигателями (от 240 до 249 л. с.). Для комфорта чиновника необходим двухзонный климат-контроль и кожаные сиденья. Также должны быть светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, 8-дюймовый экран у мультимедийной системы. Конечно, можно возмутиться, зачем для чиновника, который сидит сзади, все эти опции, но на самом деле просто в описании приведены характеристики Toyota Camry в комплектации «Люкс Safety».

nernerr 24 июля 2018 | 13:14

nernerr: А вы держитесь!©

pusin_patriot 24 июля 2018 | 13:17

nernerr: За спинку кровати в раскарячке?

polsan 24 июля 2018 | 13:20

nernerr: и по хорошей цене им продадут их же друзья ))

nernerr 24 июля 2018 | 13:24

polsan: Я рад за них!

bun777 24 июля 2018 | 13:16

Это рывок! Продолжение следует...

fikus74 24 июля 2018 | 13:19

Какая такая госдума. В этой стране такого института не существует. Все решает узурпатор

kokapu 24 июля 2018 | 13:19

Такая мера принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.
----------------
А из казны опять в оффшоры.

nernerr 24 июля 2018 | 13:21

Почему не 22% или 24%, есть уверенность в ценах на нефть?

tvitov66 24 июля 2018 | 13:32

nernerr: тут стоит только нАчать, апосля углУбить и продОлжить

radionews 24 июля 2018 | 13:22

Ну да - там законно избранный король Йемена маляву прислал, "Путин, увидите вайска", грит.
Подайте, граждане, на войну за спасение законно избранного гопника.

skanon 24 июля 2018 | 13:23

Деньги есть, но вы держитесь!

norgemann 24 июля 2018 | 13:25

Что то мало повысили. Учитывая что Путина поддерживают 146% населения, можно было бы поднять налог и на 10%.

polsan 24 июля 2018 | 13:40

norgemann: так НДС подняли на 11% ведь, а не на два как неверно пишут во многих отчётах. ведь 2 от 18 это 11% а вовсе не 2% ))

neyexo 24 июля 2018 | 13:31

//принесет в казну дополнительно 620 миллиардов рублей в год.//

при условии, что бараны ничего не заметят и будут продолжать платить налоги

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