Президент Эквадора Ленин Морено обсуждает с Лондоном условия выдачи Джулиана Ассанжа
Об этом сообщает газета «Индепендент» со ссылкой на источник. О том, что стороны могут договориться по этому вопросу, ранее неоднократно сообщали разные СМИ.
Основатель сайта WikiLeaks, которого разыскивают власти США из-за утечки секретных документов, с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадицию в Швецию, где был выдан ордер на его арест из-за обвинения в изнасиловании.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 24 июля 2018 | 11:41
Ну нормально же! Ассанж дитя западной демократии, сын свободного мира и либертарианец до мозга костей. Вот сейчас его родной западный мир и потискает в отеческих объятиях.
tvitov66 24 июля 2018 | 11:54
noxepy_7_40_: а еще он через ВикиЛикс выкладывал слитую инфу с серверов демпартии США - ценный свидетель по делу о 12-ти ГРУшников. Так что США его примет с распростертыми объятиями
seryj_wolk 24 июля 2018 | 12:12
Американская юстиция ждет Ассанжа аж подпрыгивает. Сдаст Путина, а вместе с ним и путиноидов с потрохами.
vbsvob 24 июля 2018 | 12:18
Президент Эквадора Ленин Вольтер Морено Гарсес поднимает руки и сдаётся на милость США, откупаясь выдачей Джулиана Ассанжа, выдающегося деятеля прогрессивного человечества . Это предательство идеалов свободы, демократии и предшественника, назначившего его преемником. И тридцать сребряников, получается, эквивалентны пяти миллионам долларов.
sjuzanna 24 июля 2018 | 12:19
Неужели за столько лет никто так и не смог тайно вывезти Ассанжа из посольства и далее из Англии?