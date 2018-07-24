В Совете Федерации предложили наказывать актёров и музыкантов за призыв играть в он-лайн казино
С инициативой выступил член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков. Он обратил внимание на рекламу азартных игр в Ю-тубе и сказал о необходимости штрафов и обязательных исправительных работ. Далее цитата — «минуту в ролике эти актеры языком поработали, а потом 15 суток пусть поработают лопатой», — приводит его слова агентство Москва
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 24 июля 2018 | 12:41
Сколько же лет тогда депутатам Путина придется лопатой махать за их болтологию и антиконституционные законы, против народа направленные.
astet 24 июля 2018 | 12:58
danko1: Обязательные исправительные работы?
Это значит,
попавшие по этой статье музыканты
должны будут за бесплатно
обслуживать попойки депутатов, сенаторов
и прочей путинской швали?
danko_voila 24 июля 2018 | 12:58
danko1: бабка1 ты хоть раз лопатой работала? Направление.
viktorova 24 июля 2018 | 12:41
А наказывать депутатов и чиновников за рекламу азартных игр почему забыл предложить?
lenin3 24 июля 2018 | 12:43
Дык,давно пора этот поганый интернет вообще закрыть,а то,панимашь,всё призывают и призывают к чему ни попадя....
ochevidno_i_neveroyatno 24 июля 2018 | 12:43
Минуту в ГД/Сенате посидел ...
platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:45
Этот своим языком себе уже на пожизненную тюрьму наработал, а всё в Думе сидит.
vilingrad 24 июля 2018 | 12:49
А спонсор ЧМ18 "Фонбет" это типа, не казино...
lenin3 24 июля 2018 | 13:01
vilingrad: это кого надо казино,вы тут не призывайте...
vlad_sabbath 24 июля 2018 | 12:52
Когда уже депутатов накажут хоть за что-нибудь?! Они ведь себе уже на пожизненное "наработали"..
rash 24 июля 2018 | 12:55
По какой статье? Или уже совсем неважно?
rash 24 июля 2018 | 12:57
А ведь это сборище, называемое федеральным собранием, совсем вразнос пошло, и обороты нарастают. Ой-ёй-ёшеньки!
jamba 24 июля 2018 | 12:59
Можно еще и футбольных тренеров!;))) Особенно тех, кто сепелявит, и у которых, как то не пошло с футболом в Англиях;)))))))))))))