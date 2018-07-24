Власти США полагают, что связанные с Россией хакеры получили доступ к электросетям в стране
Об этом пишет газета «Уолл Стрит Джорнал» со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности. По их сведениям, злоумышленники в прошлом году получили пароли от компьютеров диспетчерских служб и могли отключить подачу электричества. Отмечается, что хакеры продолжают деятельность в этом направлении и пытаются активизировать свои атаки.
Комментарии2
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sg91 24 июля 2018 | 12:58
Бл..ть, какие то странные хакеры в Росиии. Получили доступ ко всему, чему можно в сша, но ни разу этим воспользовались. К избирательным участкам, электросетям, даже водокачкам ))) Просто коллекционируют пароли что ли? ))
Янекели - лживые животные. Этим пидорасам ничего не стоит любого гражданина России в любой стране схватить и сказать "Ты, злобный хакер, в туалете свет нам выключил?"
glotov 24 июля 2018 | 13:04
А как они с Россией связаны? Знают, где она на глобусе?