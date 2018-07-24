Обыски проводятся в здании правительства Курганской области

По сведениям источников «Знак.ком», в коррупции подозревают заместителя губернатора по экономическому развитию Сергея Чебыкина. Он уже подал заявление об отставке. Это подтвердили сайту в пресс-службе главы региона.

По некоторым данным, интерес силовиков в Чебыкину может быть связан с банкротством одного из местных предприятий. Отмечается, что чиновник мог способствовать получению заводом крупного кредита.