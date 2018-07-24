Госдума приняла закон о повышении НДС
Налог на добавленную стоимость вырастет с Нового года с 18 до 20 процентов. Инициативу подготовили в правительстве. В Минфине отмечают, что такая мера позволит дополнительно собирать в год 620 миллиардов рублей.
Повышение НДС приведёт к подорожанию товаров и услуг.
Комментарии20
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tvitov66 24 июля 2018 | 12:09
Вперде ПРОРЫВ! Нужно догнать и перегнать энергетическую сверхдержаву Венесуэлу
anarhosindikalist 24 июля 2018 | 12:12
Чем скорее все рухнет - тем лучше. Поэтому я только "за". Еще НДФЛ бы поднять до 15%.
tvitov66 24 июля 2018 | 12:20
anarhosindikalist: одна надежда - на ТрампНАША! Что учудит качественный мировой экономический кризис на фоне торговых войн
asokol 24 июля 2018 | 12:28
Отжеж народишко подлый! Ему разрешили собирать валежник, а он еще недоволен.
danko1 24 июля 2018 | 12:36
asokol: Бесплатно разрешить работать санитарами леса и очищать его от сухостоя, предотвращая пожары, когда лесничество уничтожили, да выдавать закон как заботу о людях, до такого только депутаты Путина, презирающие народ, могли додуматься.
Хотя заставлять самих людей платить за то, что вместо лесников работают, еще хуже.
chubuk 24 июля 2018 | 12:39
anarhosindikalist: А для высокооплачиваемых сократить его до 10%, что должно послужить стимулом для большинства народа "расти над собой".
hastings 24 июля 2018 | 12:16
Ну и что такого? 2% всего. На фоне улучшения благосостояния россиян за последние годы это капля в море! У нас вот в поселке все поддерживают такую меру.
tvitov66 24 июля 2018 | 12:18
hastings: На фоне улучшения благосостояния россиян правительство Касьянова как раз снизило НДС на 2%
alex1890 24 июля 2018 | 12:22
hastings: Теперь Дума должна с тактическим упреждением поднять себе зарплаты и прочие выплаты.
viktorova 24 июля 2018 | 12:22
hastings: //У нас вот в поселке все поддерживают такую меру.//
За пределы посёлка выезжали хоть раз?
hastings 24 июля 2018 | 12:32
viktorova: да постоянно выезжаю в райцентр. На ярмарку там, мир посмотреть.
polikarpich 24 июля 2018 | 12:27
hastings: Это Рублёвка, что ли?
andrii1979 24 июля 2018 | 12:24
В Украине всю жизнь 20%. Есть еще 7 и 0. 20 и что? Это ж не 30.
taxidermist_ru 24 июля 2018 | 12:24
В каких городах будут Навального нынче давать?
victoro 24 июля 2018 | 12:25
При зарплате 250-400 тыс. рублей в месяц дуремары ГосДумы проголосуют за всё, что угодно.
vbsvob 24 июля 2018 | 12:29
Собирать, отбирать и грабить - это они умеют, да и аппетиты растут, в аккурат после пролонгации.
kb2 24 июля 2018 | 12:34
Вата, ликуй! Теперь будешь на 2% больше отдавать в карманы кооп "Озеро". Ты ж за это голосовала в марте?
i_c_e 24 июля 2018 | 12:35
Что-то они активизировались не в меру. Что осенью-то принимать останется? А что бы все налоги не начать индексировать соотносительно инфляции, например? Повышать ежегодно всё, как с ЖКХ. И патенты тоже на всё ввести — вплоть до кухонного ножа и стиральной машины. Это ж всё может рассматриваться как «средства производства».
bono11 24 июля 2018 | 12:39
а в Америке - 7 процентов . Не много-ли в карман Единой России с нищего народа???!
taxidermist_ru 24 июля 2018 | 12:47
похую эти 2%. я своё уже заработал и пристроил. а вы все долбите друг-друга как хотите ))