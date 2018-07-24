Результаты медицинских тестов Криштиану Роналду ошеломили специалистов туринского Ювентуса
Как и все футболисты при переходе в новый клуб Криштиану Роналду, который перебрался в Ювентус из мадридского Реала, прошел полный медосмотр, результаты которого стали известны широкой публике. Их опубликовал журналист Маттео Бонетти. Объем жировой ткани 33-летнего португальского нападающего всего семь процентов, хотя в его возрасте даже у тренированных людей этот показатель обычно 10-11 процентов. мышечная масса футболиста 50 процентов при станлдартных 46 процентах. Точно такими же данными обычно обладают двадцатилетние люди, что Роналду и подтвердил на чемпионате мира, где в ряде эпизодов он развивал скорость близкую к 40 километрам в час. Только 21-летний французский нападающий Киллиан Мбаппе мог бежать также быстро.
С нового сезона Криштиану Роналду будет играть за туринский Ювентус, который прибрел португальца у Реала за 112 миллионов евро.
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sterhogolub 24 июля 2018 | 12:25
Но у Нашего то вообще жира 0%
(и ботокса процентов 5), а остальное Мышцы и Мозг
viktorova 24 июля 2018 | 12:25
Скоро наши пенсионеры будут иметь обьем жировой массы ниже чем у рональдо. Это же полезно, работать до 65 лет...