Израиль не потерпит размещения в Сирии иранских и проиранских сил
Это заявил Интерфаксу представитель посольства Израиля в Москве Алекс Кагальский. Комментируя итоги вчерашних переговоров между двумя странами он сказал только, что у России с Израилем очень хорошие рабочие отношения.
Глава российского МИДа Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов встретились с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху.
По словам источника агентства Рейтер, Израиль отверг предложение России о том, чтобы позволить остаться иранским силам в Сирии на расстоянии не менее 100 километров от Голанских высот.
Комментарии5
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jblack2 24 июля 2018 | 12:50
Заявления Израиля по иранскому присутствию в Сирии понятны. А вот, участие в вызволении из окружения фейкометов т.н. "белых касок", удивили не по детски.
Получается блюдут интересы и свои и своих спонсоров...
novyrusich 24 июля 2018 | 13:01
jblack2: Педя родная ты наша туалетная, Израиль блюдет свои интересы.
ьИ сронсоров у него нет, а есть союзники, их немного, главный - США.
Когда он что-то просит и это не прнотиворечит интересам Израиля, то просьба выполняется.
В данном случае переправить сирийских правозащитников через территорию Израиля в Иорданию никак не противоречило интересам Израиля, на отношения оппозиции и Асада ему наплевать. Что те, что эти одинаковые враги. Асад даже укрощенный и воспитанный.
А вот Иран будут гнобить в Сирии всеми возможными способами.
Что и сообщили еще раз российским представителям.
parasuk_ 24 июля 2018 | 13:01
Да ладно, стерпится-слюбится :)
mystar 24 июля 2018 | 13:02
Лучше бы с таким жаром боролись с ИГ. А вот нет, ни одного выстраела по ИГ Израиль не сделал. Игиловский халифат у границ страны организовался а бороться с ним Израиль так и не стал.
timwlad79 24 июля 2018 | 13:03
По словам источника агентства Рейтер, Израиль отверг предложение России о том, чтобы позволить остаться иранским силам в Сирии на расстоянии не менее 100 километров от Голанских высот.
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Ну вообще то точное сообщение в том,что Израиль не отверг ни одно предложения России по урегулированию конфликта в Сирии,но не приветствует при этом присутствие иранских военных баз в Сирии.
Проблема в том,что Хамас избрали в Газе под давлением США.
В августе 2005 года, в ходе реализации «Плана одностороннего размежевания», Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал свои поселения.
В результате переворота, произведённого исламистской организацией ХАМАС в июле 2007 года, государственные учреждения ПНА и её силы безопасности, а затем и сектор в целом, перешли под контроль ХАМАСа.
Спонсоры Израиля не хотели финансировать еврейские поселения в секторе ГАЗА .
И так дело не в Иране.дело в том,что США опять кинет Израиль и Иерусалим станет столицей Османской империи.
Израиль как и в Балтийских странах опасаются не Ирана и не России,они опасаются что запад их кинет ,продаст.
И так Израиль ,Украина и Балтийские страны настаивают на своём национальном суверенитете под любым флагом.
Как это было в СССР.
Как говорится истина познаётся в сравнении.