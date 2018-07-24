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12:00, 24 июля 2018

Следователь, который отказал в возбуждении дела о пытках в ярославской колонии, ушел в армию

Сейчас в отношении него проводят проверку.

Экс-следователь Родион Свирский был призвал в российские вооруженные силы в ноябре прошлого года и находится на службе до сих пор. Об этом Коммерсанту рассказали в Следственном комитете. Ранее сообщалось, что Свирский уволился из ведомства по собственному желанию. В его отношении была начата проверка из-за отказала возбудить уголовное дело о пытках в исправительной колонии №1. На момент рассмотрения этого вопроса следователю было 22 года. Свирский пришел к выводу, что, применяя силу, сотрудники ФСИН действовали в рамках полномочий.

Накануне были задержаны шесть сотрудников ИК-1, предположительно причастных к истязаниям заключенного Евгения Макарова. Сегодня ожидаются новые задержания, а в среду следствие выйдет в суд с ходатайствами об аресте подозреваемых. Всего на видеоролике с пытками, опубликованном «Новой газетой», видно 17 человек, еще один снимал избиение на регистратор.

Следственный комитет расследует дело о пытках в колонии по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия».

Комментарии

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mikhail_spb_ 24 июля 2018 | 12:05


Цирк: следователь "ушёл в армию"!
Надеюсь, хоть не добровольцем на фронт?

danko1 24 июля 2018 | 12:07

mikhail_spb_: Скрылся в армии, а теперь из армии будет в Сирии скрываться от допросов.
Еще и орден дадут.

merelymy 24 июля 2018 | 12:14

100 лет у них полномочия людей гнобить, и еще на сто лет застолбили, а чего стесняяться-то - все свои.

cattt 24 июля 2018 | 12:09

mikhail_spb_: Нет, он добровольно решил пойти в штрафбат, чтоб кровью искупить вину,
а если серьезно, то судить мерзавца пора.

tv_victim 24 июля 2018 | 12:10

"А как же он служил в очистке"? (с)

motooppic 24 июля 2018 | 12:11

Следователю-почет и уважуха. Держись и бей уродов на поле боя, а мы, демократы, тебя всегда прикроем! И демократия восторжествует!

platonnekafrin 24 июля 2018 | 12:12

Вот в Грузии по такому же поводу... Нет, нет! Я ни к чему не призываю! Перетерпилы отличаются терпил тем, что всё перетерпят.

ansata 24 июля 2018 | 13:05

platonnekafrin: Ну да. Нужна политическая воля, моментом все прекратится. Но волю наш бедоносец проявляет только на экране зомбоящика.

vasya_von_smetankin 24 июля 2018 | 12:18

Решил искупить кровью.
Разумеется, чужой.

vladimirgornitsky 24 июля 2018 | 12:22

Видимо, у военных юристов больше возможностей для обогащения. Иначе чего бы он туда пошел.
А возможностей для прикрытия преступлений в армии не меньше, чем на гражданке.

neyexo 24 июля 2018 | 12:27

В армии ему создадут условия.
Свой ведь.
А вернется на свою должность с повышением, да и стаж в правоохранительных идет.

grishakras 24 июля 2018 | 12:27

Весь этот ФСИН- плоть от плоти нынешнего режима, как и ЧК, Госдума , прокуратура и прочие Ротенберги.. случайно укололи в одно щупальце - тотчас оно спряталось , а повылезали новые. Поэтому решение может быть одно- разрубить этот узел, убить эту гидру, расчистить Авдеевы конюшни. Тяжёлая задача стоит перед "русским " народом: или выжить обновлённым , с перспективами , зависящими только от него. Или задохнуться в объятиях притона и быть навсегда выброшенным из человеческой цивилизации.

jetsam 24 июля 2018 | 12:34

ооо... уже готов козел отпущения.

значит будут двое на скамье - провокатор-потерпевший и следователь (пацан?).
18 панфиловцев будут оправданы.
как и остальные 1050000 работников сферы фсиновских услуг.

надо сильнее валить все на следователя!
чтобы не возникал подлый вопрос - как ТАКОЕ стало возможным
и как ТАКОЕ, в будущем, ловить?

что-то не слышно стройного хора об оборудовании видео всех и вся.
прямые трансляции в ютуб спасли бы отца русской демократии?

irinakingsize1 24 июля 2018 | 12:50

Михаил Федотов (СПЧ):

\\ Это страшное зрелище. Десять минут не для слабонервных. То, что мы увидели, абсолютно опровергает те выводы, которые были сделаны следственными органами год назад. НО У СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ НЕ БЫЛО. И мы сегодня разговаривали и с представителями Следственного комитета, и с прокуратурой, и с федеральной службой исполнения наказаний. Мне кажется, что мы поняли друг друга. Если бы следователь был более настойчив. ЕСЛИ БЫ ОН (Свирский, видимо) НЕ ТОЛЬКО ДОВЕРЯЛСЯ САМИМ ВИДЕОЗАПИСЯМ и все-таки стал бы искать и другие доказательства, в том числе вещественные доказательства, он мог бы и тогда, год назад, прийти к правильным выводам. А сейчас мы вынуждены возвращаться к тем решениям, которые были приняты год назад. И сейчас мы понимаем, что это были решения-то неправильные.\\

Так были у Свирского видеозаписи? Адвокат говорит "Да" . А Федотов путается в показаниях.
Это же понятно, что когда такое происходит в стране, значит это кому-нибудь нужно, а остальные делают вид, что не видят.

jetsam 24 июля 2018 | 13:04

irinakingsize1:
на федотова нормальный человек уже давно не должен обращать внимания.
он одевает очки строго по звонку сверху. а так - глух, слеп, туп.

СПЧ, как и любой орган больного организма, давно уже стал опухолью.

moncegorskyi 24 июля 2018 | 13:01

Неужели ушел в вагнеровцы этот следак....

ansata 24 июля 2018 | 13:03

И что? Какая проблема?

individualist 24 июля 2018 | 13:05

Из всего этого спектакля, называемого следствием, получится, как всегда - пшик!
Невиновных накажут, виновных наградят!

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