Обыски проводятся в здании правительства Курганской области
По сведениям источников «Знак.ком», в коррупции подозревают заместителя губернатора по экономическому развитию Сергея Чебыкина. Он уже подал заявление об отставке. Это подтвердили сайту в пресс-службе главы региона.
По некоторым данным, интерес силовиков в Чебыкину может быть связан с банкротством одного из местных предприятий. Отмечается, что чиновник мог способствовать получению заводом крупного кредита.
Комментарии3
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ura_123 24 июля 2018 | 11:52
А разве это не Навальный или пендосы?
trans 24 июля 2018 | 11:58
Прежнего губернатора, Олега Богомолова, который просидел в своем кресле более 15 лет, тоже подозревали периодически. В результате он нахапавшись удалился в отставку, а область как была в дерьме так и осталась.
Но он хорошо умел лизать и благодарить кого надо
sjuzanna 24 июля 2018 | 12:14
Такие обыски надо делать одновременно во всех областных организациях, кажется, их у нас 55 регионов? Под лозунгом: " Возвращая сворованное ты помогаешь государству! А ты не забыл сделать это?"