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12:31, 24 июля 2018

Госдума одобрила в третьем чтении закон о повышении НДС с  18 до 20%

Он вступит в силу с нового года. Это инициатива правительства. В результате повышения этого налога вырастет стоимость целого ряда товаров и услуг.

«За» проголосовали только «единороссы».

Комментарии

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platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:40

Может, они вообще не люди? Кто-нибудь анализы Единой россии видел? Кто проверял им голову?!

vasyakirin 24 июля 2018 | 12:46

platonnekafrin: Отмечается, что повышение НДС на 2% будет приносить в бюджет ежегодно 620 миллиардов рублей в год.
Всего то по 4430 рублей с каждого россиянина, а что не дорого....

vasyakirin 24 июля 2018 | 12:52

vasyakirin: с семьи 18000,как раз месячная зарплата, подумаешь без еды и квартплата с пеней..

tvitov66 24 июля 2018 | 13:04

vasyakirin: сразу видно "У пана атамана нема золотого запасу"(с) проПУтил

tvitov66 24 июля 2018 | 12:47

platonnekafrin: надеюсь собирать валежник всё еще разрешат бесплатно

rash 24 июля 2018 | 12:49

platonnekafrin: А кто вам сказал, что там нужны люди, там нужны андроиды для нажимания кнопок. Они же сами сказали - примут 3х чтениях всё что принесут из правительства, так что мозги тут не нужны.

efilika 24 июля 2018 | 12:49

platonnekafrin: они "за", потому как им жить на что-то надо, а денег в бюджете для разворовывания все меньше

vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 12:43

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».
(с) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, 17 ноября 1935 года, выступление на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.

rash 24 июля 2018 | 12:45

Ушли в рывок по-путински.

svirepyi_gary 24 июля 2018 | 12:45

Эшак Чурбанбаранов, депутат от маленкий, но горный рэспублык

Заплотим... клянусь аллахом заплотим, и 20 % и 80 %,
лишь бы Путин-джан биль сыт, обут, одэт, сидэл в Кремле и бэспрерывно думал об нас.

chapter_2 24 июля 2018 | 12:47

Спасибо родному российскому правительству, любимой Госдуме и великому президенту В.Путину за повышение пенсионного возраста и повышение ставки НДС с 18% до 20% ! Благосостояние народа - материальная сторона его счастья.

bono11 24 июля 2018 | 12:48

А в Америке - 7%

pusin_patriot 24 июля 2018 | 12:48

Все заметили, как на фоне пенсионки они вообще легко и непринужденно ограбили всех ещё на 2% к НДС ? :)
Причем итоговый ценник что вы там себе в корзинку все равно будет составляющим. На итоговую продукцию, плюс на все цепочки, допустим бензин, машинка по привозу, составляющие в производстве все.

Т.е. на всей цепочке производства по компонентам и логистики + к итоговому ценнику на полке +2%

Главное ужас с жути нагнать в отвлекающем и под шумок подобные махинации уже протаскивается вообще в полуавтоматическом со свистом.

Ну а для нас главное каждый удобный случай тыкать их в ими же напринимаемое говнецо, когда "поднятие с колен" сопровождается затягиванием поясов с галстуками, всё туже и туже.
Нормально встали, отлично рулят.

lager23 24 июля 2018 | 12:51

Уплата налогов, пошлин, НДС, штрафов, акцизов ведёт исключительно к созданию для плательщиков новых нравоучений и проблем со стороны кремлепутов.... так зачем нужно такое государство?

elenaprekrasnaya2009 24 июля 2018 | 12:51

Пи**ц
Они там в Думе предварительно анализируют последствия своих законов??
Это не 2% к нынешним ценам, как многие думают, а больше 10.
Значит, инфляция растёт сразу и банковские ставки по кредитам и ипотеке.
И не с января, а уже сейчас!
Дебилы

ka_mate 24 июля 2018 | 12:54

А как нам по другому Дерипаску и Вексельберга поддержать?

bignick 24 июля 2018 | 13:00

думские суки

chubuk 24 июля 2018 | 13:01

Это становится забавным, кто кого уморит первым: кучка клептократов и идиотов, или население некогда большой страны. Пока идиоты и клептократы торжествуют. но финал должен быть захватывающим...

sergo_25_26 24 июля 2018 | 13:01

Хороших новостей все больше и больше. Это радывает нас. КРЫМНАШ.

bun777 24 июля 2018 | 13:02

Слава богу. Каждый день нужно принимать такие законы. Только тогда россияне станут активнее собирать валежник.

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