Госдума приняла закон о повышении НДС

Налог на добавленную стоимость вырастет с Нового года с 18 до 20 процентов. Инициативу подготовили в правительстве. В Минфине отмечают, что такая мера позволит дополнительно собирать в год 620 миллиардов рублей.

Повышение НДС приведёт к подорожанию товаров и услуг.