Режиссер Светлана Дружинина осенью начнет съемки фильма «Гардемарины-4»

По ее словам, в нем появятся практически все артисты, которые были в предыдущих частях, — передает ТАСС.

Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. В фильме сыграли Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Михаил Боярский и другие.