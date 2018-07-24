Зам.гендиректора Роскосмоса Сергей Дёмин возглавил внутреннюю комиссию по делу о госизмене
Она должна представить первые выводы в докладе в течение недели, сообщили Интерфаксу в пресс-службе госкорпорации.
Ранее в Центральном НИИ машиностроения, который является головной структурой Роскосмоса, прошли обыски по делу об утечке за рубеж сведений о гиперзвуковом оружии. По этому делу был арестован и помещён в СИЗО «Лефортово» 74-летний учёный Виктор Кудрявцев. Накануне источник ТАСС сообщил о том, что был задержан второй подозреваемый. Его фамилия пока неизвестна.
Комментарии4
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nampuom_nugopaxu 24 июля 2018 | 12:08
Измена в чём? Не в тот океан ракеты запускали?
danko1 24 июля 2018 | 12:13
nampuom_nugopaxu: По европейскому гранту 5 лет назад работал, хотя и открытий не совершил.
А этот деятель сначала сам возглавляет комиссию по гос. измене, а потом сам по этой статье пойдет.
Проходили.
kotbajune 24 июля 2018 | 12:15
- А кто занимается самим товарищем Дёминым, ты слышишь меня, Лаврентий?
chapter_2 24 июля 2018 | 13:00
Сергей Дёмин - заместитель генерального директора по безопасности государственной корпорации «Роскосмос». Генерал-лейтенант в отставке. Роскосмосом руководят одни чекисты. Не ожидайте высадки на Луну, ожидайте посадки на Земле!