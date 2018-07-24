Следователь, который отказал в возбуждении дела о пытках в ярославской колонии, ушел в армию

Сейчас в отношении него проводят проверку.

Экс-следователь Родион Свирский был призвал в российские вооруженные силы в ноябре прошлого года и находится на службе до сих пор. Об этом Коммерсанту рассказали в Следственном комитете. Ранее сообщалось, что Свирский уволился из ведомства по собственному желанию. В его отношении была начата проверка из-за отказала возбудить уголовное дело о пытках в исправительной колонии №1. На момент рассмотрения этого вопроса следователю было 22 года. Свирский пришел к выводу, что, применяя силу, сотрудники ФСИН действовали в рамках полномочий.

Накануне были задержаны шесть сотрудников ИК-1, предположительно причастных к истязаниям заключенного Евгения Макарова. Сегодня ожидаются новые задержания, а в среду следствие выйдет в суд с ходатайствами об аресте подозреваемых. Всего на видеоролике с пытками, опубликованном «Новой газетой», видно 17 человек, еще один снимал избиение на регистратор.

Следственный комитет расследует дело о пытках в колонии по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия».