Режиссер Светлана Дружинина осенью начнет съемки фильма «Гардемарины-4»
По ее словам, в нем появятся практически все артисты, которые были в предыдущих частях, — передает ТАСС.
Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. В фильме сыграли Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Михаил Боярский и другие.
Комментарии14
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sadda 24 июля 2018 | 12:37
К чему трясти нафталином?! Не лучше ли на эти деньги снять другой фильм с молодыми артистами.
platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:59
sadda: Это вам лучше другой фильм снимать, а им лучше это! И не волнуйтесь! В нем будут молодые. Дети, внуки, новые жены старых героев.
astet 24 июля 2018 | 13:01
sadda: попытка реанимации гардемаринов
или самой Дружининой?
guini 24 июля 2018 | 13:03
astet: Попытка на прошлом успехе « подхалтурить»
oldmen56 24 июля 2018 | 13:05
sadda: Гардемарины за повышение пенсионного возраста.
sadda 24 июля 2018 | 12:40
Кстати, Дружинина хочет на одну из ролей пригласить Навку, жену Пескова. Так что крутое финансирование обеспечено)))
gotoviy_emigrant 24 июля 2018 | 12:58
sadda: её, по сценарию, на кол сажать будут. Вместе с мужем-казнокрадом
sapienti_sat 24 июля 2018 | 12:52
Гардемарины на пенсии? УзнаЮт, что им служить еще 5 лет и вступают в неравный бой за свои права?
blahovdav 24 июля 2018 | 12:53
Уж не с жидобандеровцами ли бороться будут старенькие гардемарины, спасая от распинания русоговорящего мальчика??
navsegda 24 июля 2018 | 13:00
blahovdav: с хохлами
vilingrad 24 июля 2018 | 12:53
Гардемарины! К ноге!!!
А закончат, как и всегда Алексом Дюма, новое прочтение, "24 года спустя. Последствия Вовиного правления"
guini 24 июля 2018 | 12:57
А ещё лет через 15 « Гардемарины 5» ? Бабушке 82 года - возрастные проблемы, мало- ли что сказала, зачем перепечатывать этот бред?
sapienti_sat 24 июля 2018 | 12:59
Скорее "Семь стариков и одна девушка - 2 "
navsegda 24 июля 2018 | 13:03
Главными злодеями будут запорожские казаки , подкупленные английской короной , с американцами не получится пиндосия в те времена сама с Англией воевала