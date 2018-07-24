В Совете Федерации предложили наказывать актёров и музыкантов за призыв играть в он-лайн казино

С инициативой выступил член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков. Он обратил внимание на рекламу азартных игр в Ю-тубе и сказал о необходимости штрафов и обязательных исправительных работ. Далее цитата — «минуту в ролике эти актеры языком поработали, а потом 15 суток пусть поработают лопатой», — приводит его слова агентство Москва