Владельцев личных подсобных хозяйств могут обязать покупать патенты

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Как пишет «Независимая газета», доходы от налогов будут идти в региональный бюджет. Эксперты напоминают, что сейчас доходы от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах акр, кроликов и овощей, освобождены от налогов, если выполняется ряд условий по площади участка и наёмному труду.