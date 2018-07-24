Зам.гендиректора Роскосмоса Сергей Дёмин возглавил внутреннюю комиссию по делу о госизмене

Она должна представить первые выводы в докладе в течение недели, сообщили Интерфаксу в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в Центральном НИИ машиностроения, который является головной структурой Роскосмоса, прошли обыски по делу об утечке за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии. По этому делу был арестован и помещён в СИЗО «Лефортово» 74-летний учёный Виктор Кудрявцев. Накануне источник ТАСС сообщил о том, что был задержан второй подозреваемый. Его фамилия пока неизвестна.