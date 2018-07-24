Результаты медицинских тестов Криштиану Роналду ошеломили специалистов туринского Ювентуса

Как и все футболисты при переходе в новый клуб Криштиану Роналду, который перебрался в Ювентус из мадридского Реала, прошел полный медосмотр, результаты которого стали известны широкой публике. Их опубликовал журналист Маттео Бонетти. Объем жировой ткани 33-летнего португальского нападающего всего семь процентов, хотя в его возрасте даже у тренированных людей этот показатель обычно 10-11 процентов. мышечная масса футболиста 50 процентов при станлдартных 46 процентах. Точно такими же данными обычно обладают двадцатилетние люди, что Роналду и подтвердил на чемпионате мира, где в ряде эпизодов он развивал скорость близкую к 40 километрам в час. Только 21-летний французский нападающий Киллиан Мбаппе мог бежать также быстро.

С нового сезона Криштиану Роналду будет играть за туринский Ювентус, который прибрел португальца у Реала за 112 миллионов евро.