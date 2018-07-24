Госдума одобрила в третьем чтении закон о повышении НДС с 18 до 20%
Он вступит в силу с нового года. Это инициатива правительства. В результате повышения этого налога вырастет стоимость целого ряда товаров и услуг.
«За» проголосовали только «единороссы».
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:40
Может, они вообще не люди? Кто-нибудь анализы Единой россии видел? Кто проверял им голову?!
vasyakirin 24 июля 2018 | 12:46
platonnekafrin: Отмечается, что повышение НДС на 2% будет приносить в бюджет ежегодно 620 миллиардов рублей в год.
Всего то по 4430 рублей с каждого россиянина, а что не дорого....
vasyakirin 24 июля 2018 | 12:52
vasyakirin: с семьи 18000,как раз месячная зарплата, подумаешь без еды и квартплата с пеней..
tvitov66 24 июля 2018 | 13:04
vasyakirin: сразу видно "У пана атамана нема золотого запасу"(с) проПУтил
tvitov66 24 июля 2018 | 12:47
platonnekafrin: надеюсь собирать валежник всё еще разрешат бесплатно
rash 24 июля 2018 | 12:49
platonnekafrin: А кто вам сказал, что там нужны люди, там нужны андроиды для нажимания кнопок. Они же сами сказали - примут 3х чтениях всё что принесут из правительства, так что мозги тут не нужны.
efilika 24 июля 2018 | 12:49
platonnekafrin: они "за", потому как им жить на что-то надо, а денег в бюджете для разворовывания все меньше
vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 12:43
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».
(с) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин, 17 ноября 1935 года, выступление на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.
rash 24 июля 2018 | 12:45
Ушли в рывок по-путински.
svirepyi_gary 24 июля 2018 | 12:45
Эшак Чурбанбаранов, депутат от маленкий, но горный рэспублык
Заплотим... клянусь аллахом заплотим, и 20 % и 80 %,
лишь бы Путин-джан биль сыт, обут, одэт, сидэл в Кремле и бэспрерывно думал об нас.
chapter_2 24 июля 2018 | 12:47
Спасибо родному российскому правительству, любимой Госдуме и великому президенту В.Путину за повышение пенсионного возраста и повышение ставки НДС с 18% до 20% ! Благосостояние народа - материальная сторона его счастья.
bono11 24 июля 2018 | 12:48
А в Америке - 7%
pusin_patriot 24 июля 2018 | 12:48
Все заметили, как на фоне пенсионки они вообще легко и непринужденно ограбили всех ещё на 2% к НДС ? :)
Причем итоговый ценник что вы там себе в корзинку все равно будет составляющим. На итоговую продукцию, плюс на все цепочки, допустим бензин, машинка по привозу, составляющие в производстве все.
Т.е. на всей цепочке производства по компонентам и логистики + к итоговому ценнику на полке +2%
Главное ужас с жути нагнать в отвлекающем и под шумок подобные махинации уже протаскивается вообще в полуавтоматическом со свистом.
Ну а для нас главное каждый удобный случай тыкать их в ими же напринимаемое говнецо, когда "поднятие с колен" сопровождается затягиванием поясов с галстуками, всё туже и туже.
Нормально встали, отлично рулят.
lager23 24 июля 2018 | 12:51
Уплата налогов, пошлин, НДС, штрафов, акцизов ведёт исключительно к созданию для плательщиков новых нравоучений и проблем со стороны кремлепутов.... так зачем нужно такое государство?
elenaprekrasnaya2009 24 июля 2018 | 12:51
Пи**ц
Они там в Думе предварительно анализируют последствия своих законов??
Это не 2% к нынешним ценам, как многие думают, а больше 10.
Значит, инфляция растёт сразу и банковские ставки по кредитам и ипотеке.
И не с января, а уже сейчас!
Дебилы
ka_mate 24 июля 2018 | 12:54
А как нам по другому Дерипаску и Вексельберга поддержать?
bignick 24 июля 2018 | 13:00
думские суки
chubuk 24 июля 2018 | 13:01
Это становится забавным, кто кого уморит первым: кучка клептократов и идиотов, или население некогда большой страны. Пока идиоты и клептократы торжествуют. но финал должен быть захватывающим...
sergo_25_26 24 июля 2018 | 13:01
Хороших новостей все больше и больше. Это радывает нас. КРЫМНАШ.
bun777 24 июля 2018 | 13:02
Слава богу. Каждый день нужно принимать такие законы. Только тогда россияне станут активнее собирать валежник.