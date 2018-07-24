Израиль не потерпит размещения в Сирии иранских и проиранских сил

Это заявил Интерфаксу представитель посольства Израиля в Москве Алекс Кагальский. Комментируя итоги вчерашних переговоров между двумя странами он сказал только, что у России с Израилем очень хорошие рабочие отношения.

Глава российского МИДа Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов встретились с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху.

По словам источника агентства Рейтер, Израиль отверг предложение России о том, чтобы позволить остаться иранским силам в Сирии на расстоянии не менее 100 километров от Голанских высот.