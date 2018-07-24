Владельцев личных подсобных хозяйств могут обязать покупать патенты
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Как пишет «Независимая газета», доходы от налогов будут идти в региональный бюджет. Эксперты напоминают, что сейчас доходы от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах акр, кроликов и овощей, освобождены от налогов, если выполняется ряд условий по площади участка и наёмному труду.
Комментарии40
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danko1 24 июля 2018 | 12:09
Какой еще закон против народа не приняли депутаты Путина?
Совсем совесть потеряли, если и имели когда её.
merelymy 24 июля 2018 | 12:19
danko1: Хворост обратно запретят собирать, а то буржуям самим не хватает, все лапти стерли.
tvitov66 24 июля 2018 | 12:22
merelymy: до тех пор пока народ будет быдловатой и строем голосует за ворьё, то нехай его обдирают, ни жалко!
astet 24 июля 2018 | 12:35
tvitov66: Всегда говорил,
что Путин умом не блещет!
Вот опять по крохам россиян обитает...
Что делать :
интеллектом не вышел наш кровопиец.
Воздухом торгуй, Путин!!!!
provincial49 24 июля 2018 | 12:53
tvitov66: tvitov66: Напрасно вы так. Это не обдираловка, а поддержка отечественного производителя, в рамках государственной программы импортозамещения. Теперь бабки, торгующие возле переходов, купив патент, будут ощущать себя полноправными участниками анти санкций, против проклятого Запада
tvitov66 24 июля 2018 | 13:02
provincial49: понял - нас обдирают ради нашей же пользы, а виноваты в этом враги
sharko_2 24 июля 2018 | 12:22
На горизонте закон о "колосках".
danko1 24 июля 2018 | 12:30
sharko_2: Баба Маня, торгующая укропом со своего огорода, будет очень рада.
Раньше у неё денег не было на дрова, а теперь и на хлеб не будет.
Пенсия на налоги пойдет.
danko_voila 24 июля 2018 | 12:46
danko1: Баба Данко1 у тебя кролики есть? А дрова? В маями? Не будет.
kondrakot 24 июля 2018 | 12:24
danko1: Медвед тоже обижен - ему теперь придётся со своих тосканских виноградников заносить в бюджет
timwlad79 24 июля 2018 | 12:26
danko1: Какой еще закон против народа не приняли депутаты Путина?
Совсем совесть потеряли, если и имели когда её.
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Ну вообще то рабский труд запрещён и потому и загнулось сельское хозяйство в Израиле,так как не смогли конкурировать с торговыми сетями у которых производственный мировой конвейер.
В Германии согласились на минимальные тарифы и создали кооперацию у которой торговые сети обязали закупать продукцию.
vikwlad 24 июля 2018 | 13:01
timwlad79:
Откуда такие фейковые новости? Скиньте ссылку на то, что в Израиле загнулось сельское хозяйство, а в Германии "создали кооперацию у которой торговые сети обязали закупать продукцию".
lenin3 24 июля 2018 | 12:29
danko1: Какой? "А у нас сегодня кошка родила вчера котят...".Вот за этих котят с вас налог и возьмут(а так же за аквариумных рыбок и тараканов)...
anarhosindikalist 24 июля 2018 | 12:10
Ура! Наконец-то придумали еще один способ залезть в карман к гражданам!
Почему "ура"? Потому, что если такие предложения поступают - значит, скоро совсем хана рашке-говняшке.
tvitov66 24 июля 2018 | 12:25
anarhosindikalist: "Чем хуже тем лучше" поговаривал Вовка с уголовным погоняловым "Ленин" ...
benin_papa__ 24 июля 2018 | 12:46
tvitov66:
Именно так. Чем скорее недостроители коммунизма доюзают эту территорию до полного мяу, тем скорее она достанется иным, более толковым и рачительным хозяевам.
Способным не только бычить и вскипать "разумом возмущенным".
nampuom_nugopaxu 24 июля 2018 | 12:11
У )(уйла золотой запас иссякает. А как славно было расторговались.
tv_victim 24 июля 2018 | 12:16
«К этому времени Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гулянье в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, — ни один из них не подходил к данной ситуации.
И Остап придумал четыреста первый способ»
И.Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»
rash 24 июля 2018 | 12:18
Правильно, им хорошую жратву прикрыли, а они вместо пальмового дерьма на своё пытаются перейти, не-е, так не пойдёт, лебеду жрать будете и голосовать за путина.
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 12:23
rash: а будут выеживаться - в колхозы загоном с полным обобществлением
scorpion1964 24 июля 2018 | 12:24
rash: Выращиваешь лебеду - бери патент, плати налог!
vlastimil_popogrebski 24 июля 2018 | 12:19
А что ? Толково придумано. Купил патент - и выращивает себе хочешь ананасы, хочешь киви с маракуем
platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:21
Пищевое безумие при вздутии кишечника кончается трагическими брызгами.
timwlad79 24 июля 2018 | 12:23
Владельцев личных подсобных хозяйств могут обязать покупать патенты
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Как пишет «Независимая газета», доходы от налогов будут идти в региональный бюджет. Эксперты напоминают, что сейчас доходы от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах акр, кроликов и овощей, освобождены от налогов, если выполняется ряд условий по площади участка и наёмному труду.
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И количества кустов и прочего плодоносящего тоже имеет значение.И квадратный метры для теплиц.
В Германии так определяют только для сэбэ и где предпринимательство.
platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:27
Чтобы купить патент, надо продать козу. Чтобы продать козу, надо купить патент....
Пиз...ц козовладельцам....
lager23 24 июля 2018 | 12:31
Страна готовится к прорыву!
neitral_n 24 июля 2018 | 12:33
Не умеют граждане депутаты работать ! При Хрущёве такое уже пробовали - провалилось! Не можешь в туалет ходить - и сам не мучайся, и других не мучай!
ura_123 24 июля 2018 | 12:34
"И деревня и лесок,в поле КАЖДЫЙ колосок.." Вроде как при товарище Сталине уже обкладывали налогом всё,включая плодовые деревья?
А товарищ Путин довёл страну до повторения,ну чем не 37 год,а портяноиды?
jetsam 24 июля 2018 | 12:50
налог с яблонь (и с подсобки) вводил хрущев. не путайте. :))))
когда новую Программу партии принимали.
он считал, что государство будет выпускать продовольствия
много и колхозникам не понадобится личное хозяйство :)
вторая причина - тащили из колхоза все на свой огород :)
ruthenocene 24 июля 2018 | 13:01
jetsam: Налог впервые ввели в 1931, расширили в 1939, повысили в 1945 и 1959.
zhrv 24 июля 2018 | 12:35
Ни пенсии тебе вовремя, ни картошки.
Я правильно понимаю, что именно так решается проблема мусорных свалок - их просто будут разбирать те, кто не может устроиться на работу, и у кого нет денег на выращивание корма для себя?
vladimirgornitsky 24 июля 2018 | 12:37
Знаменитое изречение Медведево сегодня вполне уместно несколько переиначить:
"У нас денег нет, так что вы держитесь".
kb2 24 июля 2018 | 12:39
Логика вполне в духе госдуры и "вертикали". Выращиваешь для себя овощи и фрукты - это значит получаешь доход в натуральной форме. Ведь мог бы купить эти помидоры, заплатить НДС и все такое. А так недодаешь "родному" государству - непорядок!
benin_papa__ 24 июля 2018 | 12:42
Логика оккупационной власти.
Мало того, что живущие сами себя кормят, так они должны ещё кормить тех, кто не способен организовать в этой стране достойную жизнь граждан.
Притом, что в этой стране есть все мыслимые природные ресурсы, включая нефть, газ, лес, несчитанные территории, моря-океаны по периметру и вся таблица Менделеева в недрах.
Все есть.
А не позорных промышленности, науки, технологий и медицины, например, нет.
svetla_ya 24 июля 2018 | 12:58
benin_papa__:"" в этой стране есть все мыслимые природные ресурсы,""
Так хозяева этой страны и живут в немыслимой роскоши, не хуже арабских шейхов.
provincial49 24 июля 2018 | 12:43
Бараны! Продолжайте голосовать за Путина и Единую Россию! Скоро будете покупать патенты на приготовление жратвы на собственной кухне
jblack2 24 июля 2018 | 12:53
С миру по нитке - голому рубашка...
sergo_25_26 24 июля 2018 | 12:58
Все идет как надо по плану - КРЫМНАШДОНБАССНАШСИРИЯНАШ. Больше, больше жести давай, все стерпят.
ruthenocene 24 июля 2018 | 12:59
Народ же хочет, чтобы было как при Сталине. Вот и будет - погектарный налог на участок, отдельный налог на каждую курицу, на каждую яблоню, на каждый куст винограда...
zurrog_ 24 июля 2018 | 13:01
Правильно. Ну ведь глупо не брать налог у Овощей на выращенные ими овощи. На то они и овощи, чтоб их жарить, тушить и жрать.