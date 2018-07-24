Индексация материнского капитала возобновится с 2020 года
Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас сумма материнского капитала, который могут получить родители после рождения второго ребёнка, составляет 453 тысячи рублей. Она не менялась с января 15 года.
Комментарии7
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radionews 24 июля 2018 | 12:12
Да ваще отобрать все капиталы и вменить в обязанность каждой русской бабе нарожать не менее двух сыновей, на нужды обороны.
Кто не родит, тех в лагеря, каналы строить, северные реки в Крым поворачивать.
victoro 24 июля 2018 | 12:21
Так чего, будем ждать или рожать?!
radionews 24 июля 2018 | 12:26
victoro: да трахайтесь смело, а там будет видно.
victoro 24 июля 2018 | 12:31
radionews:
Не, мы не кролики и не крысы из кремля. Мы по любви при заботе государства.
platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:32
Беременным советую повременить.
rampa 24 июля 2018 | 12:33
возобновится... может быть. А может и вообще отменят. Стабильность же
lager23 24 июля 2018 | 12:42
К Путена нет денег, он их проср@т до 2020 года или уже проср@л... путинизм умудрился стать банкротом!